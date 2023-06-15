https://ukraina.ru/20230615/1047245069.html

Как Россия создаёт рабочие места в США, что есть на Байдена у ФБР и нужно ли менять ООН - Домрин

Как Россия создаёт рабочие места в США, что есть на Байдена у ФБР и нужно ли менять ООН - Домрин - 15.06.2023 Украина.ру

Как Россия создаёт рабочие места в США, что есть на Байдена у ФБР и нужно ли менять ООН - Домрин

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о взятках, которые получал президент США Джо Байден, а также о преемнике Джорджа Сороса и о реакции США в случае провала украинского наступления:

2023-06-15T11:07

2023-06-15T11:07

2023-06-15T11:07

александр домрин

сша

джо байден

украина

видео

фбр

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00:40 – Подноготная коррупционных скандалов вокруг семейства Байденов;08:05 – Планы США по реформе Совбеза ООН: пойдёт ли на это Россия?11:22 – О Фигуре Александра Сороса;17:12 – Реакция США на наступление Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр домрин, сша, джо байден, украина, видео, фбр, видео