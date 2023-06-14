https://ukraina.ru/20230614/1047214971.html

В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова

В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру

В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова

Председатель госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале 14 июня

2023-06-14T13:45

2023-06-14T13:45

2023-06-14T13:45

новости

кадыров

адам делимханов

госдума

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О невозможности выйти на связь с депутатом госдумы от республики Адамом Делимхановымранее ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-каналеНекоторое время назад Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой предоставить информацию о том, по каким позициям были нанесены удары, чтобы он смог узнать, где, возможно, получил ранение Делимханов.

https://ukraina.ru/20230604/1046882516.html

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2023

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новости, кадыров, адам делимханов, госдума