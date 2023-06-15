https://ukraina.ru/20230615/1047259582.html

В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт

В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт - 15.06.2023 Украина.ру

В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил внести изменения в воинском учёте для мигрантов, которые получили российское гражданство. Его слова прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня

2023-06-15T14:52

2023-06-15T14:52

2023-06-15T14:56

новости

украина

россия

мигранты

гражданство

учет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102346/83/1023468390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_429f43656756d78835c8a41daa83735c.jpg

Многие из них хотят получить российское гражданство, но не желают после этого становиться на воинский учёт, добавил он.Поэтому при получении паспорта РФ стоит сразу обязать мужчин-мигрантов становиться на воинский учёт, считает Фадеев.Среди украинских мужчин, приехавших в Россию после начала спецоперации, есть такие, которые пытаются навести свои порядки вместо интеграции в российское общество, сказал руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в интервью изданию Украина.ру.Более того, некоторые из них общаются со своими родственниками, которые воюют в рядах ВСУ, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Александра Михайлова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230206/1043275239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, мигранты, гражданство, учет