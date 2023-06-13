https://ukraina.ru/20230613/1047189524.html

Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи

Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи - 13.06.2023 Украина.ру

Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи

Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов, включающий средства ПВО и борьбы с танками, бронетехнику, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен 13 июня

2023-06-13T20:42

2023-06-13T20:42

2023-06-13T20:42

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Критически значимые средства ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые вооружения, бронированную технику и "другое оборудование, которое необходимо для укрепления украинских сил на поле боя", будет включено в новый пакет помощи, добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.

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