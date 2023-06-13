https://ukraina.ru/20230613/1047185980.html

"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня

"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня - 13.06.2023 Украина.ру

"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня

Путин ответил на вопросы о мобилизации и Белгородчине; западные СМИ отмечают большие потери украинской армии: в море у Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки

2023-06-13T18:57

2023-06-13T18:57

2023-06-13T19:29

спецоперация

хроники

владимир путин

киев

всу

каховская гэс

холера

эксклюзив

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«В мобилизации необходимости нет. Проведение СВО — ответ на пересечение красных линий»Президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами и блогерами, в ходе которой ответил на вопросы, касающиеся специальной военной операции, атак на Белгородскую область, разрушения Каховской гидроэлектростанции.— Президент констатировал начало украинского контрнаступления:«Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас, в ходе контрнаступления ни на одном из участков противник успеха не имел, у них большие потери.»На вопрос о планах после украинского наступления, глава государства ответил, что они «зависят от соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ».— Путин: необходимости в новой мобилизации нет.Необходимости направлять военнослужащих срочной службы в зону СВО нет, также подчеркнул президент.«Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас такой необходимости нет.»— Цели спецоперации Путин назвал «фундаментальными» и заверил, что менять их в Кремле не планируют. Кроме того, отвечая на вопрос о том, каким может быть ответ на пересечение красных линий, он сказал, что само проведение СВО — и есть такой ответ. В качестве еще одного примера он привел уничтожение российскими ВКС штаб-квартиры Главного управления разведки Украины (ГУР).Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины: оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины скоро совсем перестанет существовать, добавил президент.— Россия не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС:«Потому что это тяжёлые последствия для тех территорий, которые мы контролируем. Скажу странную вещь: к сожалению, это сорвало их контрнаступление. Лучше бы они там наступали.»— Президент также прокомментировал атаки украинских войск на Белгородскую область, подчеркнув, что в данный момент противника на территории региона нет.«Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.»Срочники проявили себя лучшим образом в Белгородской области во время атаки украинских боевиков, никто не дрогнул, добавил глава государства.В случае продолжения обстрелов российских областей Путин допустил рассмотрение создания «санитарной зоны» в приграничных регионах Украины.— Путин: нужно с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения.«Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения. Если хотите жить в самостоятельном государстве — ради бога, но не создавайте нам угроз.»Среди других заявлений Путина:— В России нет необходимости вводить военное положение. Но надо работать по некоторым вопросам тщательнее. Граница будет укреплена. Также нужно расширить деятельность спецслужб.— В армии РФ были паркетные генералы, но очень быстро стало понятно, что они неэффективны, из тени начали выходить эффективные и нужные люди, надо их продвигать.— Страны Запада являются «затухающими нациями».— Москва думает над выходом из «зерновой сделки».— В России может появиться парк из снесенных на Украине памятников.Технические потери ВСУСреди прочего, общаясь с российскими военкорами и военными блогерами, Путин отметил, что украинская армия несет тяжелые потери в технике:«Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим. Украина потеряла 25—30 % от объемов поставленной из-за рубежа техники», — сказал он.Об этом также 13 июня написал ряд иностранных изданий, в частности в материале The New-York Times сказано, что, несмотря на то, что Киев молчит о провалах контрнаступления, украинская армия несет серьезные потери:«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками».Немецкое издание Deutsche Welle* в свою очередь называет одну из причин поражения западной техники в ходе украинского наступления:«Украинские военкомы старались пристроить на новую западную технику своих родственников и знакомых, надеясь, что статусную технику не пошлют на передок. Многие из них с трудом пролезали в люки "Леопардов" и "Бредли" и даже не пытались изучать их. И это одна из причин поражения.»Министерство обороны РФ ранее во вторник заявило, что российские военные захватили в бою на Запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.Новые последствия разрушения Каховской ГЭСВ Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки. Об этом в официальном Telegram-канале 13 июня написал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Украины Олег Павленко.«Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, зданий, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они — по биологии», — заверил он.При этом информации о вспышках инфекционных болезней на данный момент не зафиксировано.Украинский Минздрав ранее назвал фейком распространившуюся в сети информацию о заражениях холерой на правом берегу Днепра — в части Херсонской области, подконтрольной Киеву.В Одесской области также заявили о новых последствиях катастрофы: власти не рекомендуют местным жителям ловить рыбу и употреблять ее в пищу.«Употребление в пищу рыбы из окрестных рек и водоемов может привести к заражению ботулизмом и другими опасными болезнями, которые могут окончится летальным исходом», — сообщает Одесская госадминистрация.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20230613/1047179414.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

спецоперация, хроники, владимир путин, киев, всу, каховская гэс, холера, эксклюзив