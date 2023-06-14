https://ukraina.ru/20230614/1047234454.html

ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ

ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру

ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ

Обсуждение 11-го пакета санкций постоянными представителями стран-членов ЕС против РФ было конструктивным, окончательное согласование пакета ожидают в начале следующей недели, сообщил РИА Новости европейский источник 14 июня

2023-06-14T19:13

2023-06-14T19:13

2023-06-14T19:13

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Основной целью очередного пакета санкций, предложенного Еврокомиссией в апреле, является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.Планируется введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.

https://ukraina.ru/20230612/1047136904.html

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новости, санкции, зарубежье, ес