Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047239249.html
Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России
Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России - 15.06.2023 Украина.ру
Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России
Президент Украины Владимир Зеленский обманул американцев, пообещав не атаковать территории России. Об этом 14 июня написал в статье для Newsweek журналист Майкл Трейси
2023-06-15T09:00
2023-06-15T09:03
обстрелы
новости
территория
зарубежье
владимир зеленский
ложь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045906088_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_80d68eeb4045ce004356f46e02212928.jpg.webp
"Почти ровно год назад Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что "мы не планируем нападать на территории России". Эти заявления сразу же поддержал президент Байден, который настаивал на том, что "мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ"", — заявил он.Как отметил обозреватель, больше не существует сомнений в том, что Киев наносит удары по территории России. По его мнению, американские власти лгут о политике США на Украине.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать российские территории, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.
https://ukraina.ru
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045906088_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_11e5cac34ee9178e570e9e9ba3668e4b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
обстрелы, новости, территория, зарубежье, владимир зеленский, ложь
обстрелы, Новости, территория, Зарубежье, Владимир Зеленский, ложь

Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России

09:00 15.06.2023 (обновлено: 09:03 15.06.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Финляндия
Зеленский Финляндия
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский обманул американцев, пообещав не атаковать территории России. Об этом 14 июня написал в статье для Newsweek журналист Майкл Трейси
"Почти ровно год назад Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что "мы не планируем нападать на территории России". Эти заявления сразу же поддержал президент Байден, который настаивал на том, что "мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ"", — заявил он.
Как отметил обозреватель, больше не существует сомнений в том, что Киев наносит удары по территории России.
По его мнению, американские власти лгут о политике США на Украине.

"Было убедительно доказано, что украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию — это именно то, что, как подчеркивали Байден и другие чиновники администрации, они якобы не поддерживают и не допускают", — посетовал Трейси.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать российские территории, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.
 
обстрелыНовоститерриторияЗарубежьеВладимир Зеленскийложь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
10:38В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине
10:29Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаются
10:18Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard
10:01Журналисты выяснили, когда и сколько украинских танкистов научатся управлять американскими "Абрамсами"
09:57Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июня
09:51Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле
09:25ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина
09:00Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России
08:31"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
08:18Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов
08:05Промышленные предприятия загорелись в Кривом Роге
08:01Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого
07:53Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным
07:34Киевских учителей заставляют ночами дежурить в укрытиях
07:22СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
07:11Экс-аналитик ЦРУ назвал потери ВСУ при контрнаступлении зашкаливающими
06:00"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
05:36Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"
05:30Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар
Лента новостейМолния