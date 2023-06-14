https://ukraina.ru/20230614/1047210244.html

Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона

Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона - 14.06.2023 Украина.ру

Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высоко оценил новый выпуск шоу телеведущего Такера Карлсона, в котором тот рассуждает о причинах уголовного преследования бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом Маск написал в Twitter 14 июня

2023-06-14T12:05

2023-06-14T12:05

2023-06-14T12:38

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Главной из причин преследования Трампа стал отказ от войны с Россией, а также заявление, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения, считает Карлсон.Ранее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, усомнившись в его пользе.

https://ukraina.ru/20230613/1047153310.html

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новости, илон маск, карлсон, зарубежье