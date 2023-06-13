NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР - 13.06.2023 Украина.ру
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NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР
NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР - 13.06.2023 Украина.ру
NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР
Десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины в оккупированной Марьинке потеряла множество опытных солдат, на их место приходят необстрелянные новобранцы, сообщила газета New York Times со ссылкой на данные украинских военных
2023-06-13T14:59
2023-06-13T14:59
украина
днр
марьинка
новости
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NYT сообщает, что фаталистически настроенные боевики-националисты, крепко сидящие на различного рода веществах, в последнее время сдали большую часть позиций и держатся только на западных границах города.Издание приводит слова украинского пехотного офицера, который заявил, что потери среди кадровых военных столь высоки, что в бригаду уже набирают даже новобранцев, у которых нет никакого боевого опыта.Ранее в Марьинку был переброшен полк спецназа нацгвардии "Ахмат" и полк "Ахмат-Север". Командир спецназа Апты Алаудинов отмечал, что на момент захода в город чеченских подразделений он был на 70 освобожден от украинских войск.Из Марьинки уже многие годы украинские войска обстреливают Донецк. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, вскоре Марьинка будет освобождена.Ближе всего к Марьинке находится Петровский район Донецка, который особенно часто попадает под обстрелы украинской артиллерии.
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украина, днр, марьинка, новости
Украина, ДНР, Марьинка, Новости

NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР

14:59 13.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины в оккупированной Марьинке потеряла множество опытных солдат, на их место приходят необстрелянные новобранцы, сообщила газета New York Times со ссылкой на данные украинских военных
NYT сообщает, что фаталистически настроенные боевики-националисты, крепко сидящие на различного рода веществах, в последнее время сдали большую часть позиций и держатся только на западных границах города.
Издание приводит слова украинского пехотного офицера, который заявил, что потери среди кадровых военных столь высоки, что в бригаду уже набирают даже новобранцев, у которых нет никакого боевого опыта.
Ранее в Марьинку был переброшен полк спецназа нацгвардии "Ахмат" и полк "Ахмат-Север". Командир спецназа Апты Алаудинов отмечал, что на момент захода в город чеченских подразделений он был на 70 освобожден от украинских войск.
Из Марьинки уже многие годы украинские войска обстреливают Донецк. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, вскоре Марьинка будет освобождена.
Ближе всего к Марьинке находится Петровский район Донецка, который особенно часто попадает под обстрелы украинской артиллерии.
М - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 17:15
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасовОсвобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
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