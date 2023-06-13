https://ukraina.ru/20230613/1047173844.html

NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР

NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР - 13.06.2023 Украина.ру

NYT сообщила о крупных потерях украинских элитных войск в ДНР

Десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины в оккупированной Марьинке потеряла множество опытных солдат, на их место приходят необстрелянные новобранцы, сообщила газета New York Times со ссылкой на данные украинских военных

2023-06-13T14:59

2023-06-13T14:59

2023-06-13T14:59

украина

днр

марьинка

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:15:1281:735_1920x0_80_0_0_bee7c517dd0f55feb4c6917ca6bb3021.jpg

NYT сообщает, что фаталистически настроенные боевики-националисты, крепко сидящие на различного рода веществах, в последнее время сдали большую часть позиций и держатся только на западных границах города.Издание приводит слова украинского пехотного офицера, который заявил, что потери среди кадровых военных столь высоки, что в бригаду уже набирают даже новобранцев, у которых нет никакого боевого опыта.Ранее в Марьинку был переброшен полк спецназа нацгвардии "Ахмат" и полк "Ахмат-Север". Командир спецназа Апты Алаудинов отмечал, что на момент захода в город чеченских подразделений он был на 70 освобожден от украинских войск.Из Марьинки уже многие годы украинские войска обстреливают Донецк. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, вскоре Марьинка будет освобождена.Ближе всего к Марьинке находится Петровский район Донецка, который особенно часто попадает под обстрелы украинской артиллерии.

https://ukraina.ru/20230604/1046853411.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, днр, марьинка, новости