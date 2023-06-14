https://ukraina.ru/20230614/1047232286.html

Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России

Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России - 14.06.2023 Украина.ру

Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России

Чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России, сообщает france24.com со ссылкой на Яна Хергета, директора государственного агентства CzechTourism 14 июня

2023-06-14T18:26

2023-06-14T18:26

2023-06-14T18:26

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Средний чешский гость тратит около 700 крон (32 доллара) в день, русскоязычные клиенты – более 3500 крон.В 2019 году страну посетили 880 000 человек. Из-за коронавируса, посещение упало до чуть более 500 000, а в 2022 году снова выросло до 840 000.Клиенты из Германии, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят около двух тысяч крон в день, заявил он.Некоторое время назад мэр столицы Чехии Зденек Гржиб заявил, что в Праге не осталось мест для дальнейшего размещения беженцев с УкраиныГлава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил о том, что страна за период с 24 февраля этого года приняла около полумиллиона украинских беженцев.По отношению к численности собственного населения это больше, чем какая-либо иная страна. Пятая часть всех беженцев прибыла в Прагу и была размещена там.

https://ukraina.ru/20230518/1046323592.html

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2023

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новости, чехия, зарубежье, туристы