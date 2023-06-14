https://ukraina.ru/20230614/1047212299.html

"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали

"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали - 14.06.2023 Украина.ру

"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали

Борис Джонсон отказался от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер-министр Великобритании досрочно ушел из парламента и, таким образом, фактически покинул большую политику

2023-06-14T13:32

2023-06-14T13:32

2023-06-14T13:32

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Хотя борьба за политическую власть всегда занимала его жизнь практически целиком.Британские газеты выпустили по этому поводу насмешливые передовицы, с заголовками "клоун уходит вон". А сам Джонсон, наоборот, выглядел на редкость подавленным и печальным."Мне очень грустно покидать парламент, но прежде всего я озадачен и потрясен тем, что меня могут заставить уйти антидемократическим путем", – заявил он в ходе пресс-конференции журналистам.Действительно, Джонсон пошел на этот шаг, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором.Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что Борис преднамеренно обманывал избирателей. Он заявлял, что ему было неизвестно о вечеринках, которые проводились в резиденции премьер-министра во время коронавирусного локдауна. Хотя в действительности все происходила с его ведома и прямо у него на глазах.Простые британцы подвергались огромным штрафам за попытку выйти из квартиры по неотложным делам. А высокопоставленные консерваторы регулярно собирались в государственной резиденции, чтобы развлечься с деликатесами и шампанским, демонстративно нарушая карантин, который они сами же утвердили.Джонсон спасал свое окружение от любых неприятностей и делал для своих друзей все, в отличие от избирателей, которых он так же последовательно обманывал. Кумовство и коррупция стали при нем совершенно обычным делом. Как раз сейчас Великобритания обсуждает наградной лист бывшего премьера, который представил к рыцарскому титулу целую кучу своих приятелей и родных – включая личного парикмахера и человека, выгуливавшего собаку его жены.Это привело к новому взрыву возмущения, направленному против Консервативной партии, а парламентский комитет постановил временно приостановить депутатские полномочия Джонсона и рассмотреть его дело на заседании Палаты общин. Такое решение автоматически приводит к отзыву мандата и перевыборам. И в безнадежной для него ситуации Джонсон всего лишь решил сыграть на опережение, покинув парламент самостоятельно.Таков закономерный финал политической карьеры печально знаменитого британского популиста.Она покатилась вниз еще во время пандемии, когда страна вступила в серьезный экономический кризис. Джонсон пытался выехать за счет внешнеполитической повестки, активно разжигая украинский конфликт. Но это не помогло ему сохранить власть. А теперь у Бориса не осталось даже парламентского мандата."Ещё год назад Борис возглавлял правительство – с самыми низкими рейтингами в истории из-за скандалов вокруг ковидных вечеринок и коррупции. Он отчаянно пытался выехать на украинской повестке, представляя себя главным ястребом. Но безуспешно – это не помогло ему ни сохранить пост премьера, ни остаться в парламенте.Обратно в британскую политику Борис в ближайшее время возвращаться не будет. Ведь скандалы с его участием не утихают, а недавно ещё и вскрылась переписка в WhatsApp, где оказалось много компромата на Бориса.Поэтому Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта.В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев. В целом же на украинской повестке Борис заработал миллионы фунтов, став самым высокооплачиваемым депутатом в Палате общин", – пишет об этом политический эксперт Малек Дудаков.Как сообщала британская пресса, Борис Джонсон рассматривал возможность выдвинуться на пост генерального секретаря НАТО. Однако против этого выступил действующий премьер-министр Риши Сунак, который продвигает на этот пост британского министра обороны Бена Уоллеса.Поэтому Джонсону действительно придется трудоустраиваться на Украине – других вариантов практически не осталось.Официальный Киев уже предложил ему войти в международную лоббистскую группу под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которая старается нарастить поставки западного оружия для ВСУ. И бывший премьер Великобритании на днях посетил США, для переговоров с лидерами Республиканской партии, убеждая их активизировать поддержку Зеленского.Впрочем, противники Джонсона не оставляют его в покое. В Великобритании призывают расследовать его деятельность на посту лидера государства, чтобы вылетевший из политики премьер понес наказание за коррупционные преступления.Подобный прецедент возник сейчас в Шотландии, где задержали и допросили бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен, обвиняя ее в финансовых махинациях. Однако большинство шотландцев не сомневается в политической подоплеке этого расследования, которое полностью отвечает интересам официального Лондона.Стерджен активно добивалась на своем посту независимости от Великобритании, настаивая на проведении нового референдума. И британские элиты вывели ее из игры, заменив на послушного политика Хамзу Юсафа – чтобы не допустить деколонизации Соединенного Королевства.Однако это событие стало очередным тревожным звонком для Джонсона, которому пора готовить запасной аэродром в Киеве – на случай новых неприятностей у себя дома.

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https://ukraina.ru/20230216/1043641923.html

https://ukraina.ru/20230501/1045822261.html

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Александр Савко

эксклюзив, великобритания, борис джонсон, шотландия, парламент, украина, нато, малек дудаков, владимир зеленский, всу