https://ukraina.ru/20230613/1047189996.html
Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки - 13.06.2023 Украина.ру
Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белорусии Александр Лукашенко 13 июня
2023-06-13T22:08
2023-06-13T22:08
2023-06-13T22:08
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россия
белоруссия
бомбы
москва
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Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для врагов была целью всегда.По его словам, тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.Главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.
https://ukraina.ru/20230607/1046999197.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, бомбы, москва
Новости, Россия, Белоруссия, бомбы, Москва
Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белорусии Александр Лукашенко 13 июня
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для врагов была целью всегда.
"Нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против страны, которая обладает ядерным оружием, никто ещё не воевал. Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие", - сказал Лукашенко.
По его словам, тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.
Главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.