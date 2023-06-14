Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ - 14.06.2023 Украина.ру
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Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ
Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ - 14.06.2023 Украина.ру
Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ
Администрация американского президента Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для того, чтобы освободить заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 14 июня
2023-06-14T20:55
2023-06-14T20:55
новости
зарубежье
иран
белый дом
джо байден
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Стремление возобновить контакты, начатое Соединенными Штатами, нацелено на снижение напряженности, которая резко возросла после новостей о том, что Иран продвинулся вперед в обогащении урана и перехватил некоторые нефтяные танкеры в Персидском заливе, сообщает Wall Street Journal.Ранее Верховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России.
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новости, зарубежье, иран, белый дом, джо байден
Новости, Зарубежье, Иран, Белый дом, Джо Байден

Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ

20:55 14.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Администрация американского президента Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для того, чтобы освободить заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 14 июня
"Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, пытаясь добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Тегераном, и обуздать растущую ядерную программу страны", - говорится в сообщении издания.
Стремление возобновить контакты, начатое Соединенными Штатами, нацелено на снижение напряженности, которая резко возросла после новостей о том, что Иран продвинулся вперед в обогащении урана и перехватил некоторые нефтяные танкеры в Персидском заливе, сообщает Wall Street Journal.
Ранее Верховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 15:44
Вызов всему Востоку. Украина ввела санкции против Ирана на 50 летВерховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России
 
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