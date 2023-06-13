https://ukraina.ru/20230613/1047183075.html

Путин высказался о необходимости введения военного положения

Путин высказался о необходимости введения военного положения - 13.06.2023 Украина.ру

Путин высказался о необходимости введения военного положения

Введения военного положения по всей России не имеет в настоящий момент никакого смысла, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали на встрече с военными корреспондентами и блогерами

2023-06-13T17:28

2023-06-13T17:28

2023-06-13T17:28

новости

владимир путин

военное положение

украина

россия

спецоперация

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"Вводить военное положение нет смысла никакого, необходимости никакой нет сегодня", - сказал Путин. Он добавил, что по некоторым направлениям нужно работать более тщательно. В настоящий момент режим военного положения введен в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, военное положение, украина, россия, спецоперация