https://ukraina.ru/20230614/1047235328.html

Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ

Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ - 14.06.2023 Украина.ру

Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ

Администрация американского президента Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном для того, чтобы освободить заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 14 июня

2023-06-14T20:55

2023-06-14T20:55

2023-06-14T20:55

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Стремление возобновить контакты, начатое Соединенными Штатами, нацелено на снижение напряженности, которая резко возросла после новостей о том, что Иран продвинулся вперед в обогащении урана и перехватил некоторые нефтяные танкеры в Персидском заливе, сообщает Wall Street Journal.Ранее Верховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России.

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2023

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новости, зарубежье, иран, белый дом, джо байден