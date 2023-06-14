В Госдуме назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Вашингтоном Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Его слова 14 июня процитировало агентство РИА Новости
"В случае, если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов", - сказал Шеремет.
Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.
В статье говорилось также, что серьезных препятствий для одобрения такого решения нет, однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон подвергнется критике за такой шаг.
Президент России Владимир Путин, комментируя эту тему, отметил, что мотивы этой идеи вполне прозаичны - на складах у Запада больше ничего не осталось.
"У них просто нет (обычных боеприпасов – Ред.), а с обедненным ураном есть, и на складах есть. С обедненным ураном (боеприпасов), видимо, на складах есть. Самое простое (поставить – Ред.), потому что расширить производство - это себе дороже. На упреждение нет необходимости (отвечать – Ред.). Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - сказал Путин.
В марте президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди, пообещавшей дать Украине новую партию вооружения, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
В ответ российский лидер объявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
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