Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО - 14.06.2023 Украина.ру
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Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО
Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО - 14.06.2023 Украина.ру
Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о перспективах XXVI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге
2023-06-14T17:31
2023-06-14T17:31
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александр агеев
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брикс
юар
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Также он раскрыл тему денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива и пролил свет на причины, побуждающие президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР:00:42 - Об открытии ПМЭФ-2023; 05:19 - О денонсации договора с Украиной о Керченском проливе; 08:11 - О необходимости проекта о снятии судимости с мобилизованных после службы;10:52 - Зачем президенту Франции Эммануэлю Макрону присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР?
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видео, александр агеев, пмэф, брикс, юар, эммануэль макрон, видео
Видео, Александр Агеев, ПМЭФ, БРИКС, ЮАР, Эммануэль Макрон

Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО

17:31 14.06.2023
 
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о перспективах XXVI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге
Также он раскрыл тему денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива и пролил свет на причины, побуждающие президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР:
00:42 - Об открытии ПМЭФ-2023;
05:19 - О денонсации договора с Украиной о Керченском проливе;
08:11 - О необходимости проекта о снятии судимости с мобилизованных после службы;
10:52 - Зачем президенту Франции Эммануэлю Макрону присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР?
 
ВидеоАлександр АгеевПМЭФБРИКСЮАРЭммануэль Макрон
 
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