https://ukraina.ru/20230614/1047230487.html

Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО

Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО - 14.06.2023 Украина.ру

Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о перспективах XXVI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге

2023-06-14T17:31

2023-06-14T17:31

2023-06-14T17:31

видео

александр агеев

пмэф

брикс

юар

эммануэль макрон

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Также он раскрыл тему денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива и пролил свет на причины, побуждающие президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР:00:42 - Об открытии ПМЭФ-2023; 05:19 - О денонсации договора с Украиной о Керченском проливе; 08:11 - О необходимости проекта о снятии судимости с мобилизованных после службы;10:52 - Зачем президенту Франции Эммануэлю Макрону присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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