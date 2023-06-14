ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ - 14.06.2023 Украина.ру
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ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ - 14.06.2023 Украина.ру
ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
ВСУ предпринимают попытки прорыва на Запорожском направлении, однако российская армия отражает каждую из них, в итоге украинские боевики несут "огромные потери". Об этом 14 июня сообщили в Минобороны России
2023-06-14T08:41
2023-06-14T08:41
новости
всу
запорожское направление
движение
прорыв
вс рф
минобороны рф
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Сообщение о том, что украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, было опубликовано 4 июня.В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, отметив, что ни одной высоты противником не взято.В ночь на 14 июня он уточнил, что ВСУ снизили наступательную активность на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта из-за проливных и затяжных дождей.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.Президент РФ Владимир Путин отметил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.
https://ukraina.ru/20230614/1047190229.html
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новости, всу, запорожское направление, движение, прорыв, вс рф, минобороны рф
Новости, ВСУ, Запорожское направление, движение, прорыв, ВС РФ, Минобороны РФ

ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ

08:41 14.06.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP / Roman Chop
Читать в
ВСУ предпринимают попытки прорыва на Запорожском направлении, однако российская армия отражает каждую из них, в итоге украинские боевики несут "огромные потери". Об этом 14 июня сообщили в Минобороны России
Сообщение о том, что украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, было опубликовано 4 июня.
В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, отметив, что ни одной высоты противником не взято.

В ночь на 14 июня он уточнил, что ВСУ снизили наступательную активность на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта из-за проливных и затяжных дождей.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.
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