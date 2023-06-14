https://ukraina.ru/20230614/1047223577.html
США не готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности – NYT
США не готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности – NYT - 14.06.2023 Украина.ру
США не готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности – NYT
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем, сообщила газета New York Times 14 июня
2023-06-14T16:15
2023-06-14T16:15
2023-06-14T16:15
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Ранее команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины, в котором подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства.Среди конкретных мер "безопасности", которые предлагает проект украинского президента соглашения по безопасности в Черном море – с Турцией Болгарией и Румынией.Также Киев рассчитывает на присутствие иностранных военных инструкторов на территории Украины, поставки оружия, санкционное давление и "превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера".Однако из документа не ясно, должны ли страны-участницы вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.
https://ukraina.ru/20220428/1033880202.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, джо байден, зарубежье
США не готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности – NYT
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем, сообщила газета New York Times 14 июня
Ранее команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины, в котором подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства.
Помощники (президента США) Байдена говорят членам конгресса, что они хотят перейти к чему-то сродни тому, что они называют "израильской моделью", которая основана на 10-летних обязательствах по безопасности со стороны США", - передает издание.
Среди конкретных мер "безопасности", которые предлагает проект украинского президента соглашения по безопасности в Черном море – с Турцией Болгарией и Румынией.
Также Киев рассчитывает на присутствие иностранных военных инструкторов на территории Украины, поставки оружия, санкционное давление и "превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера".
Однако из документа не ясно, должны ли страны-участницы вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.