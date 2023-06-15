Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя - 15.06.2023 Украина.ру
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Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя
Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя - 15.06.2023 Украина.ру
Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя
Как сейчас выглядит информационное поле боя, и что Россия сегодня может сделать для своей цифровой безопасности? На этот вопрос 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) ответил сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
2023-06-15T16:05
2023-06-15T16:16
новости
алексей пушков
россия
цифровая диктатура
цифровой суверенитет
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Даже внутри Соединенных Штатов, отметил он, идет борьба в части содержания цифровых платформ и информационной политики в целом.Все остальные государства, уточнил Пушков, решают вопрос цифрового суверенитета, исходя из своих взглядов и возможностей, и их опыт обязательно нужно использовать при построении системы цифровой безопасности России.В качестве примера сенатор назвал государство Мьянма, которое полностью отгородилось от цифрового мира, но ничего хорошего из этого не вышло.И такой путь Россия не выберет, подчеркнул Пушков. По его словам, Москве необходимо не отстраняться от мира, а выстроить адекватную систему реагирования. Она должна быть построена на трех принципах: системности, конкурентоспособности и самостоятельности.Первое предполагает последовательную работу на защиту своего информационного пространства, второе — открытость к иностранным источникам, а третье — собственное регулирование пространства, например, национальное налогообложение иностранных интернет-компаний, работающих в России.Отдельно Пушков отметил тему искусственного интеллекта, подчеркнув, что это —механизм борьбы за будущее.Он резюмировал, что России пора подумать о создании своей англоязычной платформы для взаимодействия с миром, ведь пока это происходит через существующие проекты, но "там алгоритмы задаем не мы".Пушков уверен, что спрос на такую платформу будет очень велик, и Twitter — тому доказательство, ведь там уже сейчас очень большая аудитория проявляет восприимчивость к российскому видению мира."Создание такой платформы — вопрос политической воли", — резюмировал он.
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новости, алексей пушков, россия, цифровая диктатура, цифровой суверенитет
Новости, Алексей Пушков, Россия, цифровая диктатура, цифровой суверенитет

Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя

16:05 15.06.2023 (обновлено: 16:16 15.06.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Как сейчас выглядит информационное поле боя, и что Россия сегодня может сделать для своей цифровой безопасности? На этот вопрос 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) ответил сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

"Я не считаю, что в мире установилась полная цифровая диктатура, но то, что определенные силы пытаются ее установить – это факт", — сказал Пушков, уточнив, что в первую очередь речь идет о производителях цифровых технологий во главе с США.

Даже внутри Соединенных Штатов, отметил он, идет борьба в части содержания цифровых платформ и информационной политики в целом.
Все остальные государства, уточнил Пушков, решают вопрос цифрового суверенитета, исходя из своих взглядов и возможностей, и их опыт обязательно нужно использовать при построении системы цифровой безопасности России.
В качестве примера сенатор назвал государство Мьянма, которое полностью отгородилось от цифрового мира, но ничего хорошего из этого не вышло.
И такой путь Россия не выберет, подчеркнул Пушков. По его словам, Москве необходимо не отстраняться от мира, а выстроить адекватную систему реагирования. Она должна быть построена на трех принципах: системности, конкурентоспособности и самостоятельности.
Первое предполагает последовательную работу на защиту своего информационного пространства, второе — открытость к иностранным источникам, а третье — собственное регулирование пространства, например, национальное налогообложение иностранных интернет-компаний, работающих в России.
Отдельно Пушков отметил тему искусственного интеллекта, подчеркнув, что это —механизм борьбы за будущее.

"Кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет будущим. Это новое поле противостояния, вопрос года-двух. На кону новая мировая идеология", — сказал сенатор.

Он резюмировал, что России пора подумать о создании своей англоязычной платформы для взаимодействия с миром, ведь пока это происходит через существующие проекты, но "там алгоритмы задаем не мы".
Пушков уверен, что спрос на такую платформу будет очень велик, и Twitter — тому доказательство, ведь там уже сейчас очень большая аудитория проявляет восприимчивость к российскому видению мира.
"Создание такой платформы — вопрос политической воли", — резюмировал он.
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