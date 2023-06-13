Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном - 13.06.2023 Украина.ру
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Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном
Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном - 13.06.2023 Украина.ру
Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном
У российских военных есть боеприпасы с обедненным ураном и Москва оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Киев, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
2023-06-13T20:05
2023-06-13T20:05
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уран
обедненный уран
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Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.
https://ukraina.ru/20230613/1047186452.html
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новости, сво, уран, обедненный уран, украина
Новости, СВО, уран, обедненный уран, Украина

Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном

20:05 13.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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У российских военных есть боеприпасы с обедненным ураном и Москва оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Киев, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
"На упреждение нет необходимости (отвечать – ред.). Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - сказал Путин
Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.
армия, срочники
18:57
Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВОНеобходимость в новой волне мобилизации в России на данный момент отсутствует, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
 
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