https://ukraina.ru/20230614/1047220053.html

Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов

Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов - 14.06.2023 Украина.ру

Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда 14 июня

2023-06-14T14:55

2023-06-14T14:55

2023-06-14T14:55

новости

земфира

иноагенты

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Присвоение певице статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения, считает двокат Земфиры* Александр Передрук.Ранее певица заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет.Признание Земфиры вызвало недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.Примерно год назад в сети стала появляться информация, что Земфира и ее подруга актриса Рената Литвинова сбежали из России и теперь живут во Франции.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.

https://ukraina.ru/20230213/1043509736.html

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новости, земфира, иноагенты