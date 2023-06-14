https://ukraina.ru/20230614/1047234942.html

США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления

США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления - 14.06.2023 Украина.ру

США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 14 июня

2023-06-14T20:16

2023-06-14T20:16

2023-06-14T20:16

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Стремления украинских военных совершить прорыв по линии фронта не увенчались успехом из-за нехватки поддержки с воздуха, которая могла бы обеспечить защиту для пехоты и танковых соединений, считает эксперт.9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.

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