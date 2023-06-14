Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ - 14.06.2023 Украина.ру
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Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ
Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ - 14.06.2023 Украина.ру
Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале наступления показали неэффективность и столкнулись с большими потерями в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2023 14 июня
2023-06-14T21:52
2023-06-14T21:52
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"Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна порядка ста танков, дошли до нас 26. По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны. &lt;...&gt; Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало", — отметил собеседник агентства.Благодаря системе радиоэлектронной борьбы удалось справиться с атакой БПЛА при контрнаступлении противника, указал врио главы региона. В итоге ВСУ не продвинулись даже в серой зоне на Запорожском направлении, в том числе из-за серьезных укреплений российских военных.Ранее Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжелых боях на Запорожском направлении. При этом он отметил, что ни одной высоты противником не взято.Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня контрнаступления киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сергей шойгу, всу, бпла
Новости, Сергей Шойгу, ВСУ, БПЛА

Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ

21:52 14.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале наступления показали неэффективность и столкнулись с большими потерями в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2023 14 июня
"Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна порядка ста танков, дошли до нас 26. По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны. <...> Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало", — отметил собеседник агентства.
Благодаря системе радиоэлектронной борьбы удалось справиться с атакой БПЛА при контрнаступлении противника, указал врио главы региона. В итоге ВСУ не продвинулись даже в серой зоне на Запорожском направлении, в том числе из-за серьезных укреплений российских военных.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.
В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжелых боях на Запорожском направлении. При этом он отметил, что ни одной высоты противником не взято.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня контрнаступления киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14:56
Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступленииУкраинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 14 июня временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ
21:17В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
20:55Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ
20:35Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
20:16США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
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