https://ukraina.ru/20230614/1047176067.html

Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию

Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию - 14.06.2023 Украина.ру

Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию

Недавний подрыв ВСУ Каховской ГЭС вызвал не только гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе, но и подкосил оба столпа украинской экономики.

2023-06-14T05:40

2023-06-14T05:40

2023-06-14T05:41

эксклюзив

дмитрий ковалевич

каховская гэс

металлургия

металл

украина

экономика

сельское хозяйство

сергей лабазюк

подрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047180486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38dcdc5cfff143f2550799d94a72c5d9.jpg

Украинская экономика и ее экспортный потенциал держится на двух столпах: аграрном секторе и металлургии. Экспорт зерна и металла обеспечивают львиную долю поступлений в бюджет и, соответственно, возможностей погашать внешние кредиты. И именно по ним ударили ВСУ, подрывая тем самым экономические основы государства. Или вернее самопдрывая.Член аграрного комитета Рады Сергей Лабазюк утверждает, что падение уровня воды в Каховском водохранилище даже на 1,5 метра приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы. Еще хуже обстоит дело с металлургией, которая сосредоточена в Днепропетровской и Запорожской областях. Для производства металла необходимо много воды и электроэнергии, а с этим в регионе сразу же возникла проблема после подрыва ГЭС.Первым под удар попал город Кривой Рог, родина Зеленского. В Кривом Роге сконцентрирована большая часть предприятий украинского горно-металлургического комплекса: меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", Криворожский железорудный комбинат, Северный, Центральный, Ингулецкий, Южный ГОКи, горнодобывающая компания "Рудомайн" и рудник "Сухая Балка".Власти города призывают местных жителей вполовину сократить потребление воды. Настолько же вынуждены сокращать потребление и промышленные предприятия."АрселорМиттал Кривой Рог" 6 июня в связи с прерыванием водоснабжения обнародовал просьбу к сотрудникам заводоуправления покинуть помещение и по возможности продолжать работу удаленно. Руководство рудника "Сухая Балка", входящего в группу DCH, тоже обратилось к своим сотрудникам с призывом экономно тратить воду."АрселорМиттал Кривой Рог" уже приостановил выплавку стали и производство проката, чтобы снизить потребление воды в критических условиях. В работе остаются только доменное и коксохимическое производства.Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" говорит, что без восстановления плотины Каховской ГЭС сложно говорить о нормальной работе этого предприятия. Поскольку плотина находится на подконтрольной РФ территории и до сих пор этот район подвергается обстрелам ВСУ, очевидно, что о восстановлении пока не может быть и речи.Никопольский завод ферросплавов из-за необходимости сокращать потребление воды тоже резко снижает объемы производства продукции. Предприятие снабжается водой из Каховского водохранилища и из-за разрушения дамбы вынуждено уменьшить забор воды.По словам Сергея Кудрявцева, исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов, ситуация с водоснабжением Марганецкого и Покровского ГОКов – катастрофическая.Некоторые предприятия отрасли пытаются в срочном порядке создать свои водоемы, используя воду из затопленных ранее шахт. В частности об этом говорит руководство предприятия "Рудомайн" из Кривого Рога. "Это не что иное, как инновационный технологический водоем, предназначенный для сбора шахтной воды. С помощью насосов вода из шахты перекачивается сюда ночью. А в дальнейшем эта вода используется для пылеподавления производственных процессов специальной поливооросительной техникой и оборудованием", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.В целом, по оценкам "Укрметаллургпрома", из-за сложившейся ситуации с водоснабжением в июне можно ожидать снижения выплавки стали на 90-100 тыс. т.Для сравнения: только в апреле "АрселорМиттал" выплавил 86,2 тыс. т. стали и произвел 78,5 тыс. т проката.Иными словами, украинскую металлургию ожидает вхождение в штопор с соответствующим падением поступлений в бюджет. В прошлом 2022 году она уже обвалилась на 67%, как свидетельствуют данные Госстата Украины. Согласно этим данным, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в стране, упали на 66,5%, а добыча руды - на 61%.По словам экспертов, кризис в отрасли был спровоцирован разрушением крупных предприятий, нехваткой персонала и сложной логистикой, которая подорожала в несколько раз, а также блокадой морских портов. Теперь к этому списку добавилось и разрушение ГЭС.В январе-мае уже текущего года украинские металлургические предприятия сократили производство общего проката на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,982 млн тонн. Экспорт железорудного сырья (ЖРС) за эти же пять месяцев упал на 55% в сравнении с прошлым годом (когда уже наблюдалось падение на 45% в сравнении с 2021 г.). Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС составила $752,472 млн. Экспорт осуществлялся преимущественно в Словакию (29,08% поставок в денежном выражении), Чехию (25,06%) и Польшу (21,42%) по железной дороге.Подрыв Каховской ГЭС фактически добьет украинскую металлургию. Вместе с утратой производственных мощностей Украина вынуждена налаживать импорт металла, но он осуществляется уже из стран западной Европы, где цены на продукцию в несколько раз выше даже без учета сложной логистики доставки. За пять месяцев текущего года Украина нарастила импорт черных металлов на 46,3% — до $485,619 млн. Импорт осуществлялся из Норвегии (36,92%), Нидерландов (27,69%) и Великобритании (16,92%).Таким образом, подрывом Каховской ГЭС, Украина выстрелила в ногу одному из столпов собственной экономики, усилив зависимость от поставок из Великобритании и ЕС, хотя, возможно, так и было задумано.

https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html

https://ukraina.ru/20230608/1047020531.html

https://ukraina.ru/20230610/1047100759.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, дмитрий ковалевич, каховская гэс, металлургия, металл, украина, экономика, сельское хозяйство, сергей лабазюк, подрыв