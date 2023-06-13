Путин высказался о необходимости введения военного положения - 13.06.2023 Украина.ру
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Путин высказался о необходимости введения военного положения
Путин высказался о необходимости введения военного положения - 13.06.2023 Украина.ру
Путин высказался о необходимости введения военного положения
Введения военного положения по всей России не имеет в настоящий момент никакого смысла, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали на встрече с военными корреспондентами и блогерами
2023-06-13T17:28
2023-06-13T17:28
новости
владимир путин
военное положение
украина
россия
спецоперация
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"Вводить военное положение нет смысла никакого, необходимости никакой нет сегодня", - сказал Путин. Он добавил, что по некоторым направлениям нужно работать более тщательно. В настоящий момент режим военного положения введен в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.
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452
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новости, владимир путин, военное положение, украина, россия, спецоперация
Новости, Владимир Путин, военное положение, Украина, Россия, Спецоперация

Путин высказался о необходимости введения военного положения

17:28 13.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Введения военного положения по всей России не имеет в настоящий момент никакого смысла, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали на встрече с военными корреспондентами и блогерами
"Вводить военное положение нет смысла никакого, необходимости никакой нет сегодня", - сказал Путин.
Он добавил, что по некоторым направлениям нужно работать более тщательно.
В настоящий момент режим военного положения введен в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.
 
НовостиВладимир Путинвоенное положениеУкраинаРоссияСпецоперация
 
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