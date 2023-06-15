Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру
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Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня
Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру
Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня
Украина.ру, 15.06.2023
2023-06-15T17:33
2023-06-15T17:33
эксклюзив
зарубежье
украина
всу
контрнаступление
карин кнайсль
донбасс
спецоперация
россия
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Донбасс: всё по БулгаковуБывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уверена, что рано или поздно конфликт на Украине всё равно произошёл бы."Помню, когда я занимала должность министра, мы читали доклады о Донбассе, о мониторинговых миссиях ОБСЕ. И это было скорее ритуалом. Мы говорили: "Да, мы должны сделать то-то", - поделилась она воспоминаниями на полях Петербургского международного экономического форума.Дипломат призывала приложить все усилия для повышения качества жизни населения восточных регионов Украины, в частности пенсионеров, которым приходилось выстраиваться в очереди. Дела обстояли плохо, а обостряться ситуация начала ещё в ноябре 2003 - феврале 2014 года, сказала Кнайсль."Жизнь для людей на Востоке Украины была сплошной травмой. И на это особо не обращали внимание. В 2014 году я начала читать "Белую гвардию" Михаила Булгакова. Это была очень сложная книга, но после того, как я её прочитала, не имея глубоких знаний, я сказала: "Но это же как в 1919 году, та же ситуация". Во время прочтения "Белой гвардии" я подумала: "Боже мой, так мало изменилось". Только в 2014 году всё стало ещё сложнее", - признала бывшая глава МИД Австрии.Украине не нравится давление ЗападаУкраинские чиновники сами уже путаются в показаниях: то объявляют, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ уже идёт полным ходом, то говорят, что оно ещё даже не начиналось. В этой ситуации Запад требует от Киева демонстрировать успехи на поле боя, чтобы оправдать средства, потраченные на вооружение и финансирование украинской армии."Украина не хочет, чтобы её подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьёзным и дорогостоящим неудачам, которые затем могут подорвать военный дух или разрушить надежды Запада и иметь серьёзные геополитические последствия", - сказал высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности изданию Politico.Российские военные учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны, поэтому бойцам ВСУ следует быть осторожным, добавил он."У нас же нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования", - признал украинский чиновник."Победа ВСУ – бред"Директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкл Кофман в комментарии изданию Newsweek отметил, что серьёзных прорывов со стороны украинских войск пока не видел никто."Учитывая приготовления российской армии и состояние Вооружённых сил Украины, я считаю веру многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем — бредовой", - заявил военный эксперт Эндрю Лэтэм.Он считает, что конфликт не решится за счёт крупного прорыва на поле боя, это противостояние уже превратилось во взаимно болезненный тупик, и это впоследствии может привести обе стороны к столу переговоров.
https://ukraina.ru/20220321/1033574042.html
https://ukraina.ru/20230615/1047264365.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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452
60
эксклюзив, зарубежье, украина, всу, контрнаступление, карин кнайсль, донбасс, спецоперация, россия
Эксклюзив, Зарубежье, Украина, ВСУ, контрнаступление, Карин Кнайсль, Донбасс, Спецоперация, Россия

Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня

17:33 15.06.2023
 
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донбасс: всё по Булгакову
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уверена, что рано или поздно конфликт на Украине всё равно произошёл бы.
"Помню, когда я занимала должность министра, мы читали доклады о Донбассе, о мониторинговых миссиях ОБСЕ. И это было скорее ритуалом. Мы говорили: "Да, мы должны сделать то-то", - поделилась она воспоминаниями на полях Петербургского международного экономического форума.
Дипломат призывала приложить все усилия для повышения качества жизни населения восточных регионов Украины, в частности пенсионеров, которым приходилось выстраиваться в очереди.
Дела обстояли плохо, а обостряться ситуация начала ещё в ноябре 2003 - феврале 2014 года, сказала Кнайсль.
"Жизнь для людей на Востоке Украины была сплошной травмой. И на это особо не обращали внимание. В 2014 году я начала читать "Белую гвардию" Михаила Булгакова. Это была очень сложная книга, но после того, как я её прочитала, не имея глубоких знаний, я сказала: "Но это же как в 1919 году, та же ситуация".
Во время прочтения "Белой гвардии" я подумала: "Боже мой, так мало изменилось". Только в 2014 году всё стало ещё сложнее", - признала бывшая глава МИД Австрии.
Анатолий Вассерман интервью
21 марта 2022, 14:45
Анатолий Вассерман: РФ на Украине осуществляет политику «непредрешенчества» и повторяет ошибки Белой гвардииПосле проведения спецоперации территория Украины будет поделена на два федеральных округа — юго-западный и новороссийский. В новороссийском будет полоса от Харькова на юг к морю и вдоль побережья до Тирасполя включительно, а юго-западный — это остальная Украина, считает публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман
Украине не нравится давление Запада
Украинские чиновники сами уже путаются в показаниях: то объявляют, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ уже идёт полным ходом, то говорят, что оно ещё даже не начиналось.
В этой ситуации Запад требует от Киева демонстрировать успехи на поле боя, чтобы оправдать средства, потраченные на вооружение и финансирование украинской армии.
"Украина не хочет, чтобы её подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьёзным и дорогостоящим неудачам, которые затем могут подорвать военный дух или разрушить надежды Запада и иметь серьёзные геополитические последствия", - сказал высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности изданию Politico.
Российские военные учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны, поэтому бойцам ВСУ следует быть осторожным, добавил он.
"У нас же нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования", - признал украинский чиновник.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15:33
Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУЗапад требует от Украины немедленного начала наступления и успехов на фронте, но украинское командование не хочет совершать поспешных шагов, которые могут привести к большим потерям и ослабить поток западной помощи, сообщило издание Politico 15 июня со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного офицера ВСУ
"Победа ВСУ – бред"
Директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкл Кофман в комментарии изданию Newsweek отметил, что серьёзных прорывов со стороны украинских войск пока не видел никто.
"Учитывая приготовления российской армии и состояние Вооружённых сил Украины, я считаю веру многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем — бредовой", - заявил военный эксперт Эндрю Лэтэм.
Он считает, что конфликт не решится за счёт крупного прорыва на поле боя, это противостояние уже превратилось во взаимно болезненный тупик, и это впоследствии может привести обе стороны к столу переговоров.
 
ЭксклюзивЗарубежьеУкраинаВСУконтрнаступлениеКарин КнайсльДонбассСпецоперацияРоссия
 
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