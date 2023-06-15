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Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России

Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России - 15.06.2023 Украина.ру

Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России

Президент Украины Владимир Зеленский обманул американцев, пообещав не атаковать территории России. Об этом 14 июня написал в статье для Newsweek журналист Майкл Трейси

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:03

обстрелы

новости

территория

зарубежье

владимир зеленский

ложь

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"Почти ровно год назад Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что "мы не планируем нападать на территории России". Эти заявления сразу же поддержал президент Байден, который настаивал на том, что "мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ"", — заявил он.Как отметил обозреватель, больше не существует сомнений в том, что Киев наносит удары по территории России. По его мнению, американские власти лгут о политике США на Украине.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать российские территории, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.

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2023

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обстрелы, новости, территория, зарубежье, владимир зеленский, ложь