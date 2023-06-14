https://ukraina.ru/20230614/1047223577.html

США не готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности – NYT

США не готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности – NYT - 14.06.2023 Украина.ру

США не готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности – NYT

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем, сообщила газета New York Times 14 июня

2023-06-14T16:15

2023-06-14T16:15

2023-06-14T16:15

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Ранее команда Зеленского предложила проект по гарантиям безопасности для Украины, в котором подразумевается подписание Киевского договора, участницами которого могли бы стать большинство западных стран, включая США, Канаду, Великобританию и европейские государства.Среди конкретных мер "безопасности", которые предлагает проект украинского президента соглашения по безопасности в Черном море – с Турцией Болгарией и Румынией.Также Киев рассчитывает на присутствие иностранных военных инструкторов на территории Украины, поставки оружия, санкционное давление и "превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера".Однако из документа не ясно, должны ли страны-участницы вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.

https://ukraina.ru/20220428/1033880202.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, джо байден, зарубежье