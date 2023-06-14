https://ukraina.ru/20230614/1047227661.html

Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова

Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру

Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова

Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 14 июня

2023-06-14T17:20

2023-06-14T17:20

2023-06-14T17:20

адам делимханов

кадыров

россия

украина

новости

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Ранее украинские СМИ сообщили о гибели Делимханова. Кадыров, комментируя эту информацию, написал, что не может связаться с парламентарием и попросил украинскую разведку за вознаграждение предоставить сведения о местонахождении политика."Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - написал Кадыров в Telegram.Он также отметил, что с самого появления фейкового вброса знал, что с Делимхановым всё в порядке, однако "решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации"."Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", - добавил Кадыров.Ранее о том, что с Делимхановым всё в порядке сообщали в Госдуме, в частности, утверждалось, что после сообщений украинских СМИ о "гибели" народного избранника с ним связался спикер Госдумы Вячеслав Володин и выяснил, что его коллега по парламенту не пострадал.

https://ukraina.ru/20230614/1047217018.html

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адам делимханов, кадыров, россия, украина, новости