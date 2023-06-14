США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 14 июня
Стремления украинских военных совершить прорыв по линии фронта не увенчались успехом из-за нехватки поддержки с воздуха, которая могла бы обеспечить защиту для пехоты и танковых соединений, считает эксперт.
"Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному", — отметил Джонсон.
9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.
14:56Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступленииУкраинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 14 июня временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума