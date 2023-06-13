https://ukraina.ru/20230613/1047189996.html

Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки

Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки - 13.06.2023 Украина.ру

Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки

Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белорусии Александр Лукашенко 13 июня

2023-06-13T22:08

2023-06-13T22:08

2023-06-13T22:08

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Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для врагов была целью всегда.По его словам, тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.Главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230607/1046999197.html

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новости, россия, белоруссия, бомбы, москва