Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном
У российских военных есть боеприпасы с обедненным ураном и Москва оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Киев, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
"На упреждение нет необходимости (отвечать – ред.). Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - сказал Путин
Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.