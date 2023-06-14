https://ukraina.ru/20230614/1047235432.html

В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами

В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами - 14.06.2023 Украина.ру

В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление сделанное румынским послом в Кении Драгоша Виорела Цигэу, который сравнил коллег из Африки с обезьянами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 14 июня

2023-06-14T21:17

2023-06-14T21:17

2023-06-14T21:17

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Захарова отметила, что большенство и без этих заявлений видели истинное отношение западных стран к Африке.Она также напомнила слова Жосепа Борреля о том, что мир поделён на "прекрасный сад" и "дикие джунгли", а также совместное заявление Евросоюза и НАТО о намерении использовать все инструменты "на благо одного миллиарда их граждан"."И вот, казалось бы, после этих чудовищных признаний евродипломаты могли бы подкорректировать свою риторику. Но натура берет свое и фонтанирует", – резюмировала Захарова.

https://ukraina.ru/20230606/1046966360.html

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2023

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новости, мид рф, мария захарова, африка