Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии - 15.06.2023 Украина.ру
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Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии
Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии - 15.06.2023 Украина.ру
Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии
В проекте постановления Верховного суда Российской Федерации объясняется, в каких случаях можно использовать нацистскую и экстремистскую свастику, сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T12:52
2023-06-15T12:52
новости
россия
москва
верховный суд рф
свастика
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Ранее СМИ сообщали, что на территории России запрещена демонстрация нацистской свастики для поддержки и оправданий деяний фашистов, а также экстремистских и радикальных организаций, которые запрещены в РФ.Стоит также ввести закон о том, что нельзя выходить на улицу с украинским флагом, ведь его придумали как символ радикальных движений на Украине, считает политолог Ростислав Ищенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Этот флаг также связан с нынешним нацистским правительством Украины, добавил он.Подробнее можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20200120/1026379454.html
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Новости
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новости, россия, москва, верховный суд рф, свастика
Новости, Россия, Москва, верховный суд РФ, свастика

Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии

12:52 15.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В проекте постановления Верховного суда Российской Федерации объясняется, в каких случаях можно использовать нацистскую и экстремистскую свастику, сообщило РИА Новости 15 июня
"Использование нацистской атрибутики или символики <...>, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, не может рассматриваться как экстремистская деятельность", – приводит агентство слова из проекта.
Ранее СМИ сообщали, что на территории России запрещена демонстрация нацистской свастики для поддержки и оправданий деяний фашистов, а также экстремистских и радикальных организаций, которые запрещены в РФ.
Стоит также ввести закон о том, что нельзя выходить на улицу с украинским флагом, ведь его придумали как символ радикальных движений на Украине, считает политолог Ростислав Ищенко.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Этот флаг также связан с нынешним нацистским правительством Украины, добавил он.
Подробнее можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.
Акция националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января 2020, 12:51
Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов ВеликобританииПочему государственный герб Украины был включен британскими борцами с терроризмом в список праворадикальной символики?
 
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Заголовок открываемого материала
13:01Президенты африканских стран направляются на Украину — СМИ
12:55Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления
12:52Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии
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