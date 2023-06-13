https://ukraina.ru/20230613/1047186452.html

Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО

Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО - 13.06.2023 Украина.ру

Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО

Необходимость в новой волне мобилизации в России на данный момент отсутствует, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня

2023-06-13T18:57

2023-06-13T18:57

2023-06-13T18:57

новости

владимир путин

сво

мобилизация

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Президент РФ сообщил, что в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев, добавив, что солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет."Конечно, сегодня уже эти территории - это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет", - добавил президент.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.

https://ukraina.ru/20230613/1047184360.html

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новости, владимир путин, сво, мобилизация