https://ukraina.ru/20230615/1047272987.html
В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине - 15.06.2023 Украина.ру
В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
ВСУ пытаются наступать на оборонительные позиции российских войск на Запорожском направлении, но безуспешно, сообщила британская газета The Guardian
2023-06-15T18:04
2023-06-15T18:04
2023-06-15T18:04
новости
украина
всу
наступление
провал
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На этом участке фронта украинские войска понесли большие потери, что говорит о хорошей подготовки ВС РФ, отметил автор статьи.У ВСУ осталось мало преимуществ перед Вооружёнными силами России, поэтому они бросают в бой резервы личного состава и военной техники, которые подвергаются огневому поражению с использованием большого количества различных средств со стороны российских военных, говорится в статье.Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту свои резервы.При этом, они несут значительные потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.Также известно, что власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что наступление украинских войск якобы ещё не началось.
https://ukraina.ru/20230615/1047268433.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, наступление, провал
В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
ВСУ пытаются наступать на оборонительные позиции российских войск на Запорожском направлении, но безуспешно, сообщила британская газета The Guardian
На этом участке фронта украинские войска понесли большие потери, что говорит о хорошей подготовки ВС РФ, отметил автор статьи.
"Дело в том, что наступают они на оборонительные позиции, которые русские готовили в течение года. Более того, поддержку обороняющимся российским войскам оказывает авиация, имеющая превосходство в воздухе, что стало весьма заметно с началом украинского наступления", – написал он.
У ВСУ осталось мало преимуществ перед Вооружёнными силами России, поэтому они бросают в бой резервы личного состава и военной техники, которые подвергаются огневому поражению с использованием большого количества различных средств со стороны российских военных, говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании совета глав правительств стран СНГ, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту свои резервы.
При этом, они несут значительные потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.
Также известно, что власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что наступление украинских войск якобы ещё не началось.