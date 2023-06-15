https://ukraina.ru/20230615/1047266532.html

Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 лет

Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 лет - 15.06.2023 Украина.ру

Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 лет

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отмечает в четверг, 15 июня, юбилей. Лидеру Китая исполнилось 70 лет

2023-06-15T16:09

2023-06-15T16:09

2023-06-15T16:09

эксклюзив

китай

си цзиньпин

россия

сша

зарубежье

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Руководители ведущих государств мира отправили в Пекин поздравительные послания, подчеркивая глобальное влияние нового китайского Кормчего. Потому что его так или иначе ощущает на себе вся планета.В самой КНР не проводят никаких торжественных мероприятий. Со времен Мао китайские коммунисты считают день рождения личным праздником, который принято отмечать непублично, среди родных и друзей. Однако в китайских социальных сетях активно поздравляют товарища Си. Потому что большинство китайцев связывают с ним надежды на успешное развитие своей родины.С точки зрения конфуцианской традиции семидесятилетний возраст является зенитом жизни, когда человек вступает в наиболее осмысленный период своего существования – опираясь на накопленный опыт, избавляясь от суетных страстей и эгоистических интересов, понимая ценность каждого прожитого мгновения."Когда мне было пятнадцать лет, я обратил свои помыслы к учению; когда мне было тридцать, я начал свою жизнь; в сорок я был самонадеянным; в пятьдесят осознал свое место в общем порядке вещей; в шестьдесят научился не спорить; а сейчас мне семьдесят, и я в состоянии свободно идти по жизни, не разрушая ее основ", – говорил Конфуций.Председатель Си тоже вступил в свои жизненные университеты в пятнадцатилетнем возрасте, и при драматичных обстоятельствах.Его отец Си Чжунсюнь, успешный военный руководитель, который возглавлял отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, потерял свою должность в ходе Культурной революции. Известного партийного чиновника арестовали, а затем отправили на завод в качестве простого рабочего. А юного Си Цзиньпина отлучили от семьи и послали на перевоспитание в глухую и бедную провинцию Шэньси.Сын высокопоставленного функционера несколько лет проживал в крестьянской коммуне, где ему приходилось заниматься тяжелым физическим трудом. Однако это не сломало будущего лидера. Наоборот, он научился понимать потребности и проблемы простых китайцев, разговаривая с народом на его языке – что в немалой степени способствует его нынешней популярности."Все, через что прошло это поколение, закалило их. Они думают о великих делах, и у них есть что сказать этому миру. Они тверды в своих убеждениях и проявляют инициативу. Мне кажется, что это поколение – настоящий козырь для Китая", – говорил о людях такого склада сын Дэн Сяопина, тоже пострадавший в результате партийных чисток.Си стал членом комсомола, куда его приняли только с седьмой попытки, а затем вступил в партию, упорно подавая заявления несмотря на многочисленные отказы. Он строил свою карьеру не благодаря поддержке отца, а вопреки его опале.Реабилитированного Си Чжунсюня вернули во власть после смерти Мао, но к тому времени Си Цзиньпин представлял собой вполне сформировавшегося руководителя, способного действовать в экстремальных ситуациях и эффективно разрешать поставленные задачи.Он успешно прошел военную службу, учился на химико-технологическом факультете университета Цинхуа, закончил аспирантуру по специальности "марксистская теория и идейно-политическое воспитание", защитил диссертацию "Исследование развития рыночной экономики в сельской местности".Таким образом, Си Цзиньпин получил разностороннее образование в области технических и гуманитарных наук, с упором на изучение кадровой и экономической политики.Кроме того, он установил контакты с военными, которые играют важную роль в политической системе Китая. Эти связи и знания способствовали его карьерному росту, когда Си возглавил парторганизации в провинции Чжэцзян и Шанхае, которые считались локомотивами китайского экономического развития. Причем, даже предубежденные исследователи из США признавали, что им не удалось найти в его биографии коррупционного следа.В 2012 года году Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК, а в следующем году он стал председателем КНР, в качестве так называемого пятого поколения руководителей коммунистического Китая. Партия высоко оценивала его личные способности, моральный авторитет и качества управленца, и эта кандидатура устроила все партийные группы.Становилось ясно, что мир стоит на пороге пугающей турбулентности, и китайское руководство должно сплотиться, чтобы организовано отвечать на нарастающие давление со стороны американского блока.Понимая эти вызовы, Си сразу же приступил к борьбе с коррупцией на всех уровнях власти, и укрепил влияние партии над большим бизнесом – чтобы он не стал троянским конем для внешних врагов Китая.В течение десяти лет Си Цзиньпин продвигал в партийном аппарате новые кадры, формируя из них новую административную вертикаль – с прицелом на грядущее глобальное противостояние с Западом.Новая генерация чиновников прошла испытание коронавирусной пандемией, которая особенно сильно ударила по Китаю. Опираясь на их поддержку, Си управлял страной в условиях беспрецедентных по своему масштабу локдаунов, затронувших жизни полутора миллиардов китайцев в период коронавирусной пандемии. А потом сумел плавно вывести ее из режима жесткого карантина – избежав внутренних потрясений, на которые открыто надеялись в Вашингтоне.Внешняя политика Председателя Си отличается гибкостью, которой всегда отличалась китайская дипломатия. Однако он никогда не скрывал своих симпатий к Москве – подчеркивая, что они зародились в юности, когда он находился на перевоспитании в сельской провинции, и пристрастился к советской и российской литературе, которая тоже была тогда в опале."Будучи еще совсем молодым, я перечитал огромное количество книг русских писателей. Они оказали на меня огромное влияние, хотя в годы Культурной революции многие переведенные с русского языка книги оказались под запретом", – сказал об этом глава Китая."Он рассказал, как в молодости работал в деревне. Целый день приходилось кормить свиней, убирать за ними, а ночью он читал переведенные на китайский язык книги русских писателей.Си Цзиньпин с ходу назвал более десяти русских и советских писателей – Александра Пушкина, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Николая Некрасова, Николая Чернышевского, Ивана Тургенева, Александра Островского, Льва Толстого, Михаила Шолохова, – с легкостью произнося трудные для китайца фамилии.Позднее, в других интервью, он повторял этот список, добавляя, что русская литература оказала на него самое большое влияние", – пишет Андрей Кириллов, известный журналист и китаевед.Эти личные симпатии – наряду с пониманием стратегического значения, которое несет в себе дружба между Москвой и Пекином – могут сыграть большую роль в современной истории, которая развивается по жесткому кризисному сценарию.И очень важно, что Китай вступает на этот путь под руководством председателя Си.

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, китай, си цзиньпин, россия, сша, зарубежье