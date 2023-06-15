Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего
© Фотохост-агентство РИА Новости
Донбасс: всё по Булгакову
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уверена, что рано или поздно конфликт на Украине всё равно произошёл бы.
"Помню, когда я занимала должность министра, мы читали доклады о Донбассе, о мониторинговых миссиях ОБСЕ. И это было скорее ритуалом. Мы говорили: "Да, мы должны сделать то-то", - поделилась она воспоминаниями на полях Петербургского международного экономического форума.
Дипломат призывала приложить все усилия для повышения качества жизни населения восточных регионов Украины, в частности пенсионеров, которым приходилось выстраиваться в очереди.
Дела обстояли плохо, а обостряться ситуация начала ещё в ноябре 2003 - феврале 2014 года, сказала Кнайсль.
"Жизнь для людей на Востоке Украины была сплошной травмой. И на это особо не обращали внимание. В 2014 году я начала читать "Белую гвардию" Михаила Булгакова. Это была очень сложная книга, но после того, как я её прочитала, не имея глубоких знаний, я сказала: "Но это же как в 1919 году, та же ситуация".
Во время прочтения "Белой гвардии" я подумала: "Боже мой, так мало изменилось". Только в 2014 году всё стало ещё сложнее", - признала бывшая глава МИД Австрии.
21 марта 2022, 14:45Анатолий Вассерман: РФ на Украине осуществляет политику «непредрешенчества» и повторяет ошибки Белой гвардииПосле проведения спецоперации территория Украины будет поделена на два федеральных округа — юго-западный и новороссийский. В новороссийском будет полоса от Харькова на юг к морю и вдоль побережья до Тирасполя включительно, а юго-западный — это остальная Украина, считает публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман
Украине не нравится давление Запада
Украинские чиновники сами уже путаются в показаниях: то объявляют, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ уже идёт полным ходом, то говорят, что оно ещё даже не начиналось.
В этой ситуации Запад требует от Киева демонстрировать успехи на поле боя, чтобы оправдать средства, потраченные на вооружение и финансирование украинской армии.
"Украина не хочет, чтобы её подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьёзным и дорогостоящим неудачам, которые затем могут подорвать военный дух или разрушить надежды Запада и иметь серьёзные геополитические последствия", - сказал высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности изданию Politico.
Российские военные учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны, поэтому бойцам ВСУ следует быть осторожным, добавил он.
"У нас же нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования", - признал украинский чиновник.
15:33Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУЗапад требует от Украины немедленного начала наступления и успехов на фронте, но украинское командование не хочет совершать поспешных шагов, которые могут привести к большим потерям и ослабить поток западной помощи, сообщило издание Politico 15 июня со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного офицера ВСУ
"Победа ВСУ – бред"
Директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкл Кофман в комментарии изданию Newsweek отметил, что серьёзных прорывов со стороны украинских войск пока не видел никто.
"Учитывая приготовления российской армии и состояние Вооружённых сил Украины, я считаю веру многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем — бредовой", - заявил военный эксперт Эндрю Лэтэм.
Он считает, что конфликт не решится за счёт крупного прорыва на поле боя, это противостояние уже превратилось во взаимно болезненный тупик, и это впоследствии может привести обе стороны к столу переговоров.