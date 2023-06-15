Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047275243.html
Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине
Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине - 15.06.2023 Украина.ру
Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о формировании коалиции по предоставлению его стране самолётов
2023-06-15T18:25
2023-06-15T18:41
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e05a9bf11bba8a9df1a56646aa7f9231.jpg
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси всё же посетил Запорожскую атомную электростанцию. Ранее, 13 июня, стало известно об отмене его визита на станцию. Тогда Гросси в ходе его визита на Украину встретился с Владимиром Зеленским, после встречи он сообщил журналистам, что в ближайшие часы намерен отправиться на ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию на объекте и провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.Однако в тот день визит так и не состоялся.«Визит Генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен на некоторое время, чтобы предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС», — пояснил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.На следующий день вр.и.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что откладывание визита Гросси может быть связано с активными наступательными действиями Вооружённых сил Украины."У нас должен был быть приезд Гросси, он немножко перенесся. Я думаю, это как-то может быть связано с активизацией контрнаступления на нашем участке или с тем, что была сброшена вода из-за разрушения Каховской ГЭС", - заявил Балицкий в комментарии РИА "Новости".По его словам, визит могли отложить именно "в связи с вопросами обеспечения безопасности".Также Балицкий сообщил, что обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС продолжаются."Украинский режим выбивает вокруг наши подстанции для того, чтобы станция не могла давать электричество на Крым, на Херсонскую, на Запорожскую области, куда она исконно должна была давать электричество. Подстанции выбиваются миномётным огнем", - рассказал он.В итоге, в четверг стало известно, что Гросси всё же приедет на Запорожскую АЭС."Мы понимаем, что нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки. Он несколько раз сносился. Миссия в течение нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей. Но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Позже стало известно, что Гросси приехал на станцию. По итогам визита он заявил журналистам, что рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий."Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - отметил он.Гросси выразил надежду, что "когда это произойдёт станция заработает на полную мощность".Тем временем украинские источники сообщают о том, что руководство Украины планировало атаку на станцию."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб совместно с MI-6 моделировал обновленный сценарий по штурму ЗАЭС, все форматы оказались кровавыми для ВСУ. Операцию можно проводить только ночью и без тяжёлой техники, так как ил просыхает очень долго, в этом году передвигаться по высохшему Каховскому водохранилищу будет невозможно", - указывалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канале "Резидент" 15 июня.Некоторые украинские наблюдатели обратили также внимание на слова Гросси о том, что ситуация на станции довольно напряжённая, но уровень воды для охлаждения достаточный."На какой срок. Вы заметили, что никто не упоминает чёткий срок", - указал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Тем временем обстановка на запорожском направлении остаётся напряжённой."Птичья коалиция"Министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских военлётов на западных истребителях."Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей"... Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – заявил Резников.По его словам, учения начнут сначала на истребителях F-16, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. После этого, заявил Резников, присоединятся другие страны."Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что мы будем иметь опцию тестировать возможности там", – указал Резников.Он заявил, что уверен в формировании коалиции по истребителям."Как вы знаете, у нас есть танковая коалиция, противовоздушная коалиция, артиллерийская семья, семья РСЗО. Поэтому я полностью убежден, что у нас будет "птичья коалиция". Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул Резников.Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что украинские лётчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 уже этим летом.Кроме того, она вместе с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом, Дании Троельсом Лундром Поульсеном и США Ллойдом Остином объявила о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны.По информации Минобороны Великобритании, в рамках совместной инициативы Украина получит "сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем", причём их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель.Всё это необходимо "для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", сообщило в Минобороны Великобритании.В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Дании заявил, что его страна планирует передать дополнительные 21,9 миллиарда крон (около €2,94 млрд) для возглавляемого Великобританией Международного фонда для Украины в течение следующих нескольких лет.Примечательно, что украинские источники уверены: насыщение средствами ПВО и предоставление Украине F-16 —условие украинского командования для того, чтобы осуществить наступление."Наш источник в ОП рассказал, что провал первого этапа контрнаступления заставил Офис президента прислушаться к мнению Залужного о F-16. На Банковой сейчас хотят затянуть процесс до саммита НАТО и получить истребители/ПВО и только потом продолжить контрнаступление. Ермак считает, что Байден сильно зависим от Украины и не сможет игнорировать наши требования, а значит мы сможем получить F-16 и установки Patriot", - сообщил 15 июня "Резидент".В то же время, ряд других источников ожидает возобновление наступательных действий Украины в ближайшее время.
https://ukraina.ru/20230615/1047254610.html
https://ukraina.ru/20230615/1047240256.html
https://ukraina.ru/20230614/1047233469.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_de1828eab99e725cc0533957750d2e03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине

18:25 15.06.2023 (обновлено: 18:41 15.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о формировании коалиции по предоставлению его стране самолётов
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси всё же посетил Запорожскую атомную электростанцию. Ранее, 13 июня, стало известно об отмене его визита на станцию. Тогда Гросси в ходе его визита на Украину встретился с Владимиром Зеленским, после встречи он сообщил журналистам, что в ближайшие часы намерен отправиться на ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию на объекте и провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.
Однако в тот день визит так и не состоялся.
«Визит Генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен на некоторое время, чтобы предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС», — пояснил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На следующий день вр.и.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что откладывание визита Гросси может быть связано с активными наступательными действиями Вооружённых сил Украины.
"У нас должен был быть приезд Гросси, он немножко перенесся. Я думаю, это как-то может быть связано с активизацией контрнаступления на нашем участке или с тем, что была сброшена вода из-за разрушения Каховской ГЭС", - заявил Балицкий в комментарии РИА "Новости".
По его словам, визит могли отложить именно "в связи с вопросами обеспечения безопасности".
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
13:15
Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июняВСУ попытались высадиться у Алёшек и готовят ещё одну десантную операцию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также Балицкий сообщил, что обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС продолжаются.
"Украинский режим выбивает вокруг наши подстанции для того, чтобы станция не могла давать электричество на Крым, на Херсонскую, на Запорожскую области, куда она исконно должна была давать электричество. Подстанции выбиваются миномётным огнем", - рассказал он.
В итоге, в четверг стало известно, что Гросси всё же приедет на Запорожскую АЭС.
"Мы понимаем, что нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки. Он несколько раз сносился. Миссия в течение нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей. Но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Позже стало известно, что Гросси приехал на станцию. По итогам визита он заявил журналистам, что рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий.
"Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - отметил он.
Гросси выразил надежду, что "когда это произойдёт станция заработает на полную мощность".
Тем временем украинские источники сообщают о том, что руководство Украины планировало атаку на станцию.
"Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб совместно с MI-6 моделировал обновленный сценарий по штурму ЗАЭС, все форматы оказались кровавыми для ВСУ. Операцию можно проводить только ночью и без тяжёлой техники, так как ил просыхает очень долго, в этом году передвигаться по высохшему Каховскому водохранилищу будет невозможно", - указывалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канале "Резидент" 15 июня.
Некоторые украинские наблюдатели обратили также внимание на слова Гросси о том, что ситуация на станции довольно напряжённая, но уровень воды для охлаждения достаточный.
"На какой срок. Вы заметили, что никто не упоминает чёткий срок", - указал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
Тем временем обстановка на запорожском направлении остаётся напряжённой.
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
09:57
Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июняУкраина атаковала Крым беспилотниками. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах строительства в Мариуполе
"Птичья коалиция"
Министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских военлётов на западных истребителях.
"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей"... Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – заявил Резников.
По его словам, учения начнут сначала на истребителях F-16, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. После этого, заявил Резников, присоединятся другие страны.
"Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что мы будем иметь опцию тестировать возможности там", – указал Резников.
Он заявил, что уверен в формировании коалиции по истребителям.
"Как вы знаете, у нас есть танковая коалиция, противовоздушная коалиция, артиллерийская семья, семья РСЗО. Поэтому я полностью убежден, что у нас будет "птичья коалиция". Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул Резников.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Вчера, 18:57
Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июняПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Украиной в марте 2022 года; в сети распространился фейк о гибели депутата Госдумы Адама Делимханова; в Херсонской области продолжается эвакуация жителей подтопленных населенных пунктов
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что украинские лётчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 уже этим летом.
Кроме того, она вместе с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом, Дании Троельсом Лундром Поульсеном и США Ллойдом Остином объявила о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны.
По информации Минобороны Великобритании, в рамках совместной инициативы Украина получит "сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем", причём их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель.
Всё это необходимо "для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", сообщило в Минобороны Великобритании.
В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Дании заявил, что его страна планирует передать дополнительные 21,9 миллиарда крон (около €2,94 млрд) для возглавляемого Великобританией Международного фонда для Украины в течение следующих нескольких лет.
Примечательно, что украинские источники уверены: насыщение средствами ПВО и предоставление Украине F-16 —условие украинского командования для того, чтобы осуществить наступление.
"Наш источник в ОП рассказал, что провал первого этапа контрнаступления заставил Офис президента прислушаться к мнению Залужного о F-16. На Банковой сейчас хотят затянуть процесс до саммита НАТО и получить истребители/ПВО и только потом продолжить контрнаступление. Ермак считает, что Байден сильно зависим от Украины и не сможет игнорировать наши требования, а значит мы сможем получить F-16 и установки Patriot", - сообщил 15 июня "Резидент".
В то же время, ряд других источников ожидает возобновление наступательных действий Украины в ближайшее время.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
18:27Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
18:25Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине
18:09200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости
18:04В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
17:55"Антей", не проигравший "Геркулесу"
17:52Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами
17:33Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня
17:29Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
17:18Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
16:49"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ
16:33Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
16:28Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня
16:09Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 лет
16:09Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"
16:05Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя
15:50Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохо
15:46"Русло Днепра с мелкими заливами": Рогов рассказал, что стало с Каховским водохранилищем
15:37Что будет, если Украина начнёт тянуть время: Ищенко о летней кампании. ВИДЕО
15:33Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ
Лента новостейМолния