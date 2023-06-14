https://ukraina.ru/20230614/1047232286.html
Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России
Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России - 14.06.2023 Украина.ру
Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России
Чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России, сообщает france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства CzechTourism 14 июня
2023-06-14T18:26
2023-06-14T18:26
2023-06-14T18:26
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чехия
зарубежье
туристы
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Средний чешский гость тратит около 700 крон (32 доллара) в день, русскоязычные клиенты – более 3500 крон.В 2019 году страну посетили 880 000 человек. Из-за коронавируса, посещение упало до чуть более 500 000, а в 2022 году снова выросло до 840 000.Клиенты из Германии, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят около двух тысяч крон в день, заявил он.Некоторое время назад мэр столицы Чехии Зденек Гржиб заявил, что в Праге не осталось мест для дальнейшего размещения беженцев с УкраиныГлава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил о том, что страна за период с 24 февраля этого года приняла около полумиллиона украинских беженцев.По отношению к численности собственного населения это больше, чем какая-либо иная страна. Пятая часть всех беженцев прибыла в Прагу и была размещена там.
https://ukraina.ru/20230518/1046323592.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, зарубежье, туристы
Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России
Чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России, сообщает france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства CzechTourism 14 июня
Средний чешский гость тратит около 700 крон (32 доллара) в день, русскоязычные клиенты – более 3500 крон.
В 2019 году страну посетили 880 000 человек. Из-за коронавируса, посещение упало до чуть более 500 000, а в 2022 году снова выросло до 840 000.
"Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад", – отметил Ян Хергерт.
Клиенты из Германии, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят около двух тысяч крон в день, заявил он.
Некоторое время назад мэр столицы Чехии Зденек Гржиб заявил, что в Праге не осталось мест для дальнейшего размещения беженцев с Украины
Глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил о том, что страна за период с 24 февраля этого года приняла около полумиллиона украинских беженцев.
По отношению к численности собственного населения это больше, чем какая-либо иная страна. Пятая часть всех беженцев прибыла в Прагу и была размещена там.