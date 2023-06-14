Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047220053.html
Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов
Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов - 14.06.2023 Украина.ру
Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов
Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда 14 июня
2023-06-14T14:55
2023-06-14T14:55
новости
земфира
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103070/06/1030700674_0:129:1947:1224_1920x0_80_0_0_3f0ce93dd84b3687bf391c23da0d81a8.jpg.webp
Присвоение певице статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения, считает двокат Земфиры* Александр Передрук.Ранее певица заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет.Признание Земфиры вызвало недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.Примерно год назад в сети стала появляться информация, что Земфира и ее подруга актриса Рената Литвинова сбежали из России и теперь живут во Франции.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.
https://ukraina.ru/20230213/1043509736.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103070/06/1030700674_71:0:1875:1353_1920x0_80_0_0_d29668431ae76af0e31eff294f44e24c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, земфира, иноагенты
Новости, Земфира, иноагенты

Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов

14:55 14.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль "Пикник Афиши" Земфира
Музыкальный фестиваль Пикник Афиши Земфира - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда 14 июня
Присвоение певице статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения, считает двокат Земфиры* Александр Передрук.
"Исковые требования оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Наталья Хайретдинова.
Ранее певица заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет.
Признание Земфиры вызвало недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.
Примерно год назад в сети стала появляться информация, что Земфира и ее подруга актриса Рената Литвинова сбежали из России и теперь живут во Франции.
* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 11:11
"Предатели, лицемеры, трусы": певица Слава дала "оплеуху" Земфире* и СобчакРоссийская певица Слава на днях опубликовала в своих соцсетях пост, в котором раскритиковала сбежавшую в Париж коллегу Земфиру* и журналистку Ксению Собчак, имеющую двойное гражданство
 
НовостиЗемфираиноагенты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт
15:08Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия
14:56Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении
14:55Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов
14:44Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео
14:39Контролируемая нелюбовь. Зачем в США распространяют фейки о шпионской станции Китая на Кубе
14:38Севастополю – 240 лет
14:28Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
14:01Внук де Голля может приехать в Крым
13:57Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского
13:52Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
13:49Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танков
13:47На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви
13:45В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова
13:44Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления
13:43"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
13:40Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия
13:32"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали
13:20Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
13:00Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
Лента новостейМолния