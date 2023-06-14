https://ukraina.ru/20230614/1047217018.html

Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова

Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру

Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова

Помощник главы Чеченской республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о передислокации своих бойцов с марьинского направления для поисков депутата Госдумы Адама Делимханова.

2023-06-14T13:52

2023-06-14T13:52

2023-06-14T13:52

адам делимханов

госдума

кадыров

сво

новости

новые регионы

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Кадыров ранее написал в Telegram, что Делимханов не выходит на связь, поэтому он просит разведку Украины предоставить данные, куда был нанесен удар, чтобы "найти дорогого брата".РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о том, что глава Чечни писал указанное сообщение "с иронией""Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым... Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов в Telegram.Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее рассказал, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообщался с Делимхановым по телефону, чеченский парламентарий, по его словам, "жив и здоров". Позднее в пресс-службе Госдумы подтвердили эту информацию.

https://ukraina.ru/20230614/1047214971.html

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адам делимханов, госдума, кадыров, сво, новости, новые регионы