Москва выступает за присоединение Египта к БРИКС
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
Россия поддержала запрос Египта на вступление в БРИКС, заявил в интервью РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко 14 июня
Присоединение к БРИКС откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных доллару механизмов расчетов, заявил дипломат.
"Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — отметил Борисенко.
Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.
БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
1 июня, 19:06Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНРБРИКС идет по пути многополярности и демократизации международных отношений, стремясь к тому, чтобы право голоса развивающихся стран росло, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе совещания глав МИД стран-участниц организации в Кейптауне 1 июня