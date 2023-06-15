https://ukraina.ru/20230615/1047270649.html

Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня

Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру

Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня

Украина.ру, 15.06.2023

2023-06-15T17:33

2023-06-15T17:33

2023-06-15T17:33

эксклюзив

зарубежье

украина

всу

контрнаступление

карин кнайсль

донбасс

спецоперация

россия

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Донбасс: всё по БулгаковуБывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уверена, что рано или поздно конфликт на Украине всё равно произошёл бы."Помню, когда я занимала должность министра, мы читали доклады о Донбассе, о мониторинговых миссиях ОБСЕ. И это было скорее ритуалом. Мы говорили: "Да, мы должны сделать то-то", - поделилась она воспоминаниями на полях Петербургского международного экономического форума.Дипломат призывала приложить все усилия для повышения качества жизни населения восточных регионов Украины, в частности пенсионеров, которым приходилось выстраиваться в очереди. Дела обстояли плохо, а обостряться ситуация начала ещё в ноябре 2003 - феврале 2014 года, сказала Кнайсль."Жизнь для людей на Востоке Украины была сплошной травмой. И на это особо не обращали внимание. В 2014 году я начала читать "Белую гвардию" Михаила Булгакова. Это была очень сложная книга, но после того, как я её прочитала, не имея глубоких знаний, я сказала: "Но это же как в 1919 году, та же ситуация". Во время прочтения "Белой гвардии" я подумала: "Боже мой, так мало изменилось". Только в 2014 году всё стало ещё сложнее", - признала бывшая глава МИД Австрии.Украине не нравится давление ЗападаУкраинские чиновники сами уже путаются в показаниях: то объявляют, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ уже идёт полным ходом, то говорят, что оно ещё даже не начиналось. В этой ситуации Запад требует от Киева демонстрировать успехи на поле боя, чтобы оправдать средства, потраченные на вооружение и финансирование украинской армии."Украина не хочет, чтобы её подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьёзным и дорогостоящим неудачам, которые затем могут подорвать военный дух или разрушить надежды Запада и иметь серьёзные геополитические последствия", - сказал высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности изданию Politico.Российские военные учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны, поэтому бойцам ВСУ следует быть осторожным, добавил он."У нас же нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования", - признал украинский чиновник."Победа ВСУ – бред"Директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкл Кофман в комментарии изданию Newsweek отметил, что серьёзных прорывов со стороны украинских войск пока не видел никто."Учитывая приготовления российской армии и состояние Вооружённых сил Украины, я считаю веру многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем — бредовой", - заявил военный эксперт Эндрю Лэтэм.Он считает, что конфликт не решится за счёт крупного прорыва на поле боя, это противостояние уже превратилось во взаимно болезненный тупик, и это впоследствии может привести обе стороны к столу переговоров.

https://ukraina.ru/20220321/1033574042.html

https://ukraina.ru/20230615/1047264365.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, зарубежье, украина, всу, контрнаступление, карин кнайсль, донбасс, спецоперация, россия