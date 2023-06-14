https://ukraina.ru/20230614/1047235622.html

Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ

Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ - 14.06.2023 Украина.ру

Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале наступления показали неэффективность и столкнулись с большими потерями в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2023 14 июня

2023-06-14T21:52

2023-06-14T21:52

2023-06-14T21:52

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"Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна порядка ста танков, дошли до нас 26. По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны. <...> Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало", — отметил собеседник агентства.Благодаря системе радиоэлектронной борьбы удалось справиться с атакой БПЛА при контрнаступлении противника, указал врио главы региона. В итоге ВСУ не продвинулись даже в серой зоне на Запорожском направлении, в том числе из-за серьезных укреплений российских военных.Ранее Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о тяжелых боях на Запорожском направлении. При этом он отметил, что ни одной высоты противником не взято.Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за три дня контрнаступления киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.

https://ukraina.ru/20230614/1047219489.html

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новости, сергей шойгу, всу, бпла