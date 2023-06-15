https://ukraina.ru/20230615/1047275243.html

Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине

Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине - 15.06.2023 Украина.ру

Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о формировании коалиции по предоставлению его стране самолётов

2023-06-15T18:25

2023-06-15T18:25

2023-06-15T18:41

хроники

эксклюзив

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси всё же посетил Запорожскую атомную электростанцию. Ранее, 13 июня, стало известно об отмене его визита на станцию. Тогда Гросси в ходе его визита на Украину встретился с Владимиром Зеленским, после встречи он сообщил журналистам, что в ближайшие часы намерен отправиться на ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию на объекте и провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.Однако в тот день визит так и не состоялся.«Визит Генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен на некоторое время, чтобы предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС», — пояснил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.На следующий день вр.и.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что откладывание визита Гросси может быть связано с активными наступательными действиями Вооружённых сил Украины."У нас должен был быть приезд Гросси, он немножко перенесся. Я думаю, это как-то может быть связано с активизацией контрнаступления на нашем участке или с тем, что была сброшена вода из-за разрушения Каховской ГЭС", - заявил Балицкий в комментарии РИА "Новости".По его словам, визит могли отложить именно "в связи с вопросами обеспечения безопасности".Также Балицкий сообщил, что обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС продолжаются."Украинский режим выбивает вокруг наши подстанции для того, чтобы станция не могла давать электричество на Крым, на Херсонскую, на Запорожскую области, куда она исконно должна была давать электричество. Подстанции выбиваются миномётным огнем", - рассказал он.В итоге, в четверг стало известно, что Гросси всё же приедет на Запорожскую АЭС."Мы понимаем, что нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки. Он несколько раз сносился. Миссия в течение нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей. Но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Позже стало известно, что Гросси приехал на станцию. По итогам визита он заявил журналистам, что рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий."Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - отметил он.Гросси выразил надежду, что "когда это произойдёт станция заработает на полную мощность".Тем временем украинские источники сообщают о том, что руководство Украины планировало атаку на станцию."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб совместно с MI-6 моделировал обновленный сценарий по штурму ЗАЭС, все форматы оказались кровавыми для ВСУ. Операцию можно проводить только ночью и без тяжёлой техники, так как ил просыхает очень долго, в этом году передвигаться по высохшему Каховскому водохранилищу будет невозможно", - указывалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канале "Резидент" 15 июня.Некоторые украинские наблюдатели обратили также внимание на слова Гросси о том, что ситуация на станции довольно напряжённая, но уровень воды для охлаждения достаточный."На какой срок. Вы заметили, что никто не упоминает чёткий срок", - указал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Тем временем обстановка на запорожском направлении остаётся напряжённой."Птичья коалиция"Министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских военлётов на западных истребителях."Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей"... Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – заявил Резников.По его словам, учения начнут сначала на истребителях F-16, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. После этого, заявил Резников, присоединятся другие страны."Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что мы будем иметь опцию тестировать возможности там", – указал Резников.Он заявил, что уверен в формировании коалиции по истребителям."Как вы знаете, у нас есть танковая коалиция, противовоздушная коалиция, артиллерийская семья, семья РСЗО. Поэтому я полностью убежден, что у нас будет "птичья коалиция". Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул Резников.Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что украинские лётчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 уже этим летом.Кроме того, она вместе с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом, Дании Троельсом Лундром Поульсеном и США Ллойдом Остином объявила о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны.По информации Минобороны Великобритании, в рамках совместной инициативы Украина получит "сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем", причём их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель.Всё это необходимо "для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", сообщило в Минобороны Великобритании.В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Дании заявил, что его страна планирует передать дополнительные 21,9 миллиарда крон (около €2,94 млрд) для возглавляемого Великобританией Международного фонда для Украины в течение следующих нескольких лет.Примечательно, что украинские источники уверены: насыщение средствами ПВО и предоставление Украине F-16 —условие украинского командования для того, чтобы осуществить наступление."Наш источник в ОП рассказал, что провал первого этапа контрнаступления заставил Офис президента прислушаться к мнению Залужного о F-16. На Банковой сейчас хотят затянуть процесс до саммита НАТО и получить истребители/ПВО и только потом продолжить контрнаступление. Ермак считает, что Байден сильно зависим от Украины и не сможет игнорировать наши требования, а значит мы сможем получить F-16 и установки Patriot", - сообщил 15 июня "Резидент".В то же время, ряд других источников ожидает возобновление наступательных действий Украины в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20230615/1047254610.html

https://ukraina.ru/20230615/1047240256.html

https://ukraina.ru/20230614/1047233469.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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