В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру
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В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова
В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова - 14.06.2023 Украина.ру
В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова
Председатель госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале 14 июня
2023-06-14T13:45
2023-06-14T13:45
новости
кадыров
адам делимханов
госдума
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О невозможности выйти на связь с депутатом госдумы от республики Адамом Делимхановымранее ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-каналеНекоторое время назад Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой предоставить информацию о том, по каким позициям были нанесены удары, чтобы он смог узнать, где, возможно, получил ранение Делимханов.
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новости, кадыров, адам делимханов, госдума
Новости, Кадыров, Адам Делимханов, Госдума

В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова

13:45 14.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Председатель госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале 14 июня
О невозможности выйти на связь с депутатом госдумы от республики Адамом Делимхановымранее ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
"Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров", — говорится в публикации.
Некоторое время назад Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой предоставить информацию о том, по каким позициям были нанесены удары, чтобы он смог узнать, где, возможно, получил ранение Делимханов.
Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 14:50
Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистовВ зоне ответственности спецназа "Ахмат" в спецоперации России на Украине активизировались украинские ДРГ, которые убивают мирных жителей, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 4 июня
 
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