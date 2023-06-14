Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ
Администрация американского президента Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для того, чтобы освободить заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 14 июня
"Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, пытаясь добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Тегераном, и обуздать растущую ядерную программу страны", - говорится в сообщении издания.
Стремление возобновить контакты, начатое Соединенными Штатами, нацелено на снижение напряженности, которая резко возросла после новостей о том, что Иран продвинулся вперед в обогащении урана и перехватил некоторые нефтяные танкеры в Персидском заливе, сообщает Wall Street Journal.
Ранее Верховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России.
30 мая, 15:44Вызов всему Востоку. Украина ввела санкции против Ирана на 50 летВерховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России