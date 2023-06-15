Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проверку общественного культурного и образовательного центра в Екатеринбурге. Его слова приводит РИА Новости 15 июня
"Я не знаю, что стало поводом для такой проверки, но с другой стороны это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства", – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России начало проверку в "Ельцин-центре" на предмет установления статуса иноагента.
Также поступала информация о том, что центр проводит выставки, которые нарушают закон и искажают историю России, оскорбляют чувства верующих и память о Великой Отечественной войне, а также пропагандируют однополые браки, педофилию и смену пола.