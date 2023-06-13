https://ukraina.ru/20230613/1047182370.html

"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС

"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС - 13.06.2023 Украина.ру

"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области был осуществлен Украиной, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами

2023-06-13T17:23

2023-06-13T17:23

2023-06-13T17:23

новости

владимир путин

каховская гэс

наступление

украина

херсонская область

всу

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Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Российская сторона не фиксировала больших взрывов перед тем, как произошло разрушение Каховской ГЭС. Российский президент отметил, что Украина прицельно била по станции из HIMARS, что могло привести к разрушении ГЭС. "Скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их (ВСУ - ред.) контрнаступление на этом направлении. Почему к сожалению? Лучше бы они там наступали", - заявил Путин. По его словам, Россия никак не была заинтересована в таком развитии событий из-за большого ущерба российской территории.

https://ukraina.ru/20230613/1047182036.html

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новости, владимир путин, каховская гэс, наступление, украина, херсонская область, всу