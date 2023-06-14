https://ukraina.ru/20230614/1047230487.html
Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО
Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО - 14.06.2023 Украина.ру
Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о перспективах XXVI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге
2023-06-14T17:31
2023-06-14T17:31
2023-06-14T17:31
видео
александр агеев
пмэф
брикс
юар
эммануэль макрон
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Также он раскрыл тему денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива и пролил свет на причины, побуждающие президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР:00:42 - Об открытии ПМЭФ-2023; 05:19 - О денонсации договора с Украиной о Керченском проливе; 08:11 - О необходимости проекта о снятии судимости с мобилизованных после службы;10:52 - Зачем президенту Франции Эммануэлю Макрону присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр агеев, пмэф, брикс, юар, эммануэль макрон, видео
Видео, Александр Агеев, ПМЭФ, БРИКС, ЮАР, Эммануэль Макрон
Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о перспективах XXVI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге
Также он раскрыл тему денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива и пролил свет на причины, побуждающие президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР:
00:42 - Об открытии ПМЭФ-2023;
05:19 - О денонсации договора с Украиной о Керченском проливе;
08:11 - О необходимости проекта о снятии судимости с мобилизованных после службы;
10:52 - Зачем президенту Франции Эммануэлю Макрону присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР?