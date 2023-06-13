https://ukraina.ru/20230613/1047182036.html

Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины

Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины - 13.06.2023 Украина.ру

Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины

Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин

2023-06-13T17:19

2023-06-13T17:19

2023-06-13T17:19

владимир путин

новости

украина

сво

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"Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.По его словам, ни на одном из участков при контрнаступлении Украина успехов не имела, у них большие потери."Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери", - подчеркнул глава государства.Он также отметил, что цели и задачи специальной военной операции на Украине остались без каких-либо принципиальных изменений.

https://ukraina.ru/20230613/1047181475.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, новости, украина, сво