Москва выступает за присоединение Египта к БРИКС - 14.06.2023 Украина.ру
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Москва выступает за присоединение Египта к БРИКС
Москва выступает за присоединение Египта к БРИКС - 14.06.2023 Украина.ру
Москва выступает за присоединение Египта к БРИКС
Россия поддержала запрос Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко 14 июня
2023-06-14T16:30
2023-06-14T16:30
новости
брикс
египет
зарубежье
россия
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Присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов, заявил дипломат.Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
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новости, брикс, египет, зарубежье, россия
Новости, БРИКС, Египет, Зарубежье, Россия

Москва выступает за присоединение Египта к БРИКС

16:30 14.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия поддержала запрос Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко 14 июня
Присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов, заявил дипломат.
"Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — отметил Борисенко.
Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.
БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 19:06
Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНРБРИКС идет по пути многополярности и демократизации международных отношений, стремясь к тому, чтобы право голоса развивающихся стран росло, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе совещания глав МИД стран-участниц организации в Кейптауне 1 июня
 
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