В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление сделанное румынским послом в Кении Драгоша Виорела Цигэу, который сравнил коллег из Африки с обезьянами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 14 июня
Захарова отметила, что большенство и без этих заявлений видели истинное отношение западных стран к Африке.
Она также напомнила слова Жосепа Борреля о том, что мир поделён на "прекрасный сад" и "дикие джунгли", а также совместное заявление Евросоюза и НАТО о намерении использовать все инструменты "на благо одного миллиарда их граждан".
"И вот, казалось бы, после этих чудовищных признаний евродипломаты могли бы подкорректировать свою риторику. Но натура берет свое и фонтанирует", – резюмировала Захарова.
6 июня, 17:07Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии по мирному урегулированию на УкраинеАфриканские лидеры, выступающих с мирной инициативой, договорились, что будут взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы по итогам его встречи с коллегами 6 июня