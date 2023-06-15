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Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии

Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии - 15.06.2023 Украина.ру

Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии

В проекте постановления Верховного суда Российской Федерации объясняется, в каких случаях можно использовать нацистскую и экстремистскую свастику, сообщило РИА Новости 15 июня

2023-06-15T12:52

2023-06-15T12:52

2023-06-15T12:52

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Ранее СМИ сообщали, что на территории России запрещена демонстрация нацистской свастики для поддержки и оправданий деяний фашистов, а также экстремистских и радикальных организаций, которые запрещены в РФ.Стоит также ввести закон о том, что нельзя выходить на улицу с украинским флагом, ведь его придумали как символ радикальных движений на Украине, считает политолог Ростислав Ищенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Этот флаг также связан с нынешним нацистским правительством Украины, добавил он.Подробнее можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20200120/1026379454.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, верховный суд рф, свастика