Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047195843.html
Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны
Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны - 14.06.2023 Украина.ру
Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны
В результате продолжающихся боевых действий и приносимых ими разрушений вся Украина меняется, и часть территорий едва ли можно будет восстановить и сделать снова пригодными для нормальной жизни.
2023-06-14T07:12
2023-06-14T07:13
эксклюзив
украина
каховская гэс
спецоперация
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_e6c712e08c63be42fff6f35b2ef0fc34.jpg
Об этом рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев. - сказал Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту.Он подчеркнул, что речь идёт "о территориях как комплексах"."Уже два комплекса, Донбасс и Таврия, разрушены буквально. Это и есть одна из тех глубинных сторон войны. Когда военные действия приводят не только к военным успехам и поражениям, а к изменению качества нашей страны до неузнаваемости, а в некоторых случаях – до нежизнеспособности", – считает эксперт.Он напомнил, что из-за боевых действий регионы страны теряют человеческий и социальный капитал, возможно — безвозвратно, и все это изменяет Украину "независимо от того, как успешно мы отвоевываем эти квадратные километры".Думают ли об этом в Киеве? Эксперт подчеркнул, что он видит "критический дефицит стратегического мышления на уровне политического руководства страны". Все сводится только к обсуждению хода военных действий, но ведь есть не менее важная тема - "это сохранение жизнеспособности и целостности той страны, которая обеспечивает нам качество, статус и возможности", сказал Ермолаев.Однако, по его словам, может получится так, что будут - если будут - отвоеваны просто территории, а не территории-комплексы, которые "формировались десятилетиями при разных социальных системах, сложившиеся и функционирующие как системы". И куда же потом возвращаться людям? Ведь им нужен не просто кусок земли, нужно какое-то "жизнеспособное пространство", отметил политолог.По мнению Ермолаева, теперь уже "вопрос будет уже не в том, отвоюем ли мы (киевский режим — Ред.) физически эти территории, а в том, в состоянии ли мы создать условия для новой жизнеспособной социально-экономической системы".С процессом физического отвоевания территорий у Киева пока серьезные проблемы. Как отметил в очередном выпуске своего видеоблога украинский экономист и политолог Олег Соскин, все говорит о том, что силы ПВО пропускают удары по объектам в тылу по той причине, что "сбивать, видимо, нечем — и дорого, а все, что есть, задействовано на так называемое контрнаступление"."А контрнаступления тоже никакого нету, а есть только потери", - констатировал эксперт. По его словам, текущие результаты этого наступления показывают, что ВСУ и военное руководство оказались не готовы к действиям, кроме того, не вполне понятно, кто из армейского руководства жив.Соскин отметил символичность пропущенных украинской ПВО ударов по Кривому Рогу, родному городу Зеленского. По информации украинского Минэнерго, в результате ракетных обстрелов во вторник, 13 июня, было повреждено здание Криворожской ТЭЦ, обесточены три шахты. Также были зафиксированы повреждения энергоструктуры в ряде областей Украины, обесточены несколько населенных пунктов.Ранее эксперт говорил о том, что в результате разрушения Каховской ГЭС ряд городов региона останутся без воды, что сделает невозможной работу расположенных там промпредприятий. Процесс обезвоживания уже идет. По словам Соскина, дальше будет только хуже."Кривой Рог становится практически непригодным для жизни, со всеми вытекающими и утекающими последствиями", - сказал политолог. Он отметил, что "раз будет стираться Кривой Рог, значит, Марганец и Никополь тоже"."Это колоссальная гибель народнохозяйственного комплекса, это миллионы безработных без средств существования. Вот такой получился фокус, Зеленский натворил. Говорит — отвоюем. Но, пока отвоюешь, так уже и Украины не останется, и населения не будет, и городов не будет — одна руина будет лежать", - предрек Соскин, отметив, что сейчас мы наблюдаем "только начало" бедствий.По его словам, ситуация с Кривым Рогом и с провальным контрнаступлением ВСУ говорят о том, что "надо немедленно отменять военное положение и готовиться к выборам" - хотя бы к парламентским. При этом количество парламентариев следовало бы сократить - так как сейчас, подчеркнул политолог, "мы видим полный крах системы государственного устройства Украины".Напомним, в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Разумеется, Киев обвиняет в этом Россию. А президент РФ Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Он подчеркнул, что Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, поскольку это повлекло тяжелые последствия для новых российских регионов.
https://ukraina.ru/20230614/1047195591.html
https://ukraina.ru/20230614/1047195202.html
https://ukraina.ru/20230614/1047176067.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434350_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dd69ba162d185e847ecdced8ccecbb74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, каховская гэс, спецоперация, эксперты
Эксклюзив, Украина, Каховская ГЭС, Спецоперация, эксперты

Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны

07:12 14.06.2023 (обновлено: 07:13 14.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В результате продолжающихся боевых действий и приносимых ими разрушений вся Украина меняется, и часть территорий едва ли можно будет восстановить и сделать снова пригодными для нормальной жизни.
Об этом рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев.
"Военные эксперты часто используют термин "перемалывание противника", имея в виду трагедии, связанные с уничтожением живой силы. И мы видим, что война на самом деле перемалывает структуру нашей страны, изменяя её до неузнаваемости, делая некоторые территории нежизнеспособными",
- сказал Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту.
Он подчеркнул, что речь идёт "о территориях как комплексах".
"Уже два комплекса, Донбасс и Таврия, разрушены буквально. Это и есть одна из тех глубинных сторон войны. Когда военные действия приводят не только к военным успехам и поражениям, а к изменению качества нашей страны до неузнаваемости, а в некоторых случаях – до нежизнеспособности", – считает эксперт.
Он напомнил, что из-за боевых действий регионы страны теряют человеческий и социальный капитал, возможно — безвозвратно, и все это изменяет Украину "независимо от того, как успешно мы отвоевываем эти квадратные километры".
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
06:56
Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУАмериканские и британские СМИ всю последнюю неделю озабочены контрнаступлением ВСУ и его дальнейшими планами. Эта тема не сходит с первых полос, затмевая даже внутреннюю политическую и экономическую повестку
Думают ли об этом в Киеве? Эксперт подчеркнул, что он видит "критический дефицит стратегического мышления на уровне политического руководства страны". Все сводится только к обсуждению хода военных действий, но ведь есть не менее важная тема - "это сохранение жизнеспособности и целостности той страны, которая обеспечивает нам качество, статус и возможности", сказал Ермолаев.
Однако, по его словам, может получится так, что будут - если будут - отвоеваны просто территории, а не территории-комплексы, которые "формировались десятилетиями при разных социальных системах, сложившиеся и функционирующие как системы". И куда же потом возвращаться людям? Ведь им нужен не просто кусок земли, нужно какое-то "жизнеспособное пространство", отметил политолог.
По мнению Ермолаева, теперь уже "вопрос будет уже не в том, отвоюем ли мы (киевский режим — Ред.) физически эти территории, а в том, в состоянии ли мы создать условия для новой жизнеспособной социально-экономической системы".
Тарас Черновил - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
06:42
Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак Мусорная люстрация, которая возникла во времена президентства Петра Порошенко, продолжает практиковаться в украинской политике. Это самый яркий и эффективный способ троллинга и публичного унижения политически конкурентов. В этот раз по иронии соратник Петра Алексеевича – Тарас Черновол – подвергся нападению в Киеве.
С процессом физического отвоевания территорий у Киева пока серьезные проблемы. Как отметил в очередном выпуске своего видеоблога украинский экономист и политолог Олег Соскин, все говорит о том, что силы ПВО пропускают удары по объектам в тылу по той причине, что "сбивать, видимо, нечем — и дорого, а все, что есть, задействовано на так называемое контрнаступление".
"А контрнаступления тоже никакого нету, а есть только потери", - констатировал эксперт. По его словам, текущие результаты этого наступления показывают, что ВСУ и военное руководство оказались не готовы к действиям, кроме того, не вполне понятно, кто из армейского руководства жив.
Соскин отметил символичность пропущенных украинской ПВО ударов по Кривому Рогу, родному городу Зеленского. По информации украинского Минэнерго, в результате ракетных обстрелов во вторник, 13 июня, было повреждено здание Криворожской ТЭЦ, обесточены три шахты. Также были зафиксированы повреждения энергоструктуры в ряде областей Украины, обесточены несколько населенных пунктов.
Ранее эксперт говорил о том, что в результате разрушения Каховской ГЭС ряд городов региона останутся без воды, что сделает невозможной работу расположенных там промпредприятий. Процесс обезвоживания уже идет. По словам Соскина, дальше будет только хуже.
"Кривой Рог становится практически непригодным для жизни, со всеми вытекающими и утекающими последствиями", - сказал политолог. Он отметил, что "раз будет стираться Кривой Рог, значит, Марганец и Никополь тоже".
"Это колоссальная гибель народнохозяйственного комплекса, это миллионы безработных без средств существования. Вот такой получился фокус, Зеленский натворил. Говорит — отвоюем. Но, пока отвоюешь, так уже и Украины не останется, и населения не будет, и городов не будет — одна руина будет лежать", - предрек Соскин, отметив, что сейчас мы наблюдаем "только начало" бедствий.
Алчевский металлургический комбинат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
05:40
Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургиюНедавний подрыв ВСУ Каховской ГЭС вызвал не только гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе, но и подкосил оба столпа украинской экономики.
По его словам, ситуация с Кривым Рогом и с провальным контрнаступлением ВСУ говорят о том, что "надо немедленно отменять военное положение и готовиться к выборам" - хотя бы к парламентским. При этом количество парламентариев следовало бы сократить - так как сейчас, подчеркнул политолог, "мы видим полный крах системы государственного устройства Украины".
Напомним, в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Разумеется, Киев обвиняет в этом Россию. А президент РФ Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Он подчеркнул, что Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, поскольку это повлекло тяжелые последствия для новых российских регионов.
 
ЭксклюзивУкраинаКаховская ГЭССпецоперацияэксперты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:12Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться — а что потом, как жить после войны
07:04Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту
06:56Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУ
06:45"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
06:42Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
06:25Олег "Кан" Ликонцев: Под Бахмутом мы поняли - скорость и взаимодействие - главное, что даст победу
06:15Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
06:00Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
05:49Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"
05:45Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
05:43Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
05:40Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию
05:30"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине
05:15Пока "Леопарды" зализывают раны. Военный эксперт о том, как ВСУ продавливают оборону ВС РФ старыми Т-72
05:14Алексей Живов: Мы учли многие ошибки начала СВО, но чепчики кидать в воздух рано
05:00Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"
04:15"Потеряли целый батальон". Военный эксперт о том, что бросили в атаку ВСУ, пока горели их "Леопарды"
04:00Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков"
22:08Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
21:51Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
Лента новостейМолния