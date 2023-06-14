https://ukraina.ru/20230614/1047198989.html

В Госдуме назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США

В Госдуме назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США - 14.06.2023 Украина.ру

В Госдуме назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Вашингтоном Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Его слова 14 июня процитировало агентство РИА Новости

2023-06-14T09:27

2023-06-14T09:27

2023-06-14T09:27

новости

обедненный уран

дипломатические отношения

разрыв

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_ca8b40243064e68c9ae353d527857796.jpg.webp

Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.В статье говорилось также, что серьезных препятствий для одобрения такого решения нет, однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон подвергнется критике за такой шаг.Президент России Владимир Путин, комментируя эту тему, отметил, что мотивы этой идеи вполне прозаичны - на складах у Запада больше ничего не осталось."У них просто нет (обычных боеприпасов – Ред.), а с обедненным ураном есть, и на складах есть. С обедненным ураном (боеприпасов), видимо, на складах есть. Самое простое (поставить – Ред.), потому что расширить производство - это себе дороже. На упреждение нет необходимости (отвечать – Ред.). Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - сказал Путин.В марте президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди, пообещавшей дать Украине новую партию вооружения, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.В ответ российский лидер объявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20230613/1047189996.html

https://ukraina.ru/20230613/1047166973.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обедненный уран, дипломатические отношения, разрыв, россия, сша