https://ukraina.ru/20230614/1047227661.html
Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова
Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру
Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова
Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 14 июня
2023-06-14T17:20
2023-06-14T17:20
2023-06-14T17:20
адам делимханов
кадыров
россия
украина
новости
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Ранее украинские СМИ сообщили о гибели Делимханова. Кадыров, комментируя эту информацию, написал, что не может связаться с парламентарием и попросил украинскую разведку за вознаграждение предоставить сведения о местонахождении политика."Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - написал Кадыров в Telegram.Он также отметил, что с самого появления фейкового вброса знал, что с Делимхановым всё в порядке, однако "решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации"."Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", - добавил Кадыров.Ранее о том, что с Делимхановым всё в порядке сообщали в Госдуме, в частности, утверждалось, что после сообщений украинских СМИ о "гибели" народного избранника с ним связался спикер Госдумы Вячеслав Володин и выяснил, что его коллега по парламенту не пострадал.
https://ukraina.ru/20230614/1047217018.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
адам делимханов, кадыров, россия, украина, новости
Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова
Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 14 июня
Ранее украинские СМИ сообщили о гибели Делимханова. Кадыров, комментируя эту информацию, написал, что не может связаться с парламентарием и попросил украинскую разведку за вознаграждение предоставить сведения о местонахождении политика.
"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - написал Кадыров в Telegram.
Он также отметил, что с самого появления фейкового вброса знал, что с Делимхановым всё в порядке, однако "решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации".
"Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", - добавил Кадыров.
Ранее о том, что с Делимхановым всё в порядке сообщали в Госдуме, в частности, утверждалось, что после сообщений украинских СМИ о "гибели" народного избранника с ним связался спикер Госдумы Вячеслав Володин и выяснил, что его коллега по парламенту не пострадал.