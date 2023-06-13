https://ukraina.ru/20230613/1047182036.html
Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины
Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины - 13.06.2023 Украина.ру
Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины
Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин
2023-06-13T17:19
2023-06-13T17:19
2023-06-13T17:19
владимир путин
новости
украина
сво
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"Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.По его словам, ни на одном из участков при контрнаступлении Украина успехов не имела, у них большие потери."Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери", - подчеркнул глава государства.Он также отметил, что цели и задачи специальной военной операции на Украине остались без каких-либо принципиальных изменений.
https://ukraina.ru/20230613/1047181475.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, украина, сво
Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины
Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин
"Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.
По его словам, ни на одном из участков при контрнаступлении Украина успехов не имела, у них большие потери.
"Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что цели и задачи специальной военной операции на Украине остались без каких-либо принципиальных изменений.