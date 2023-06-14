https://ukraina.ru/20230614/1047199442.html

"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для Украины

"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для Украины - 14.06.2023 Украина.ру

"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для Украины

В любой войне противоборствующие стороны только свою победу хотят видеть главным условием послевоенного мира. Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в адекватное состояние — не исключение.

2023-06-14T10:53

2023-06-14T10:53

2023-06-14T13:30

владимир скачко

эксклюзив

россия

владимир путин

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запад

украинцы

энтони блинкен

нато

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С той только разницей, что в СВО воюют Россия со всем коллективным Западом во главе с США, а Украину, с одной стороны, Запад использует как главный инструмент в войне с Россией, превратив ее в плацдарм и полигон для своих игрищ. С другой — этим инструментом (Украиной) Запад хочет добиться не мира, а только перемирия. Временного. Потому что ему нужна передышка, время для подготовки новой войны с одной целью — решить свою главную геополитическую задачу, состоящую в стратегическом поражении России.Победить Россию, а потом Китай, не дав им объединить усилия и похоронить гегемонию США на планете, — вот главная цель американцев в войне на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен на недавней пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни так и сказал: «Успех Украины в контрнаступлении приведет к двум вещам. Это укрепит ее позиции за любым столом переговоров, и это может привести к тому, что Путин наконец-то сосредоточится на переговорах о прекращении войны».И именно этой цели — появлению некоего плана мира, похожего по целям на похороненные до СВО «Минские соглашения — 2» — посвящены все усилия Киева и стоящего за его спиной коллективного Запада. Потому-то Блинкен и гонит Украину в так называемый «успешный для ВСУ контрнаступ» — он должен «приблизить мир, а не отдалить его». Но по американским лекалам и задумкам.Втянуть Россию в обширную войну и, связав ей руки, свои силы бросить на «усмирение» Китая, — вот третья задача Запада в СВО. И еще откровеннее на эту тему, выполняя задачу хозяина, высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг также поблагодарил за новый пакет помощи США Украине, который должен восполнить потери ВСУ во время «контрнаступа» и обеспечить новое давление на Россию.И точно так же думает и президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас пытается помочь Киеву уже в июле сего года сварганить некий «саммит мира». Он очень похож на такие же «саммиты демократии», которые (уже два) организовывают США, деля мир на своих и чужих и приглашая на мероприятия только подневольных вассалов и верных союзников.Но Макрон думает, что он самый хитрый, и потому, параллельно борясь за главенствующее положение в Европе, играется в плюрализм — хочет привлечь к саммиту всех заинтересованных. Но без России, которую хотят просто поставить в известность о принятых решениях, выдавая их за «волю всего мира».31 мая 2023 года издание The Wall Street Journal уже сообщило, что Украина и ее западные союзники планируют некий «саммит мира». По данным газеты, встреча только планируется, но ее уже поддержали некоторые европейские лидеры. В первую очередь Макрон, который хочет, чтобы на саммите присутствовали в том числе и представители стран, которые приняли сторону России или заняли нейтральную позицию. Это должно: а) убрать с саммита Россию, хотя он касается ее напрямую; б) придать мероприятию видимость «глобальности и всемирности».WSJ утверждает, что все вместе с Украиной работают над формулой мира, чтобы сделать ее более приемлемой для других государств мира, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. А также Индонезия, которая недавно тоже выступила с неким мирным планом по урегулированию конфликта на Украине.Киев развил невероятно бурную дипломатическую деятельность, чтобы максимально точно выполнить задачу «шефа» — говорить о мире, но длить войну. В частности, Украина намерена положить в основу разговоров о мире так называемый «мирный план Зеленского», выдвинутый им еще осенью прошлого года к саммиту «Большой двадцатки». Суть его сводится, как известно, к 10 условиям Украины для достижения мира:— радиационная и ядерная сохранность;— продовольственная безопасность;— энергетическая сохранность;— освобождение всех пленных и депортированных;— выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;— выведение русских войск и прекращение боевых действий;— возвращение справедливости в международные отношения;— противодействие экоциду, наблюдаемому в ходе СВО;.— недопущение эскалации боевых действий;— фиксация окончания этих самых боевых действий по планам Киева.Это, конечно, никакой не план, а чистая эклектика, смешение жанров, при котором все требования сводятся к одному — капитуляции России, которая и должна заплатить за все. И фигурально, и в денежном измерении — репарациями и контрибуциями.Вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба все это время старается привлечь на свою сторону страны Африки и Латинской Америки.Точно так же мыслит и советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк, который в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что «саммит мира» в июле, нацелен на то, «чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны». Такой путь, уверен Подоляк, «формула мира Зеленского». Потому что она, напомню, сохраняет глобалистские устремления Запада и вынуждает страны глобального Юга «во имя мира» отказаться от выгодного экономического сотрудничества с Россией, а если надо, то и с Китаем или Ираном. И свои ресурсы «из солидарности» с Украиной предоставить Западу, который поиздержался на помощи ВСУ и хочет «подоить» ради «победы над Путиным» весь остальной мир тоже.Россия еще в конце декабря прошлого года устами главы ее МИД Сергея Лаврова сформулировала свое отношение к «мирному плану Зеленского», не желая его признавать и понимая всю его лживость и геополитическую направленность.При это Лавров напомнил, что это именно Киев с подачи Запада в марте 2022 года сорвал дипломатическое урегулирования конфликта. Сначала предложил мирные переговоры, а потом сам от них отказался. «Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — резюмировал глава МИД России.Однако и сейчас требования Зеленского остаются неизменными: «Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».Однако и Киев, и Запад никак не могут понять, что для России нет никакого глубинного смысла обсуждать все эти «мирные планы», которые посыпались с разных сторон, как из дырявого сосуда. Россия относится к ним уважительно, но живет своим умом.Во-первых, потому что изменились условия, при которых России навязывали мирные планы. Летом-осенью прошлого года ВСУ смогли в рамках СВО нанести относительное поражение российским войскам и заставить их уйти с освобожденных территорий Украины.Нынешний «контрнаступ» должен был развить тот прошлогодний успех и, повторимся, поставить Россию на колени, усадив за стол переговоров. А не получается пока. Совсем не получается. И потому форсируется «саммит мира». Запад понимает: российская сила пока украинскую солому не ломит, но серьезно подламывает, и спасения у Киева по-любому нет.Во-вторых, Россия, как и прежде, не отказывается ни от каких мирных переговоров, но только на своих условиях. И главное из них — обеспечение и гарантии российской безопасности на западных границах.На очередной встрече с военкорами Путин максимально ясно и предельно точно сформулировал это, увязав российскую безопасность с украинской независимостью: "Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве -- да ради Бога. ДЕЛАЙТЕ, ЧТО ХОТИТЕ. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда НЕ СОЗДАВАЙТЕ УГРОЗ ДЛЯ НАС" (выделено мною. —Авт.).Другими словами, Россия КОРРЕКТИРУЕТ, но НЕ МЕНЯЕТ задачи СВО. Это защита народа Донбасса и своих новых территорий, денацификация и демилитаризация украинской территории. А корректировка планов заключается в том, что Россия вполне может мириться с правом украинцев на свое государство, но оно не должно быть антироссийским.По большому счету, история показывает, что пока Запад разыгрывает карту политического украинства, это в принципе не возможно. На деньги Запада Украина может существовать только как агрессивная АнтиРоссия. И Россия на данном этапе готова даже отгородиться от этой агрессивности созданием "санитарной зоны" в Украине. "Если это (обстрелы территории России. -- Авт.) будут продолжаться, мы должны будем видимо рассмотреть вопрос, я говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины санитарную зону на таком удалении, с которого было бы невозможно доставать нашу территорию. Этот процесс не начнется завтра, а будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", -- заявил Путин.Вот, собственно, и все, что нужно знать и о "контрнаступе" в ближайшей перспективе, и о планах России на более отдаленное время. Парадокс же ситуации в том, что западный мир боится победы России, а Россия собирается победить. И в такой ситуации победитель действительно один, как бы кто ни пыхтел в Киеве, Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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