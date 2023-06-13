Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки - 13.06.2023 Украина.ру
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Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки - 13.06.2023 Украина.ру
Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белорусии Александр Лукашенко 13 июня
2023-06-13T22:08
2023-06-13T22:08
новости
россия
белоруссия
бомбы
москва
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Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для врагов была целью всегда.По его словам, тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.Главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, бомбы, москва
Новости, Россия, Белоруссия, бомбы, Москва

Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки

22:08 13.06.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© POOL
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Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белорусии Александр Лукашенко 13 июня
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для врагов была целью всегда.

"Нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против страны, которая обладает ядерным оружием, никто ещё не воевал. Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие", - сказал Лукашенко.

По его словам, тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.
Главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.
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Заголовок открываемого материала
22:08Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
21:51Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
21:23В МИД РФ ответили на обвинения о взаимодействии России и Белоруссии в ядерной сфере
21:01В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС
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