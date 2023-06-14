США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления - 14.06.2023 Украина.ру
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США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления - 14.06.2023 Украина.ру
США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 14 июня
2023-06-14T20:16
2023-06-14T20:16
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Стремления украинских военных совершить прорыв по линии фронта не увенчались успехом из-за нехватки поддержки с воздуха, которая могла бы обеспечить защиту для пехоты и танковых соединений, считает эксперт.9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.
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Новости, ВСУ, Украина, Россия, ЦРУ

США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления

20:16 14.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 14 июня
Стремления украинских военных совершить прорыв по линии фронта не увенчались успехом из-за нехватки поддержки с воздуха, которая могла бы обеспечить защиту для пехоты и танковых соединений, считает эксперт.
"Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному", — отметил Джонсон.
9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14:56
Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступленииУкраинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 14 июня временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума
 
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Заголовок открываемого материала
20:35Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
20:16США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
19:37Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
19:13ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ
18:57Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июня
18:49Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
18:26Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России
17:48Наступление ВСУ и 3 сценария от США. О чём говорили эксперты 14 июня
17:31Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО
17:22Членство Украины в НАТО тормозит Байден: что говорили об Украине в мире 14 июня
17:20Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова
16:48Война за мир. С кем, как и о чем договариваться России на Украине
16:38В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально
16:36Рыл яму Трампу. Байден может пострадать от украинского прошлого своей семьи
16:30Москва выступает за присоединение Египта к БРИКС
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