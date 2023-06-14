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Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву - 14.06.2023 Украина.ру
Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня в эфире "России 1" рассказал, что конфликт на Украине, по его мнению, скоро закончится
2023-06-14T18:49
2023-06-14T18:49
2023-06-14T18:49
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Украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать, добавил Лукашенко.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев.Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.Некоторое время назад, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.
https://ukraina.ru/20230613/1047189996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, белоруссия, сво
Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня в эфире "России 1" рассказал, что конфликт на Украине, по его мнению, скоро закончится
Украинская сторона несет большие потери, тогда как Россия мобилизовалась и научилась воевать, добавил Лукашенко.
"В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут", — считает он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев.
Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.
Некоторое время назад, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.