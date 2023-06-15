В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт - 15.06.2023 Украина.ру
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В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт
В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт - 15.06.2023 Украина.ру
В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил внести изменения в воинском учёте для мигрантов, которые получили российское гражданство. Его слова прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня
2023-06-15T14:52
2023-06-15T14:56
новости
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мигранты
гражданство
учет
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Многие из них хотят получить российское гражданство, но не желают после этого становиться на воинский учёт, добавил он.Поэтому при получении паспорта РФ стоит сразу обязать мужчин-мигрантов становиться на воинский учёт, считает Фадеев.Среди украинских мужчин, приехавших в Россию после начала спецоперации, есть такие, которые пытаются навести свои порядки вместо интеграции в российское общество, сказал руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в интервью изданию Украина.ру.Более того, некоторые из них общаются со своими родственниками, которые воюют в рядах ВСУ, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Александра Михайлова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230206/1043275239.html
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новости, украина, россия, мигранты, гражданство, учет
Новости, Украина, Россия, мигранты, гражданство, учет

В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт

14:52 15.06.2023 (обновлено: 14:56 15.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил внести изменения в воинском учёте для мигрантов, которые получили российское гражданство. Его слова прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня
"Началась специальная военная операция, многие мужчины-мигранты невоеннообязанные. Может быть они на военный учет встанут одновременно с тем, как получают паспорт гражданина РФ?", – сказал Фадеев.
Многие из них хотят получить российское гражданство, но не желают после этого становиться на воинский учёт, добавил он.
Поэтому при получении паспорта РФ стоит сразу обязать мужчин-мигрантов становиться на воинский учёт, считает Фадеев.
Среди украинских мужчин, приехавших в Россию после начала спецоперации, есть такие, которые пытаются навести свои порядки вместо интеграции в российское общество, сказал руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в интервью изданию Украина.ру.
Более того, некоторые из них общаются со своими родственниками, которые воюют в рядах ВСУ, отметил он.
Подробнее можно прочитать в интервью Александра Михайлова на нашем сайте.
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Почему украинские беженцы выбирают РоссиюДанные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.
 
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