Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона - 14.06.2023 Украина.ру
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Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона
Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона - 14.06.2023 Украина.ру
Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом Маск написал в Twitter 14 июня
2023-06-14T12:05
2023-06-14T12:38
новости
илон маск
карлсон
зарубежье
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Главной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения, считает Карлсон.Ранее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, усомнившись в его пользе.
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новости, илон маск, карлсон, зарубежье
Новости, Илон Маск, Карлсон, Зарубежье

Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона

12:05 14.06.2023 (обновлено: 12:38 14.06.2023)
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом Маск написал в Twitter 14 июня
Главной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения, считает Карлсон.
"Смело", — написал Маск.
Ранее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, усомнившись в его пользе.
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Вчера, 08:17
"Или не иметь их вообще": Маск прокомментировал судьбу переданных Украине "Леопардов"Небольшое количество "Леопардов" легко уязвимо против противотанковых ракет и мин. Такое мнение 12 июня высказал американский миллиардер, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск в своей соцсети
 
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