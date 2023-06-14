Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру
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Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИ
Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру
Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИ
Группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", захватила два квартала домов в престижном районе Херсона. Об этом 14 июня написало агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах
2023-06-14T07:40
2023-06-14T07:40
новости
херсон
"кавказский легион"
особняки
захват
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По данным российских силовиков, боевики "Кавказского легиона" захватили частные домовладения, расположенные между 4-й, 5-й улицами Верёвчина и улицей Людвика Заменгофа, а также по адресам: улица Гагарина, дома 117, 115, 125, 127."По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Верёвчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в указанном доме проживают грузинские боевики, в том числе командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия.Также есть информация, что захват дома был осуществлен при посредничестве советника командира "Кавказского легиона", ответственного за ведение разведывательной деятельности, — Любинского Алексея, носящего позывной "Херсон", который ранее совершал преступления в соседней Запорожской области.Известно и о том, что наемники ВСУ получают по своему "новому адресу" посылки, в том числе гуманитарную помощь от сочувствующих им жителей Украины.Ранее источник в силовых структурах сообщал СМИ, что на правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников. Среди них - поляки, англичане и боевики, входящие в состав "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Боевики размещаются в частных домах, отобранных у местных жителей, группами до 10 человек.
https://ukraina.ru/20230614/1047196421.html
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новости, херсон, "кавказский легион", особняки, захват
Новости, Херсон, "Кавказский легион", особняки, захват

Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИ

07:40 14.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", захватила два квартала домов в престижном районе Херсона. Об этом 14 июня написало агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах
По данным российских силовиков, боевики "Кавказского легиона" захватили частные домовладения, расположенные между 4-й, 5-й улицами Верёвчина и улицей Людвика Заменгофа, а также по адресам: улица Гагарина, дома 117, 115, 125, 127.
"По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Верёвчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в указанном доме проживают грузинские боевики, в том числе командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия.
Также есть информация, что захват дома был осуществлен при посредничестве советника командира "Кавказского легиона", ответственного за ведение разведывательной деятельности, — Любинского Алексея, носящего позывной "Херсон", который ранее совершал преступления в соседней Запорожской области.
Известно и о том, что наемники ВСУ получают по своему "новому адресу" посылки, в том числе гуманитарную помощь от сочувствующих им жителей Украины.
Ранее источник в силовых структурах сообщал СМИ, что на правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников. Среди них - поляки, англичане и боевики, входящие в состав "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Боевики размещаются в частных домах, отобранных у местных жителей, группами до 10 человек.
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
07:25
Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭССотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства
 
НовостиХерсон"Кавказский легион"особнякизахват
 
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