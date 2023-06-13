https://ukraina.ru/20230613/1047189415.html
Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно
Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно - 13.06.2023 Украина.ру
Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно
Российская Федерация в случае выхода из зерновой сделки готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
2023-06-13T20:28
2023-06-13T20:28
2023-06-13T20:28
новости
владимир путин
зерно
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_115fa37b3af34ddd7197c26a838fe485.jpg
Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки."Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал онЧерноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ukraina.ru/20230605/1046900034.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_157:0:1876:1289_1920x0_80_0_0_c4f07c4a2607719deb413dd4b492c6d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, зерно, зерновая сделка
Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно
Российская Федерация в случае выхода из зерновой сделки готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
"Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны. Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств... совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки.
"Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал он
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.