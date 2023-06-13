https://ukraina.ru/20230613/1047186452.html
Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО
Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО - 13.06.2023 Украина.ру
Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО
Необходимость в новой волне мобилизации в России на данный момент отсутствует, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
2023-06-13T18:57
2023-06-13T18:57
2023-06-13T18:57
новости
владимир путин
сво
мобилизация
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Президент РФ сообщил, что в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев, добавив, что солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет."Конечно, сегодня уже эти территории - это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет", - добавил президент.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
https://ukraina.ru/20230613/1047184360.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сво, мобилизация
Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО
Необходимость в новой волне мобилизации в России на данный момент отсутствует, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
Президент РФ сообщил, что в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев, добавив, что солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет.
"Только за прошлую неделю контракты с Вооруженными силами подписали 9,5 тысяч человек, в этих условиях нет никакой необходимости в мобилизации", - сказал Путин.
"Конечно, сегодня уже эти территории - это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.