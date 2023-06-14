https://ukraina.ru/20230614/1047201653.html

Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине

Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине - 14.06.2023 Украина.ру

Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине

Обустройство на Украине "санитарной зоны", которая сделает невозможным ракетные удары по территории РФ, необходимо проводить по границам Львова, написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня в своем Telegram

2023-06-14T10:37

2023-06-14T10:37

2023-06-14T10:37

украина

россия

дмитрий медведев

новости

северный поток

северный поток-2

диверсии

сеймур херш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046176189_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b568564d6025c82219c8817ab0fb502.jpg

Днем ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим до сих пор может обстреливать российские территории, поэтому не исключено создание "санитарной зоны", которая лишит Киев таких возможностей."С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"(Украина), —заявил Медведев.Также Медведев отметил, что "если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана".Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября 2022 года. Влиятельный американский журналист-расследователь Сеймур Херш выяснил, что приказ о подрыве трубопроводов отдавал лично президент США Джо Байден, а подрыв осуществили американские спецслужбы.

https://ukraina.ru/20230307/1044154971.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, дмитрий медведев, новости, северный поток, северный поток-2, диверсии, сеймур херш