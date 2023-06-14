ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру
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ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ
ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру
ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ
Обсуждение 11-го пакета санкций постоянными представителями стран-членов ЕС против РФ было конструктивным, окончательное согласование пакета ожидают в начале следующей недели, сообщил РИА Новости европейский источник 14 июня
2023-06-14T19:13
2023-06-14T19:13
новости
санкции
зарубежье
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Основной целью очередного пакета санкций, предложенного Еврокомиссией в апреле, является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.Планируется введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.
https://ukraina.ru/20230612/1047136904.html
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Новости, санкции, Зарубежье, ЕС

ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ

19:13 14.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Обсуждение 11-го пакета санкций постоянными представителями стран-членов ЕС против РФ было конструктивным, окончательное согласование пакета ожидают в начале следующей недели, сообщил РИА Новости европейский источник 14 июня
Основной целью очередного пакета санкций, предложенного Еврокомиссией в апреле, является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений.
"На заседании постпредов сегодня состоялось краткое и конструктивное обсуждение. Обсуждение будет продолжено и должно завершиться на следующей неделе. Пока неизвестно, когда точно, но вероятно, это произойдет в начале недели", - сказал собеседник агентства.
Планируется введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.
Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
12 июня, 15:02
В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источникСогласование 11-го пакета санкций ЕС против России всё ещё находится в стадии обсуждения на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, сообщило РИА Новости 12 июня со ссылкой на европейский источник
 
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