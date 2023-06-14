ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ
Обсуждение 11-го пакета санкций постоянными представителями стран-членов ЕС против РФ было конструктивным, окончательное согласование пакета ожидают в начале следующей недели, сообщил РИА Новости европейский источник 14 июня
Основной целью очередного пакета санкций, предложенного Еврокомиссией в апреле, является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.
"На заседании постпредов сегодня состоялось краткое и конструктивное обсуждение. Обсуждение будет продолжено и должно завершиться на следующей неделе. Пока неизвестно, когда точно, но вероятно, это произойдет в начале недели", - сказал собеседник агентства.
Планируется введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.
Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.