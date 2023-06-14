Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона
12:05 14.06.2023 (обновлено: 12:38 14.06.2023)
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом Маск написал в Twitter 14 июня
Главной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения, считает Карлсон.
"Смело", — написал Маск.
Ранее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, усомнившись в его пользе.