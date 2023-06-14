https://ukraina.ru/20230614/1047195843.html

Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны

Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны - 14.06.2023 Украина.ру

Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны

В результате продолжающихся боевых действий и приносимых ими разрушений вся Украина меняется, и часть территорий едва ли можно будет восстановить и сделать снова пригодными для нормальной жизни.

2023-06-14T07:12

2023-06-14T07:12

2023-06-14T07:13

эксклюзив

украина

каховская гэс

спецоперация

эксперты

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Об этом рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев. - сказал Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту.Он подчеркнул, что речь идёт "о территориях как комплексах"."Уже два комплекса, Донбасс и Таврия, разрушены буквально. Это и есть одна из тех глубинных сторон войны. Когда военные действия приводят не только к военным успехам и поражениям, а к изменению качества нашей страны до неузнаваемости, а в некоторых случаях – до нежизнеспособности", – считает эксперт.Он напомнил, что из-за боевых действий регионы страны теряют человеческий и социальный капитал, возможно — безвозвратно, и все это изменяет Украину "независимо от того, как успешно мы отвоевываем эти квадратные километры".Думают ли об этом в Киеве? Эксперт подчеркнул, что он видит "критический дефицит стратегического мышления на уровне политического руководства страны". Все сводится только к обсуждению хода военных действий, но ведь есть не менее важная тема - "это сохранение жизнеспособности и целостности той страны, которая обеспечивает нам качество, статус и возможности", сказал Ермолаев.Однако, по его словам, может получится так, что будут - если будут - отвоеваны просто территории, а не территории-комплексы, которые "формировались десятилетиями при разных социальных системах, сложившиеся и функционирующие как системы". И куда же потом возвращаться людям? Ведь им нужен не просто кусок земли, нужно какое-то "жизнеспособное пространство", отметил политолог.По мнению Ермолаева, теперь уже "вопрос будет уже не в том, отвоюем ли мы (киевский режим — Ред.) физически эти территории, а в том, в состоянии ли мы создать условия для новой жизнеспособной социально-экономической системы".С процессом физического отвоевания территорий у Киева пока серьезные проблемы. Как отметил в очередном выпуске своего видеоблога украинский экономист и политолог Олег Соскин, все говорит о том, что силы ПВО пропускают удары по объектам в тылу по той причине, что "сбивать, видимо, нечем — и дорого, а все, что есть, задействовано на так называемое контрнаступление"."А контрнаступления тоже никакого нету, а есть только потери", - констатировал эксперт. По его словам, текущие результаты этого наступления показывают, что ВСУ и военное руководство оказались не готовы к действиям, кроме того, не вполне понятно, кто из армейского руководства жив.Соскин отметил символичность пропущенных украинской ПВО ударов по Кривому Рогу, родному городу Зеленского. По информации украинского Минэнерго, в результате ракетных обстрелов во вторник, 13 июня, было повреждено здание Криворожской ТЭЦ, обесточены три шахты. Также были зафиксированы повреждения энергоструктуры в ряде областей Украины, обесточены несколько населенных пунктов.Ранее эксперт говорил о том, что в результате разрушения Каховской ГЭС ряд городов региона останутся без воды, что сделает невозможной работу расположенных там промпредприятий. Процесс обезвоживания уже идет. По словам Соскина, дальше будет только хуже."Кривой Рог становится практически непригодным для жизни, со всеми вытекающими и утекающими последствиями", - сказал политолог. Он отметил, что "раз будет стираться Кривой Рог, значит, Марганец и Никополь тоже"."Это колоссальная гибель народнохозяйственного комплекса, это миллионы безработных без средств существования. Вот такой получился фокус, Зеленский натворил. Говорит — отвоюем. Но, пока отвоюешь, так уже и Украины не останется, и населения не будет, и городов не будет — одна руина будет лежать", - предрек Соскин, отметив, что сейчас мы наблюдаем "только начало" бедствий.По его словам, ситуация с Кривым Рогом и с провальным контрнаступлением ВСУ говорят о том, что "надо немедленно отменять военное положение и готовиться к выборам" - хотя бы к парламентским. При этом количество парламентариев следовало бы сократить - так как сейчас, подчеркнул политолог, "мы видим полный крах системы государственного устройства Украины".Напомним, в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Разумеется, Киев обвиняет в этом Россию. А президент РФ Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Он подчеркнул, что Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, поскольку это повлекло тяжелые последствия для новых российских регионов.

https://ukraina.ru/20230614/1047195591.html

https://ukraina.ru/20230614/1047195202.html

https://ukraina.ru/20230614/1047176067.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, каховская гэс, спецоперация, эксперты