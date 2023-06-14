Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов
Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда 14 июня
Присвоение певице статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения, считает двокат Земфиры* Александр Передрук.
"Исковые требования оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Наталья Хайретдинова.
Ранее певица заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет.
Признание Земфиры вызвало недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.
Примерно год назад в сети стала появляться информация, что Земфира и ее подруга актриса Рената Литвинова сбежали из России и теперь живут во Франции.
* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.