В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально - 14.06.2023 Украина.ру
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В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально
В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально - 14.06.2023 Украина.ру
В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально
В настоящее время появилось много желающих вступить в БРИКС, которых нельзя отталкивать, но важно чтобы объединение продолжало работать консолидировано, тема нуждается в серьезной проработке, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков 14 июня
2023-06-14T16:38
2023-06-14T16:38
новости
брикс
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Ранее Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС.Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
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новости, брикс, рф, зарубежье
Новости, БРИКС, РФ, Зарубежье

В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально

16:38 14.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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В настоящее время появилось много желающих вступить в БРИКС, которых нельзя отталкивать, но важно чтобы объединение продолжало работать консолидировано, тема нуждается в серьезной проработке, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков 14 июня
Ранее Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС.

"Очень много стран, и больших, и средних, заинтересованы в том, чтобы подключиться к работе БРИКС. Некоторые заявляют откровенно о своем участии в качестве полнокровных членов, причем просят принять их немедленно. Другие страны заинтересованы в том, чтобы поддерживать возможное сотрудничество, быть партнерами по диалогу с этой организацией. Там много разных схем", - цитирует Ушакова РИА Новости.

Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.
БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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