Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву - 14.06.2023 Украина.ру
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Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву - 14.06.2023 Украина.ру
Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня в эфире "России 1" рассказал, что конфликт на Украине, по его мнению, скоро закончится
2023-06-14T18:49
2023-06-14T18:49
новости
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Украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать, добавил Лукашенко.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев.Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.Некоторое время назад, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.
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Новости, Россия, Белоруссия, СВО

Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву

18:49 14.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня в эфире "России 1" рассказал, что конфликт на Украине, по его мнению, скоро закончится
Украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать, добавил Лукашенко.
"В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут", — считает он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев.
Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.
Некоторое время назад, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.
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