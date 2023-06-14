В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова
Председатель госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале 14 июня
О невозможности выйти на связь с депутатом госдумы от республики Адамом Делимхановымранее ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
"Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров", — говорится в публикации.
Некоторое время назад Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой предоставить информацию о том, по каким позициям были нанесены удары, чтобы он смог узнать, где, возможно, получил ранение Делимханов.