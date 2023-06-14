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В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально

В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально - 14.06.2023 Украина.ру

В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально

В настоящее время появилось много желающих вступить в БРИКС, которых нельзя отталкивать, но важно чтобы объединение продолжало работать консолидировано, тема нуждается в серьезной проработке, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков 14 июня

2023-06-14T16:38

2023-06-14T16:38

2023-06-14T16:38

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Ранее Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС.Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.

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