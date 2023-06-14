Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру
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Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру
Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
Помощник главы Чеченской республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о передислокации своих бойцов с марьинского направления для поисков депутата Госдумы Адама Делимханова.
2023-06-14T13:52
2023-06-14T13:52
адам делимханов
госдума
кадыров
сво
новости
новые регионы
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Кадыров ранее написал в Telegram, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата".РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о том, что глава Чечни писал указанное сообщение "с иронией""Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов в Telegram.Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее рассказал, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым по телефону, чеченский парламентарий, по его словам, "жив и здоров". Позднее в пресс-службе Госдумы подтвердили эту информацию.
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адам делимханов, госдума, кадыров, сво, новости, новые регионы
Адам Делимханов, Госдума, Кадыров, СВО, Новости, Новые регионы

Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова

13:52 14.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы спецназа МВД Чечни в Мариуполе
Бойцы спецназа МВД Чечни в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Помощник главы Чеченской республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о передислокации своих бойцов с марьинского направления для поисков депутата Госдумы Адама Делимханова.
Кадыров ранее написал в Telegram, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата".
РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о том, что глава Чечни писал указанное сообщение "с иронией"
"Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов в Telegram.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее рассказал, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым по телефону, чеченский парламентарий, по его словам, "жив и здоров". Позднее в пресс-службе Госдумы подтвердили эту информацию.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
13:45
В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова Председатель госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале 14 июня
 
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