https://ukraina.ru/20230613/1047185980.html
"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня
"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня - 13.06.2023 Украина.ру
"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня
Путин ответил на вопросы о мобилизации и Белгородчине; западные СМИ отмечают большие потери украинской армии: в море у Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки
2023-06-13T18:57
2023-06-13T18:57
2023-06-13T19:29
спецоперация
хроники
владимир путин
киев
всу
каховская гэс
холера
эксклюзив
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«В мобилизации необходимости нет. Проведение СВО — ответ на пересечение красных линий»Президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами и блогерами, в ходе которой ответил на вопросы, касающиеся специальной военной операции, атак на Белгородскую область, разрушения Каховской гидроэлектростанции.— Президент констатировал начало украинского контрнаступления:«Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас, в ходе контрнаступления ни на одном из участков противник успеха не имел, у них большие потери.»На вопрос о планах после украинского наступления, глава государства ответил, что они «зависят от соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ».— Путин: необходимости в новой мобилизации нет.Необходимости направлять военнослужащих срочной службы в зону СВО нет, также подчеркнул президент.«Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас такой необходимости нет.»— Цели спецоперации Путин назвал «фундаментальными» и заверил, что менять их в Кремле не планируют. Кроме того, отвечая на вопрос о том, каким может быть ответ на пересечение красных линий, он сказал, что само проведение СВО — и есть такой ответ. В качестве еще одного примера он привел уничтожение российскими ВКС штаб-квартиры Главного управления разведки Украины (ГУР).Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины: оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины скоро совсем перестанет существовать, добавил президент.— Россия не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС:«Потому что это тяжёлые последствия для тех территорий, которые мы контролируем. Скажу странную вещь: к сожалению, это сорвало их контрнаступление. Лучше бы они там наступали.»— Президент также прокомментировал атаки украинских войск на Белгородскую область, подчеркнув, что в данный момент противника на территории региона нет.«Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.»Срочники проявили себя лучшим образом в Белгородской области во время атаки украинских боевиков, никто не дрогнул, добавил глава государства.В случае продолжения обстрелов российских областей Путин допустил рассмотрение создания «санитарной зоны» в приграничных регионах Украины.— Путин: нужно с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения.«Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения. Если хотите жить в самостоятельном государстве — ради бога, но не создавайте нам угроз.»Среди других заявлений Путина:— В России нет необходимости вводить военное положение. Но надо работать по некоторым вопросам тщательнее. Граница будет укреплена. Также нужно расширить деятельность спецслужб.— В армии РФ были паркетные генералы, но очень быстро стало понятно, что они неэффективны, из тени начали выходить эффективные и нужные люди, надо их продвигать.— Страны Запада являются «затухающими нациями».— Москва думает над выходом из «зерновой сделки».— В России может появиться парк из снесенных на Украине памятников.Технические потери ВСУСреди прочего, общаясь с российскими военкорами и военными блогерами, Путин отметил, что украинская армия несет тяжелые потери в технике:«Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим. Украина потеряла 25—30 % от объемов поставленной из-за рубежа техники», — сказал он.Об этом также 13 июня написал ряд иностранных изданий, в частности в материале The New-York Times сказано, что, несмотря на то, что Киев молчит о провалах контрнаступления, украинская армия несет серьезные потери:«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками».Немецкое издание Deutsche Welle* в свою очередь называет одну из причин поражения западной техники в ходе украинского наступления:«Украинские военкомы старались пристроить на новую западную технику своих родственников и знакомых, надеясь, что статусную технику не пошлют на передок. Многие из них с трудом пролезали в люки "Леопардов" и "Бредли" и даже не пытались изучать их. И это одна из причин поражения.»Министерство обороны РФ ранее во вторник заявило, что российские военные захватили в бою на Запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.Новые последствия разрушения Каховской ГЭСВ Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки. Об этом в официальном Telegram-канале 13 июня написал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Украины Олег Павленко.«Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, зданий, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они — по биологии», — заверил он.При этом информации о вспышках инфекционных болезней на данный момент не зафиксировано.Украинский Минздрав ранее назвал фейком распространившуюся в сети информацию о заражениях холерой на правом берегу Днепра — в части Херсонской области, подконтрольной Киеву.В Одесской области также заявили о новых последствиях катастрофы: власти не рекомендуют местным жителям ловить рыбу и употреблять ее в пищу.«Употребление в пищу рыбы из окрестных рек и водоемов может привести к заражению ботулизмом и другими опасными болезнями, которые могут окончится летальным исходом», — сообщает Одесская госадминистрация.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, хроники, владимир путин, киев, всу, каховская гэс, холера, эксклюзив
"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня
18:57 13.06.2023 (обновлено: 19:29 13.06.2023)
Путин ответил на вопросы о мобилизации и Белгородчине; западные СМИ отмечают большие потери украинской армии: в море у Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки
«В мобилизации необходимости нет. Проведение СВО — ответ на пересечение красных линий»
Президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами и блогерами, в ходе которой ответил на вопросы, касающиеся специальной военной операции, атак на Белгородскую область, разрушения Каховской гидроэлектростанции.
— Президент констатировал начало украинского контрнаступления:
«Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас, в ходе контрнаступления ни на одном из участков противник успеха не имел, у них большие потери.»
На вопрос о планах после украинского наступления, глава государства ответил, что они «зависят от соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ».
— Путин: необходимости в новой мобилизации нет.
Необходимости направлять военнослужащих срочной службы в зону СВО нет, также подчеркнул президент.
«Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас такой необходимости нет.»
— Цели спецоперации Путин назвал «фундаментальными» и заверил, что менять их в Кремле не планируют. Кроме того, отвечая на вопрос о том, каким может быть ответ на пересечение красных линий, он сказал, что само проведение СВО — и есть такой ответ. В качестве еще одного примера он привел уничтожение российскими ВКС штаб-квартиры Главного управления разведки Украины (ГУР).
Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины: оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины скоро совсем перестанет существовать, добавил президент.
— Россия не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС:
«Потому что это тяжёлые последствия для тех территорий, которые мы контролируем. Скажу странную вещь: к сожалению, это сорвало их контрнаступление. Лучше бы они там наступали.»
— Президент также прокомментировал атаки украинских войск на Белгородскую область, подчеркнув, что в данный момент противника на территории региона нет.
«Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.»
Срочники проявили себя лучшим образом в Белгородской области во время атаки украинских боевиков, никто не дрогнул, добавил глава государства.
В случае продолжения обстрелов российских областей Путин допустил рассмотрение создания «санитарной зоны» в приграничных регионах Украины.
— Путин: нужно с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения.
«Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения. Если хотите жить в самостоятельном государстве — ради бога, но не создавайте нам угроз.»
Среди других заявлений Путина:
— В России нет необходимости вводить военное положение. Но надо работать по некоторым вопросам тщательнее. Граница будет укреплена. Также нужно расширить деятельность спецслужб.
— В армии РФ были паркетные генералы, но очень быстро стало понятно, что они неэффективны, из тени начали выходить эффективные и нужные люди, надо их продвигать.
— Страны Запада являются «затухающими нациями».
— Москва думает над выходом из «зерновой сделки».
— В России может появиться парк из снесенных на Украине памятников.
Среди прочего, общаясь с российскими военкорами и военными блогерами, Путин отметил, что украинская армия несет тяжелые потери в технике:
«Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим. Украина потеряла 25—30 % от объемов поставленной из-за рубежа техники», — сказал он.
Об этом также 13 июня написал ряд иностранных изданий, в частности в материале The New-York Times сказано, что, несмотря на то, что Киев молчит о провалах контрнаступления, украинская армия несет серьезные потери:
«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками».
Немецкое издание Deutsche Welle* в свою очередь называет одну из причин поражения западной техники в ходе украинского наступления:
«Украинские военкомы старались пристроить на новую западную технику своих родственников и знакомых, надеясь, что статусную технику не пошлют на передок. Многие из них с трудом пролезали в люки "Леопардов" и "Бредли" и даже не пытались изучать их. И это одна из причин поражения.»
Министерство обороны РФ ранее во вторник заявило, что российские военные захватили в бою на Запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.
Новые последствия разрушения Каховской ГЭС
В Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки. Об этом в официальном Telegram-канале 13 июня написал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Украины Олег Павленко.
«Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек.
С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, зданий, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они — по биологии», — заверил он.
При этом информации о вспышках инфекционных болезней на данный момент не зафиксировано.
Украинский Минздрав ранее назвал фейком распространившуюся в сети информацию о заражениях холерой на правом берегу Днепра — в части Херсонской области, подконтрольной Киеву.
В Одесской области также заявили о новых последствиях катастрофы: власти не рекомендуют местным жителям ловить рыбу и употреблять ее в пищу.
«Употребление в пищу рыбы из окрестных рек и водоемов может привести к заражению ботулизмом и другими опасными болезнями, которые могут окончится летальным исходом», — сообщает Одесская госадминистрация.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.