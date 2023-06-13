https://ukraina.ru/20230613/1047182858.html

Кирилл Коктыш: США уже около 50 лет повышают риск ядерной войны

Кирилл Коктыш: США уже около 50 лет повышают риск ядерной войны - 13.06.2023 Украина.ру

Кирилл Коктыш: США уже около 50 лет повышают риск ядерной войны

Насколько опасно тайное размещение американских ядерных боеголовок в Европе, изданию Украина.ру рассказал доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш

2023-06-13T17:34

2023-06-13T17:34

2023-06-13T17:34

интервью

ядерная безопасность

европа

сша

белоруссия

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Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.— Кирилл Евгеньевич, США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. При этом соответствующего заявления об этом не было. Это законно?— Это обычная практика Соединённых Штатов. Такая политика называется neither confirm nor deny — Штаты не подтверждают наличия или отсутствия ядерного оружия на борту соответствующего носителя. Неважно, идёт ли речь о кораблях, идет ли речь о самолётах, и так далее. Если ядерные боеприпасы перемещены на одну из американских военных баз — она же принадлежит США. В этом плане ситуация не более серьезная, чем была с размещением американских баллистических ракет средней дальности "Першинг-2" в Европе.То, что в Европу были перемещены ядерные снаряды, США, конечно же, не подтвердят, и будут дальше двигаться в рамках своей политики. Номинально Вашингтон может заявлять, что ядерное оружие находится под его контролем, и что они в этом плане они не нарушают договор о нераспространении ядерных вооружений.— Означает ли это, что Америка нажала спусковой курок, увеличивающей риск ядерной войны?— Нет, не означает. Потому что Америка нажимает на этот курок последние 40–50 лет.— Как объяснить то, что Запад сам размещает ядерные снаряды и при этом критикует размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии?— У себя бревна в глазу не замечают, а в чужом соринку видят. Не будут же Штаты критиковать свое. А все чужое — неправильно, незаконно и нелегитимно, с точки зрения американского законодательства. Вашингтон видит себя "градом на холме", который несёт всем свет и имеет на всё право.— Должна ли Россия как-либо реагировать в данной ситуации?— Соединенные Штаты не сказали о том, что переместили ядерное оружие в Европу. Мы что, будем протестовать по поводу заявления одной активистки? Это будет выглядеть глупо.— Александр Лукашенко заявил, что без колебаний применит ядерное оружие в случае "агрессии против Белоруссии". Что еще могут предпринять Москва и Минск?— Размещенного тактического ядерного оружия на территории Белоруссии вполне достаточно. Статья 5 устава Союзного государства предполагает использование всех возможных ресурсов для обеспечения защиты. Кнопка, естественно, находится под контролем Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230518/1046345576.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, ядерная безопасность, европа, сша, белоруссия