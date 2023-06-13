"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС - 13.06.2023 Украина.ру
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"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС
"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС - 13.06.2023 Украина.ру
"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области был осуществлен Украиной, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами
2023-06-13T17:23
2023-06-13T17:23
новости
владимир путин
каховская гэс
наступление
украина
херсонская область
всу
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Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Российская сторона не фиксировала больших взрывов перед тем, как произошло разрушение Каховской ГЭС. Российский президент отметил, что Украина прицельно била по станции из HIMARS, что могло привести к разрушении ГЭС. "Скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их (ВСУ - ред.) контрнаступление на этом направлении. Почему к сожалению? Лучше бы они там наступали", - заявил Путин. По его словам, Россия никак не была заинтересована в таком развитии событий из-за большого ущерба российской территории.
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Новости, Владимир Путин, Каховская ГЭС, наступление, Украина, Херсонская область, ВСУ

"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС

17:23 13.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области был осуществлен Украиной, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. Об этом 13 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами
Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня.
Российская сторона не фиксировала больших взрывов перед тем, как произошло разрушение Каховской ГЭС. Российский президент отметил, что Украина прицельно била по станции из HIMARS, что могло привести к разрушении ГЭС.
"Скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их (ВСУ - ред.) контрнаступление на этом направлении. Почему к сожалению? Лучше бы они там наступали", - заявил Путин.
По его словам, Россия никак не была заинтересована в таком развитии событий из-за большого ущерба российской территории.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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