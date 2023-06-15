https://ukraina.ru/20230615/1047272987.html

В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине

В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине - 15.06.2023 Украина.ру

В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине

ВСУ пытаются наступать на оборонительные позиции российских войск на Запорожском направлении, но безуспешно, сообщила британская газета The Guardian

2023-06-15T18:04

2023-06-15T18:04

2023-06-15T18:04

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украина

всу

наступление

провал

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На этом участке фронта украинские войска понесли большие потери, что говорит о хорошей подготовки ВС РФ, отметил автор статьи.У ВСУ осталось мало преимуществ перед Вооружёнными силами России, поэтому они бросают в бой резервы личного состава и военной техники, которые подвергаются огневому поражению с использованием большого количества различных средств со стороны российских военных, говорится в статье.Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту свои резервы.При этом, они несут значительные потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.Также известно, что власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что наступление украинских войск якобы ещё не началось.

https://ukraina.ru/20230615/1047268433.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, наступление, провал