https://ukraina.ru/20230613/1047182370.html
"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС
"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС - 13.06.2023 Украина.ру
"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области был осуществлен Украиной, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами
2023-06-13T17:23
2023-06-13T17:23
2023-06-13T17:23
новости
владимир путин
каховская гэс
наступление
украина
херсонская область
всу
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Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Российская сторона не фиксировала больших взрывов перед тем, как произошло разрушение Каховской ГЭС. Российский президент отметил, что Украина прицельно била по станции из HIMARS, что могло привести к разрушении ГЭС. "Скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их (ВСУ - ред.) контрнаступление на этом направлении. Почему к сожалению? Лучше бы они там наступали", - заявил Путин. По его словам, Россия никак не была заинтересована в таком развитии событий из-за большого ущерба российской территории.
https://ukraina.ru/20230613/1047182036.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, каховская гэс, наступление, украина, херсонская область, всу
Новости, Владимир Путин, Каховская ГЭС, наступление, Украина, Херсонская область, ВСУ
"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области был осуществлен Украиной, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами