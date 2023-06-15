В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине - 15.06.2023 Украина.ру
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В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине - 15.06.2023 Украина.ру
В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
ВСУ пытаются наступать на оборонительные позиции российских войск на Запорожском направлении, но безуспешно, сообщила британская газета The Guardian
2023-06-15T18:04
2023-06-15T18:04
новости
украина
всу
наступление
провал
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На этом участке фронта украинские войска понесли большие потери, что говорит о хорошей подготовки ВС РФ, отметил автор статьи.У ВСУ осталось мало преимуществ перед Вооружёнными силами России, поэтому они бросают в бой резервы личного состава и военной техники, которые подвергаются огневому поражению с использованием большого количества различных средств со стороны российских военных, говорится в статье.Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту свои резервы.При этом, они несут значительные потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.Также известно, что власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что наступление украинских войск якобы ещё не началось.
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новости, украина, всу, наступление, провал
Новости, Украина, ВСУ, наступление, провал

В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине

18:04 15.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
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ВСУ пытаются наступать на оборонительные позиции российских войск на Запорожском направлении, но безуспешно, сообщила британская газета The Guardian
На этом участке фронта украинские войска понесли большие потери, что говорит о хорошей подготовки ВС РФ, отметил автор статьи.
"Дело в том, что наступают они на оборонительные позиции, которые русские готовили в течение года. Более того, поддержку обороняющимся российским войскам оказывает авиация, имеющая превосходство в воздухе, что стало весьма заметно с началом украинского наступления", – написал он.
У ВСУ осталось мало преимуществ перед Вооружёнными силами России, поэтому они бросают в бой резервы личного состава и военной техники, которые подвергаются огневому поражению с использованием большого количества различных средств со стороны российских военных, говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту свои резервы.
При этом, они несут значительные потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.
Также известно, что власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что наступление украинских войск якобы ещё не началось.
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