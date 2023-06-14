https://ukraina.ru/20230614/1047198170.html
ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ - 14.06.2023 Украина.ру
ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
ВСУ предпринимают попытки прорыва на Запорожском направлении, однако российская армия отражает каждую из них, в итоге украинские боевики несут "огромные потери". Об этом 14 июня сообщили в Минобороны России
2023-06-14T08:41
2023-06-14T08:41
2023-06-14T08:41
новости
всу
запорожское направление
движение
прорыв
вс рф
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Сообщение о том, что украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, было опубликовано 4 июня.В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, отметив, что ни одной высоты противником не взято.В ночь на 14 июня он уточнил, что ВСУ снизили наступательную активность на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта из-за проливных и затяжных дождей.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.Президент РФ Владимир Путин отметил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.
https://ukraina.ru/20230614/1047190229.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, запорожское направление, движение, прорыв, вс рф, минобороны рф
Новости, ВСУ, Запорожское направление, движение, прорыв, ВС РФ, Минобороны РФ
ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
ВСУ предпринимают попытки прорыва на Запорожском направлении, однако российская армия отражает каждую из них, в итоге украинские боевики несут "огромные потери". Об этом 14 июня сообщили в Минобороны России
Сообщение о том, что украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, было опубликовано 4 июня.
В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, отметив, что ни одной высоты противником не взято.
В ночь на 14 июня он уточнил, что ВСУ снизили наступательную активность на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта из-за проливных и затяжных дождей.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.