В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами - 14.06.2023 Украина.ру
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В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами - 14.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление сделанное румынским послом в Кении Драгоша Виорела Цигэу, который сравнил коллег из Африки с обезьянами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 14 июня
2023-06-14T21:17
2023-06-14T21:17
новости
мид рф
мария захарова
африка
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Захарова отметила, что большенство и без этих заявлений видели истинное отношение западных стран к Африке.Она также напомнила слова Жосепа Борреля о том, что мир поделён на "прекрасный сад" и "дикие джунгли", а также совместное заявление Евросоюза и НАТО о намерении использовать все инструменты "на благо одного миллиарда их граждан"."И вот, казалось бы, после этих чудовищных признаний евродипломаты могли бы подкорректировать свою риторику. Но натура берет свое и фонтанирует", – резюмировала Захарова.
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новости, мид рф, мария захарова, африка
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, Африка

В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами

21:17 14.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление сделанное румынским послом в Кении Драгоша Виорела Цигэу, который сравнил коллег из Африки с обезьянами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 14 июня
Захарова отметила, что большенство и без этих заявлений видели истинное отношение западных стран к Африке.
Она также напомнила слова Жосепа Борреля о том, что мир поделён на "прекрасный сад" и "дикие джунгли", а также совместное заявление Евросоюза и НАТО о намерении использовать все инструменты "на благо одного миллиарда их граждан".
"И вот, казалось бы, после этих чудовищных признаний евродипломаты могли бы подкорректировать свою риторику. Но натура берет свое и фонтанирует", – резюмировала Захарова.
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 17:07
Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии по мирному урегулированию на УкраинеАфриканские лидеры, выступающих с мирной инициативой, договорились, что будут взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы по итогам его встречи с коллегами 6 июня
 
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21:52Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ
21:17В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
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