Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре" - 15.06.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"
Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре" - 15.06.2023 Украина.ру
Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проверку общественного культурного и образовательного центра в Екатеринбурге. Его слова приводит РИА Новости 15 июня
2023-06-15T16:09
2023-06-15T16:09
новости
дмитрий песков
минюст рф
проверка
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Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России начало проверку в "Ельцин-центре" на предмет установления статуса иноагента.Также поступала информация о том, что центр проводит выставки, которые нарушают закон и искажают историю России, оскорбляют чувства верующих и память о Великой Отечественной войне, а также пропагандируют однополые браки, педофилию и смену пола.
https://ukraina.ru/20221230/1042256635.html
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новости, дмитрий песков, минюст рф, проверка
Новости, Дмитрий Песков, Минюст РФ, проверка

Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"

16:09 15.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проверку общественного культурного и образовательного центра в Екатеринбурге. Его слова приводит РИА Новости 15 июня
"Я не знаю, что стало поводом для такой проверки, но с другой стороны это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства", – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России начало проверку в "Ельцин-центре" на предмет установления статуса иноагента.
Также поступала информация о том, что центр проводит выставки, которые нарушают закон и искажают историю России, оскорбляют чувства верующих и память о Великой Отечественной войне, а также пропагандируют однополые браки, педофилию и смену пола.
Михаил Горбачев Анатолий Лукьянов Иван Полозков - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 15:26
Урок СССР: одиннадцать друзей развала31 год назад, 30 декабря 1991 года, в Минске было подписано Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств
 
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