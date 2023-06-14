https://ukraina.ru/20230614/1047233469.html

Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июня

Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июня - 14.06.2023 Украина.ру

Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Украиной в марте 2022 года; в сети распространился фейк о гибели депутата Госдумы Адама Делимханова; в Херсонской области продолжается эвакуация жителей подтопленных населенных пунктов

2023-06-14T18:57

2023-06-14T18:57

2023-06-14T19:11

эксклюзив

хроники

александр лукашенко

адам делимханов

каховская гэс

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«Мы встречались во Львове, и я послал их»В интервью российскому телеканалу «Россия 1» Лукашенко рассказал, какую роль в спецоперации и переговорном процессе между Москвой и Киевом играет Белоруссия.Отвечая на вопрос о том, просил ли президент РФ Владимир Путин о том, чтобы Белоруссия принимала участие в боевых действиях, он четко ответил «нет».«Белорусы никогда не позволят стрелять в спину россиянам — и это является ролью белорусов в этой войне».Участие Белоруссии в боевых действиях на Украине, по его словам, привело бы к тому, что было бы «намного хуже».Лукашенко видит «большие предпосылки» для окончания войны на Украине, но «очумелые» страны НАТО против:«У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Ее надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Очумелые натовцы проводят учения. Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят — десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО.Поэтому то направление очень опасное. Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии, как любят говорить, перейдут, будет им очень больно».Запад боится новой войны с Россией, но в то же время провоцирует Москву применить оружие, в результате таких действий «шарик может сойти с орбиты», отметил он.По приглашению украинского президента Владимира Зеленского в марте 2022 года Лукашенко участвовал в переговорах с Украиной, которые проходили во Львове. Несмотря на их удачный ход, в процесс, по его словам, вмешались США и предложили перенести переговорную площадку в Стамбул.«Они (власти Украины. — Ред.) нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем — мы граничим с вами. Хотите разговаривать — давайте разговаривать», — рассказал Лукашенко.В плане договора, который обсуждался на российско-украинских переговорах в марте 2022 года был пункт о длительной аренде Крыма, заявил белорусский лидер.«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке... Нормальный договор».Украинская сторона отказалась от подписания согласованного документа, а сейчас подобные договоренности «просто невозможны», считает Лукашенко.В Кремле опровергли его слова:«Крым — российский регион, он не может быть никем арендован», — прокомментировал в ходе брифинга пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.В публикации в своем телеграм-канале военкор Александр Коц сравнил слова Лукашенко о Крыме с дискуссией вокруг Курильских островов:Адам Делимханов жив и не раненГлава Чечни Рамзан Кадыров назвал «бредовой фантазией укронацистов» распространившуюся в интернете новость о гибели Делимханова. В своем телеграм-канале он сообщил, что депутат ГД жив и не ранен, а также поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова:О «гибели» Делимханова в первой половине дня написали украинские телеграм-каналы, утверждавшие, что он был убит ракетным ударом на Запорожском направлении.В полдень сам Кадыров написал, что не может выйти с ним на связь, и обратился к Главному управлению разведки (ГУР) Украины:«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать».В то же время телеканал «Звезда», ссылаясь на журналиста ГД Мадину Шавлохову, опроверг информацию о смерти Делимханова, но написал, что он ранен.Эту информацию вскоре также опроверг спикер ГД Вячеслав Володин, сообщивший, что говорил с Делимхановым и тот жив и здоров. Следом за Володиным о том же написал и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.В ходе брифинга прокомментировал слухи о Делимханове и Песков:«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию, переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло».Последствия разрушения Каховской ГЭСВ Херсонской области продолжается эвакуация населения из подтопленных в результате разрушения Каховской ГЭС населенных пунктов.«За сутки 13 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области спасены 142 человека, в том числе 10 детей и 13 маломобильных граждан. За всё время эвакуировано более 7,2 тыс. человек, из них 421 ребёнок и 138 маломобильных.Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — 5 метров», — написал в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.Он сообщил также о выплатах пострадавшим и волонтерской помощи населению. По информации главы правительства региона Андрея Алексеенко, на данный момент известно о 17 погибших и десятках раненых.На Украине также сообщают о новых последствиях прорыва плотины: одесская горадминистрация опубликовала информацию о том, что пробы морской воды в акватории Одессы показали резкое падение солености. При этом появившаяся накануне информация о палочке холеры в воде была опровергнута.Кроме того, в связи с ситуацией запланированная поездка на Запорожскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, была перенесена по «соображениям безопасности».Компания «Росатом» в свою очередь сообщила, что в консервации или снятии АЭС с эксплуатации необходимости нет.Тем временем телеграм-канал «НгП раZVедка» опубликовал кадры собаки по кличке Герда, спасенной российскими военными от подтопления в Херсонской области:

https://ukraina.ru/20230614/1047230586.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, александр лукашенко, адам делимханов, каховская гэс