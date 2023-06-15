https://ukraina.ru/20230615/1047257618.html

Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"

Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре" - 15.06.2023 Украина.ру

Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проверку общественного культурного и образовательного центра в Екатеринбурге. Его слова приводит РИА Новости 15 июня

2023-06-15T16:09

2023-06-15T16:09

2023-06-15T16:09

новости

дмитрий песков

минюст рф

проверка

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Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России начало проверку в "Ельцин-центре" на предмет установления статуса иноагента.Также поступала информация о том, что центр проводит выставки, которые нарушают закон и искажают историю России, оскорбляют чувства верующих и память о Великой Отечественной войне, а также пропагандируют однополые браки, педофилию и смену пола.

https://ukraina.ru/20221230/1042256635.html

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новости, дмитрий песков, минюст рф, проверка