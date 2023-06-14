Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак - 14.06.2023 Украина.ру
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Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак - 14.06.2023 Украина.ру
Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
Мусорная люстрация, которая возникла во времена президентства Петра Порошенко, продолжает практиковаться в украинской политике. Это самый яркий и эффективный способ троллинга и публичного унижения политически конкурентов. В этот раз по иронии соратник Петра Алексеевича – Тарас Черновол – подвергся нападению в Киеве.
2023-06-14T06:42
2023-06-14T07:04
эксклюзив
украина
политика
выборы
черновол
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Его облили зеленкой и покатали в мусорном баке. Тарас Черновол – политик, сын главного лидера украинского национального движения "Народный РУХ" Вячеслава Черновола. Но биография сына символа украинской незалежности полна провокационных эпизодов. В частности, Тарас Черновол был народным депутатом от "Партии Регионов" Виктора Януковича, чего ему простить никак не могут. Причиной нынешнего нападения на бывшего нардепа стал оскорбительный пост в соцсетях в адрес военнослужащей Алины Михайловой. О нравах украинской политики и подготовке к выборам – написали региональные политологи и блогеры в своих соцсетях.Российский военный эксперт Борис РожинТараса Черновола - сына лидера Народного руха, бывшего регионала впоследствии переметнувшегося и поддержавшего майдан, нацики облили мочой, зеленкой и выкинули в мусорный контейнер. Человек, который сделал многое для того, чтобы эти утырки безнаказанно разгуливали по городам Украины, просто обязан периодически наслаждаться результатами своего труда. Ну а так, в целом, политический процесс идет.Украинский политолог Владимир ЦибулькоНу что вам сказать? На четвертом году пребывания во власти Зеленский окончательно превращается в Януковича, правда уже с новыми титуханами! Нападение на Тараса Чорновила сейчас обнажит все яростное беззаконие, в которое ввергли страну ЗЕермаки . Похоже, что неспроста эти подонки начали закручивать гражданский конфликт, они реально понимают, что партия Слуга народа фактически дискредитирована, поэтому необходимо системные партии , такие как ЕС (Европейская солидарность Петра Порошенко – ред.), бросить в водоворот гражданского конфликта. И сейчас, на случае с Тарасом Черноволом мы увидим фактически завершающий этап превращения правоохранительной системы во властеохранную! Сейчас полиция включит дурака, следствие не сможет установить нападавших и т.д. Но политическая вина все равно на Зеленском! На самом деле причина, якобы нападение за Михайлову, а она часть политпроекта Притулы и Стерненко, создает ситуацию, когда эти персонажи, получив политическую легитимацию гарантированно попадут под бумеранг нынешнего нападения на Тараса Черновола. Гарантировано, потому что младшие будут знать как Притула со Стерненко на админресурсе Банковой перлись во власть, и возьмут себе за правило подобное физическое насилие! Главное, что эти подонки не атакуют ни одного коллаборанта из ОПЗЖ, этим живется при Зеленском вольготно и сыто, но нападают исключительно на национал-демократов!Украинский политолог Янина СоколовскаяСамое гадкое в этом видео даже не те, кто реализовал заказ против Тараса Черновола, а те, кто, выходя из дорогих машин и неплохих квартир, снимали все это на мобильнички и не пытались ни препятствовать, ни защитить, ни помочь своему соседу. Никто из них не подошел у Тарасу и слова не сказал. Напротив - продолжали стримить, наблюдая, как не самый молодой и не самый физически здоровый человек звонит, вызывая помощь. И только одна дама в фартуке шагнула вперёд, чтоб разогнать всю эту мусорную бригаду мокрыми тряпками. Добавлю: я смотрела видео без звука. Звук тут не нужен. И по картинке все понятно. Жизнь "поприколу" для многих продолжается.Блогер Андрей ПономарьАктивисты облили мочой, зеленкой и бросили в мусорку экс-нардепа Тараса Черновола. Сделали они это за то, что он оскорблял невесту погибшего нациста Дмитрия [Да Винчи] Коцюбайло Алину Михайлову.Лютейший беспредел продолжает катиться по остаткам Украины. Не удивлюсь, если позже узнаем, что заказ на этот перфоманс пришел из властных кабинетов.Также очень удивлюсь, если кто-то из нападавших ответит по закону.Политик Дмитрий ВасилецЗабавные события проходят в Киеве, там известного любителя Порошенко и украинского националиста Тараса Черновола молодые люди облили зеленкой, запихнули в мусорный бак и облили мочёй! Это суровая участь для тех украинских националистов, которые позволяют себе критические высказывания в отношении проНАТОвского американского режима на Украине. И Зеленский тут ни при чем, просто американское посольство не терпит конкуренции, поэтому любой неподконтрольный американцам украинский националист сразу становится мишенью. Если неподконтрольного националиста можно просто убить, его убивают, а если такой престарелый и медийный как Тарас Черновол, его вот так показательно унижают, чтоб другим неповадно было.У американцев на Украине Зеленского все строго, если националист не желает воевать с Россией, не исполняет команды США, не любит колониальную администрацию и гауляйтера, не любит нацизм, возмущается уничтожением украинского народа, хочет развития экономики вместо разграбления - это мертвый националист. Тарасик из всего вышеперечисленного не любил колониальную администрацию Зеленского, за что и был наказан.Общественный деятель Дмитрий СпивакЭкс-нардепа Тараса Черновола облили зеленкой и мочей и бросили в мусорку.Черновол написал пост в адрес Алины Михайловой, невесты погибшего героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сначала скандал поднялся в соцсетях, а теперь вдруг перерос в публичное "наказание". Выглядит это все дико. Назовите уже дату выборов, чтоб люди понимали, что вообще происходит, когда будут натыкаться на подобные видео.Журналист Василий АпасовВ Киеве группа молодых людей облила неизвестной жидкостью (позже уточнили - мочей), после обляпала известной зеленкой и в завершении забросила в мусорный бак соратника Петра Алексеевича - Тараса Черновола. Пишут, что это ему прилетело за публичное оскорбление. Тарас Черновол еще тот жук, вопросов нет и лепит иногда то, что на голову не налезет. Но, так делать нельзя. Нужно принимать законы о наказании, за клевету, вранье и оскорбление. Тогда многие вопросы снимутся сами собой.
https://ukraina.ru/20230613/1047142994.html
https://ukraina.ru/20230515/1046205781.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, политика, выборы, черновол
Эксклюзив, Украина, политика, выборы, Черновол
Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак

06:42 14.06.2023 (обновлено: 07:04 14.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Taras Chornovil / Перейти в фотобанкТарас Черновил
Тарас Черновил - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© commons.wikimedia.org / Taras Chornovil
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мусорная люстрация, которая возникла во времена президентства Петра Порошенко, продолжает практиковаться в украинской политике. Это самый яркий и эффективный способ троллинга и публичного унижения политически конкурентов. В этот раз по иронии соратник Петра Алексеевича – Тарас Черновол – подвергся нападению в Киеве.
Его облили зеленкой и покатали в мусорном баке. Тарас Черновол – политик, сын главного лидера украинского национального движения "Народный РУХ" Вячеслава Черновола.
Но биография сына символа украинской незалежности полна провокационных эпизодов. В частности, Тарас Черновол был народным депутатом от "Партии Регионов" Виктора Януковича, чего ему простить никак не могут. Причиной нынешнего нападения на бывшего нардепа стал оскорбительный пост в соцсетях в адрес военнослужащей Алины Михайловой. О нравах украинской политики и подготовке к выборам – написали региональные политологи и блогеры в своих соцсетях.
Владимир Зеленский в неадеквате
Вчера, 04:37
Холодное лето 2023-го — катастрофа для Украины и Зеленского. Кого готовят ему на смену После ужасного появления Зеленского на встрече "лидеров Европы" в Молдавии проблема стала очевидной: президента Украины придётся менять. Это может произойти очень быстро и не так, как ранее планировалось его глобалистскими "хозяевами"
Российский военный эксперт Борис Рожин
Тараса Черновола - сына лидера Народного руха, бывшего регионала впоследствии переметнувшегося и поддержавшего майдан, нацики облили мочой, зеленкой и выкинули в мусорный контейнер. Человек, который сделал многое для того, чтобы эти утырки безнаказанно разгуливали по городам Украины, просто обязан периодически наслаждаться результатами своего труда. Ну а так, в целом, политический процесс идет.
Украинский политолог Владимир Цибулько
Ну что вам сказать? На четвертом году пребывания во власти Зеленский окончательно превращается в Януковича, правда уже с новыми титуханами!
Нападение на Тараса Чорновила сейчас обнажит все яростное беззаконие, в которое ввергли страну ЗЕермаки . Похоже, что неспроста эти подонки начали закручивать гражданский конфликт, они реально понимают, что партия Слуга народа фактически дискредитирована, поэтому необходимо системные партии , такие как ЕС (Европейская солидарность Петра Порошенко – ред.), бросить в водоворот гражданского конфликта.
И сейчас, на случае с Тарасом Черноволом мы увидим фактически завершающий этап превращения правоохранительной системы во властеохранную! Сейчас полиция включит дурака, следствие не сможет установить нападавших и т.д. Но политическая вина все равно на Зеленском! На самом деле причина, якобы нападение за Михайлову, а она часть политпроекта Притулы и Стерненко, создает ситуацию, когда эти персонажи, получив политическую легитимацию гарантированно попадут под бумеранг нынешнего нападения на Тараса Черновола. Гарантировано, потому что младшие будут знать как Притула со Стерненко на админресурсе Банковой перлись во власть, и возьмут себе за правило подобное физическое насилие!
Главное, что эти подонки не атакуют ни одного коллаборанта из ОПЗЖ, этим живется при Зеленском вольготно и сыто, но нападают исключительно на национал-демократов!
Украинский политолог Янина Соколовская
Самое гадкое в этом видео даже не те, кто реализовал заказ против Тараса Черновола, а те, кто, выходя из дорогих машин и неплохих квартир, снимали все это на мобильнички и не пытались ни препятствовать, ни защитить, ни помочь своему соседу. Никто из них не подошел у Тарасу и слова не сказал. Напротив - продолжали стримить, наблюдая, как не самый молодой и не самый физически здоровый человек звонит, вызывая помощь. И только одна дама в фартуке шагнула вперёд, чтоб разогнать всю эту мусорную бригаду мокрыми тряпками. Добавлю: я смотрела видео без звука. Звук тут не нужен. И по картинке все понятно. Жизнь "поприколу" для многих продолжается.
Блогер Андрей Пономарь
Активисты облили мочой, зеленкой и бросили в мусорку экс-нардепа Тараса Черновола. Сделали они это за то, что он оскорблял невесту погибшего нациста Дмитрия [Да Винчи] Коцюбайло Алину Михайлову.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
15 мая, 10:37
Зеленский и выборы. Что будет, если ничего не будет
Лютейший беспредел продолжает катиться по остаткам Украины. Не удивлюсь, если позже узнаем, что заказ на этот перфоманс пришел из властных кабинетов.
Также очень удивлюсь, если кто-то из нападавших ответит по закону.
Политик Дмитрий Василец
Забавные события проходят в Киеве, там известного любителя Порошенко и украинского националиста Тараса Черновола молодые люди облили зеленкой, запихнули в мусорный бак и облили мочёй!
Это суровая участь для тех украинских националистов, которые позволяют себе критические высказывания в отношении проНАТОвского американского режима на Украине. И Зеленский тут ни при чем, просто американское посольство не терпит конкуренции, поэтому любой неподконтрольный американцам украинский националист сразу становится мишенью. Если неподконтрольного националиста можно просто убить, его убивают, а если такой престарелый и медийный как Тарас Черновол, его вот так показательно унижают, чтоб другим неповадно было.
У американцев на Украине Зеленского все строго, если националист не желает воевать с Россией, не исполняет команды США, не любит колониальную администрацию и гауляйтера, не любит нацизм, возмущается уничтожением украинского народа, хочет развития экономики вместо разграбления - это мертвый националист.
Тарасик из всего вышеперечисленного не любил колониальную администрацию Зеленского, за что и был наказан.
Общественный деятель Дмитрий Спивак
Экс-нардепа Тараса Черновола облили зеленкой и мочей и бросили в мусорку.
Черновол написал пост в адрес Алины Михайловой, невесты погибшего героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сначала скандал поднялся в соцсетях, а теперь вдруг перерос в публичное "наказание". Выглядит это все дико. Назовите уже дату выборов, чтоб люди понимали, что вообще происходит, когда будут натыкаться на подобные видео.
Журналист Василий Апасов
В Киеве группа молодых людей облила неизвестной жидкостью (позже уточнили - мочей), после обляпала известной зеленкой и в завершении забросила в мусорный бак соратника Петра Алексеевича - Тараса Черновола. Пишут, что это ему прилетело за публичное оскорбление. Тарас Черновол еще тот жук, вопросов нет и лепит иногда то, что на голову не налезет. Но, так делать нельзя. Нужно принимать законы о наказании, за клевету, вранье и оскорбление. Тогда многие вопросы снимутся сами собой.
 
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06:45"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
06:42Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
06:25Олег "Кан" Ликонцев: Под Бахмутом мы поняли - скорость и взаимодействие - главное, что даст победу
06:15Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
06:00Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
05:49Несовместимое - реально. Русский писатель Шевченко, он же - украинский националистический бренд "Тарас"
05:45Эксперт объяснил, почему малейшая заморозка СВО на Украине приведёт к неизбежному краху России
05:43Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
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05:30"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине
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