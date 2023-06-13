https://ukraina.ru/20230613/1047189312.html

Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном

Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном - 13.06.2023 Украина.ру

Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном

У российских военных есть боеприпасы с обедненным ураном и Москва оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Киев, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня

2023-06-13T20:05

2023-06-13T20:05

2023-06-13T20:05

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обедненный уран

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Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.

https://ukraina.ru/20230613/1047186452.html

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новости, сво, уран, обедненный уран, украина