Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно - 13.06.2023 Украина.ру
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Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно
Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно - 13.06.2023 Украина.ру
Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно
Российская Федерация в случае выхода из зерновой сделки готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
2023-06-13T20:28
2023-06-13T20:28
новости
владимир путин
зерно
зерновая сделка
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Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки."Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал онЧерноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ukraina.ru/20230605/1046900034.html
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новости, владимир путин, зерно, зерновая сделка
Новости, Владимир Путин, зерно, зерновая сделка

Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно

20:28 13.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Российская Федерация в случае выхода из зерновой сделки готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
"Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны. Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств... совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки.
"Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал он
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 12:46
Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИЕвропейская комиссия (ЕК) продлила запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны до середины сентября. Об этом 5 июня сообщило польское агентство РАР, ссылаясь на источники в Брюсселе
 
НовостиВладимир Путинзернозерновая сделка
 
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