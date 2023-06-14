Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию - 14.06.2023 Украина.ру
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Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию
Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию - 14.06.2023 Украина.ру
Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию
Недавний подрыв ВСУ Каховской ГЭС вызвал не только гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе, но и подкосил оба столпа украинской экономики.
2023-06-14T05:40
2023-06-14T05:41
эксклюзив
дмитрий ковалевич
каховская гэс
металлургия
металл
украина
экономика
сельское хозяйство
сергей лабазюк
подрыв
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Украинская экономика и ее экспортный потенциал держится на двух столпах: аграрном секторе и металлургии. Экспорт зерна и металла обеспечивают львиную долю поступлений в бюджет и, соответственно, возможностей погашать внешние кредиты. И именно по ним ударили ВСУ, подрывая тем самым экономические основы государства. Или вернее самопдрывая.Член аграрного комитета Рады Сергей Лабазюк утверждает, что падение уровня воды в Каховском водохранилище даже на 1,5 метра приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы. Еще хуже обстоит дело с металлургией, которая сосредоточена в Днепропетровской и Запорожской областях. Для производства металла необходимо много воды и электроэнергии, а с этим в регионе сразу же возникла проблема после подрыва ГЭС.Первым под удар попал город Кривой Рог, родина Зеленского. В Кривом Роге сконцентрирована большая часть предприятий украинского горно-металлургического комплекса: меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", Криворожский железорудный комбинат, Северный, Центральный, Ингулецкий, Южный ГОКи, горнодобывающая компания "Рудомайн" и рудник "Сухая Балка".Власти города призывают местных жителей вполовину сократить потребление воды. Настолько же вынуждены сокращать потребление и промышленные предприятия."АрселорМиттал Кривой Рог" 6 июня в связи с прерыванием водоснабжения обнародовал просьбу к сотрудникам заводоуправления покинуть помещение и по возможности продолжать работу удаленно. Руководство рудника "Сухая Балка", входящего в группу DCH, тоже обратилось к своим сотрудникам с призывом экономно тратить воду."АрселорМиттал Кривой Рог" уже приостановил выплавку стали и производство проката, чтобы снизить потребление воды в критических условиях. В работе остаются только доменное и коксохимическое производства.Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" говорит, что без восстановления плотины Каховской ГЭС сложно говорить о нормальной работе этого предприятия. Поскольку плотина находится на подконтрольной РФ территории и до сих пор этот район подвергается обстрелам ВСУ, очевидно, что о восстановлении пока не может быть и речи.Никопольский завод ферросплавов из-за необходимости сокращать потребление воды тоже резко снижает объемы производства продукции. Предприятие снабжается водой из Каховского водохранилища и из-за разрушения дамбы вынуждено уменьшить забор воды.По словам Сергея Кудрявцева, исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов, ситуация с водоснабжением Марганецкого и Покровского ГОКов – катастрофическая.Некоторые предприятия отрасли пытаются в срочном порядке создать свои водоемы, используя воду из затопленных ранее шахт. В частности об этом говорит руководство предприятия "Рудомайн" из Кривого Рога. "Это не что иное, как инновационный технологический водоем, предназначенный для сбора шахтной воды. С помощью насосов вода из шахты перекачивается сюда ночью. А в дальнейшем эта вода используется для пылеподавления производственных процессов специальной поливооросительной техникой и оборудованием", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.В целом, по оценкам "Укрметаллургпрома", из-за сложившейся ситуации с водоснабжением в июне можно ожидать снижения выплавки стали на 90-100 тыс. т.Для сравнения: только в апреле "АрселорМиттал" выплавил 86,2 тыс. т. стали и произвел 78,5 тыс. т проката.Иными словами, украинскую металлургию ожидает вхождение в штопор с соответствующим падением поступлений в бюджет. В прошлом 2022 году она уже обвалилась на 67%, как свидетельствуют данные Госстата Украины. Согласно этим данным, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в стране, упали на 66,5%, а добыча руды - на 61%.По словам экспертов, кризис в отрасли был спровоцирован разрушением крупных предприятий, нехваткой персонала и сложной логистикой, которая подорожала в несколько раз, а также блокадой морских портов. Теперь к этому списку добавилось и разрушение ГЭС.В январе-мае уже текущего года украинские металлургические предприятия сократили производство общего проката на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,982 млн тонн. Экспорт железорудного сырья (ЖРС) за эти же пять месяцев упал на 55% в сравнении с прошлым годом (когда уже наблюдалось падение на 45% в сравнении с 2021 г.). Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС составила $752,472 млн. Экспорт осуществлялся преимущественно в Словакию (29,08% поставок в денежном выражении), Чехию (25,06%) и Польшу (21,42%) по железной дороге.Подрыв Каховской ГЭС фактически добьет украинскую металлургию. Вместе с утратой производственных мощностей Украина вынуждена налаживать импорт металла, но он осуществляется уже из стран западной Европы, где цены на продукцию в несколько раз выше даже без учета сложной логистики доставки. За пять месяцев текущего года Украина нарастила импорт черных металлов на 46,3% — до $485,619 млн. Импорт осуществлялся из Норвегии (36,92%), Нидерландов (27,69%) и Великобритании (16,92%).Таким образом, подрывом Каховской ГЭС, Украина выстрелила в ногу одному из столпов собственной экономики, усилив зависимость от поставок из Великобритании и ЕС, хотя, возможно, так и было задумано.
https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html
https://ukraina.ru/20230608/1047020531.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, дмитрий ковалевич, каховская гэс, металлургия, металл, украина, экономика, сельское хозяйство, сергей лабазюк, подрыв
Эксклюзив, Дмитрий Ковалевич, Каховская ГЭС, металлургия, металл, Украина, экономика, сельское хозяйство, Сергей Лабазюк, подрыв

Выстрел в ногу. Как подрыв Каховской ГЭС обрушил украинскую металлургию

05:40 14.06.2023 (обновлено: 05:41 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлчевский металлургический комбинат в ЛНР
Алчевский металлургический комбинат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Недавний подрыв ВСУ Каховской ГЭС вызвал не только гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе, но и подкосил оба столпа украинской экономики.
Украинская экономика и ее экспортный потенциал держится на двух столпах: аграрном секторе и металлургии. Экспорт зерна и металла обеспечивают львиную долю поступлений в бюджет и, соответственно, возможностей погашать внешние кредиты. И именно по ним ударили ВСУ, подрывая тем самым экономические основы государства. Или вернее самопдрывая.
Член аграрного комитета Рады Сергей Лабазюк утверждает, что падение уровня воды в Каховском водохранилище даже на 1,5 метра приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы. Еще хуже обстоит дело с металлургией, которая сосредоточена в Днепропетровской и Запорожской областях. Для производства металла необходимо много воды и электроэнергии, а с этим в регионе сразу же возникла проблема после подрыва ГЭС.
Первым под удар попал город Кривой Рог, родина Зеленского. В Кривом Роге сконцентрирована большая часть предприятий украинского горно-металлургического комплекса: меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", Криворожский железорудный комбинат, Северный, Центральный, Ингулецкий, Южный ГОКи, горнодобывающая компания "Рудомайн" и рудник "Сухая Балка".
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 05:32
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
Власти города призывают местных жителей вполовину сократить потребление воды. Настолько же вынуждены сокращать потребление и промышленные предприятия."АрселорМиттал Кривой Рог" 6 июня в связи с прерыванием водоснабжения обнародовал просьбу к сотрудникам заводоуправления покинуть помещение и по возможности продолжать работу удаленно. Руководство рудника "Сухая Балка", входящего в группу DCH, тоже обратилось к своим сотрудникам с призывом экономно тратить воду.
"АрселорМиттал Кривой Рог" уже приостановил выплавку стали и производство проката, чтобы снизить потребление воды в критических условиях. В работе остаются только доменное и коксохимическое производства.
Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" говорит, что без восстановления плотины Каховской ГЭС сложно говорить о нормальной работе этого предприятия.
""АрселорМиттал" уже объявил о приостановке выплавки стали и выпуска проката. Власти Кривого Рога требуют максимальной экономии воды. Влияние дефицита воды больше всего скажется на криворожских и в меньшей мере на других предприятиях Днепропетровской и Запорожской областей. Негативное влияние на ГМК будет продолжаться, так как, к сожалению, эту проблему быстро решить невозможно. Пока самым простым решением выглядит наращивание плотины взорванной ГЭС", - говорит Каленков.
Поскольку плотина находится на подконтрольной РФ территории и до сих пор этот район подвергается обстрелам ВСУ, очевидно, что о восстановлении пока не может быть и речи.
Никопольский завод ферросплавов из-за необходимости сокращать потребление воды тоже резко снижает объемы производства продукции. Предприятие снабжается водой из Каховского водохранилища и из-за разрушения дамбы вынуждено уменьшить забор воды.
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня, 11:19
Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭСПять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня в эфире "Соловьев Live" сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
По словам Сергея Кудрявцева, исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов, ситуация с водоснабжением Марганецкого и Покровского ГОКов – катастрофическая.
"Воды нет, она ушла из скважин. Все, кто может, сейчас занимаются обеспечением населения городов Никополя, Покрова и Марганца питьевой водой", – подчеркивает Сергей Кудрявцев.
Некоторые предприятия отрасли пытаются в срочном порядке создать свои водоемы, используя воду из затопленных ранее шахт. В частности об этом говорит руководство предприятия "Рудомайн" из Кривого Рога. "Это не что иное, как инновационный технологический водоем, предназначенный для сбора шахтной воды. С помощью насосов вода из шахты перекачивается сюда ночью. А в дальнейшем эта вода используется для пылеподавления производственных процессов специальной поливооросительной техникой и оборудованием", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
В целом, по оценкам "Укрметаллургпрома", из-за сложившейся ситуации с водоснабжением в июне можно ожидать снижения выплавки стали на 90-100 тыс. т.Для сравнения: только в апреле "АрселорМиттал" выплавил 86,2 тыс. т. стали и произвел 78,5 тыс. т проката.
Иными словами, украинскую металлургию ожидает вхождение в штопор с соответствующим падением поступлений в бюджет. В прошлом 2022 году она уже обвалилась на 67%, как свидетельствуют данные Госстата Украины. Согласно этим данным, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в стране, упали на 66,5%, а добыча руды - на 61%.
По словам экспертов, кризис в отрасли был спровоцирован разрушением крупных предприятий, нехваткой персонала и сложной логистикой, которая подорожала в несколько раз, а также блокадой морских портов. Теперь к этому списку добавилось и разрушение ГЭС.
10 июня, 16:34
Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭСУкраинцы паникуют в соцсетях по поводу последствий подрыва ВСУ Каховской ГЭС, но не напрасно, написал военный эксперт Михаил Звинчук рассказал в своём телеграм-канале 10 июня
В январе-мае уже текущего года украинские металлургические предприятия сократили производство общего проката на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,982 млн тонн. Экспорт железорудного сырья (ЖРС) за эти же пять месяцев упал на 55% в сравнении с прошлым годом (когда уже наблюдалось падение на 45% в сравнении с 2021 г.). Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС составила $752,472 млн. Экспорт осуществлялся преимущественно в Словакию (29,08% поставок в денежном выражении), Чехию (25,06%) и Польшу (21,42%) по железной дороге.
Подрыв Каховской ГЭС фактически добьет украинскую металлургию. Вместе с утратой производственных мощностей Украина вынуждена налаживать импорт металла, но он осуществляется уже из стран западной Европы, где цены на продукцию в несколько раз выше даже без учета сложной логистики доставки. За пять месяцев текущего года Украина нарастила импорт черных металлов на 46,3% — до $485,619 млн. Импорт осуществлялся из Норвегии (36,92%), Нидерландов (27,69%) и Великобритании (16,92%).
Таким образом, подрывом Каховской ГЭС, Украина выстрелила в ногу одному из столпов собственной экономики, усилив зависимость от поставок из Великобритании и ЕС, хотя, возможно, так и было задумано.
 
ЭксклюзивДмитрий КовалевичКаховская ГЭСметаллургияметаллУкраинаэкономикасельское хозяйствоСергей Лабазюкподрыв
 
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