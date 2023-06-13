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Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно

Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно - 13.06.2023 Украина.ру

Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно

Российская Федерация в случае выхода из зерновой сделки готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня

2023-06-13T20:28

2023-06-13T20:28

2023-06-13T20:28

новости

владимир путин

зерно

зерновая сделка

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Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки."Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал онЧерноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ukraina.ru/20230605/1046900034.html

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2023

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новости, владимир путин, зерно, зерновая сделка