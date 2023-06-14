https://ukraina.ru/20230614/1047217018.html
Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру
Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
Помощник главы Чеченской республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о передислокации своих бойцов с марьинского направления для поисков депутата Госдумы Адама Делимханова.
2023-06-14T13:52
2023-06-14T13:52
2023-06-14T13:52
адам делимханов
госдума
кадыров
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Кадыров ранее написал в Telegram, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата".РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о том, что глава Чечни писал указанное сообщение "с иронией""Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов в Telegram.Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее рассказал, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым по телефону, чеченский парламентарий, по его словам, "жив и здоров". Позднее в пресс-службе Госдумы подтвердили эту информацию.
https://ukraina.ru/20230614/1047214971.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
адам делимханов, госдума, кадыров, сво, новости, новые регионы
Адам Делимханов, Госдума, Кадыров, СВО, Новости, Новые регионы
Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
Помощник главы Чеченской республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о передислокации своих бойцов с марьинского направления для поисков депутата Госдумы Адама Делимханова.
Кадыров ранее написал в Telegram, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата".
РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о том, что глава Чечни писал указанное сообщение "с иронией"
"Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов в Telegram.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее рассказал, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым по телефону, чеченский парламентарий, по его словам, "жив и здоров". Позднее в пресс-службе Госдумы подтвердили эту информацию.