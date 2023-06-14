Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине - 14.06.2023 Украина.ру
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Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине
Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине - 14.06.2023 Украина.ру
Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине
Обустройство на Украине "санитарной зоны", которая сделает невозможным ракетные удары по территории РФ, необходимо проводить по границам Львова, написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня в своем Telegram
2023-06-14T10:37
2023-06-14T10:37
украина
россия
дмитрий медведев
новости
северный поток
северный поток-2
диверсии
сеймур херш
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Днем ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим до сих пор может обстреливать российские территории, поэтому не исключено создание "санитарной зоны", которая лишит Киев таких возможностей."С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"(Украина), —заявил Медведев.Также Медведев отметил, что "если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана".Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября 2022 года. Влиятельный американский журналист-расследователь Сеймур Херш выяснил, что приказ о подрыве трубопроводов отдавал лично президент США Джо Байден, а подрыв осуществили американские спецслужбы.
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украина, россия, дмитрий медведев, новости, северный поток, северный поток-2, диверсии, сеймур херш
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Новости, Северный поток, Северный поток-2, диверсии, Сеймур Херш

Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине

10:37 14.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Обустройство на Украине "санитарной зоны", которая сделает невозможным ракетные удары по территории РФ, необходимо проводить по границам Львова, написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня в своем Telegram
Днем ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим до сих пор может обстреливать российские территории, поэтому не исключено создание "санитарной зоны", которая лишит Киев таких возможностей.
"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"(Украина), —заявил Медведев.
Также Медведев отметил, что "если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана".
Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября 2022 года. Влиятельный американский журналист-расследователь Сеймур Херш выяснил, что приказ о подрыве трубопроводов отдавал лично президент США Джо Байден, а подрыв осуществили американские спецслужбы.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
7 марта, 12:27
Сеймур Херш — журналист, раскрывший правду о причастности США к теракту на "Северных потоках"Сеймур Херш — патриарх независимой американской журналистики, автор громкого расследования по взрывам на газопроводах "Северный поток". Он уверен, что за терактом в Балтийском море стоят США. Масштаб личности Херша и его авторитет таков, что даже записные апологеты Запада не могут просто так отмахнуться от его выводов и списать все на конспирологию
 
УкраинаРоссияДмитрий МедведевНовостиСеверный потокСеверный поток-2диверсииСеймур Херш
 
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