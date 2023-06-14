https://ukraina.ru/20230614/1047233158.html

Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву

Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву - 14.06.2023 Украина.ру

Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня в эфире "России 1" рассказал, что конфликт на Украине, по его мнению, скоро закончится

2023-06-14T18:49

2023-06-14T18:49

2023-06-14T18:49

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Украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать, добавил Лукашенко.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев.Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.Некоторое время назад, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

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