Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи - 13.06.2023 Украина.ру
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Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи
Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи - 13.06.2023 Украина.ру
Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи
Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов, включающий средства ПВО и борьбы с танками, бронетехнику, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен 13 июня
2023-06-13T20:42
2023-06-13T20:42
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Критически значимые средства ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые вооружения, бронированную технику и "другое оборудование, которое необходимо для укрепления украинских сил на поле боя", будет включено в новый пакет помощи, добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
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Новости, СВО, Пентагон, ПВО

Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи

20:42 13.06.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов, включающий средства ПВО и борьбы с танками, бронетехнику, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен 13 июня
"Я санкционирую 40-ю передачу (военного имущества) Украине, которая получит американские вооружения и оборудование на 325 миллионов долларов", - говорится в заявлении Блинкена.
Критически значимые средства ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые вооружения, бронированную технику и "другое оборудование, которое необходимо для укрепления украинских сил на поле боя", будет включено в новый пакет помощи, добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
Пентагон
10 июня, 18:38
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успехаТехника поставленная странами НАТО Украине, не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня
 
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