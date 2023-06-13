Правда о Сильвио. Каким был на самом деле популярный итальянский политик Берлускони
15:16 13.06.2023 (обновлено: 15:57 13.06.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии С.Берлускони на пресс-конференции в Сочи
Российская пресса опубликовала множество некрологов по случаю смерти бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, скончавшегося на 87-м году жизни в родном Милане
Большинство из этих отзывов звучали благожелательно, и даже тепло. Берлускони предстает в этих статьях в образе большого друга России, который будто бы заступался за нее перед другими странами коллективного Запада, отличался миролюбием и критиковал американцев, которые ни за что не хотели идти на компромиссы с Москвой.
Надо отметить, что это мнение во многом разделяют на Украине.
Смерть Берлускони вызвала радость в украинских соцсетях, где его называли тайным агентом Кремля. По версии украинских конспирологов, будущего премьера Италии якобы завербовал когда-то советский чекист Геворк Вартанян, и с тех пор Сильвио поддерживал секретные контакты с Комитетом государственной безопасности.
А нацистский сайт «Миротворец», который давно внес итальянского политика в свою базу, поставил под его именем табличку с надписью «ликвидирован».
Однако на эти мнения не стоит равняться. Украинские националисты давно находятся на своей безумной волне, и способны радоваться любой смерти — например, гибели российского туриста, которого убила на курорте акула.
Украинский политический бомонд записывает в кремлевские агенты каждого, кто критиковал Зеленского и его окружение. А Сильвио Берлускони иногда позволял себе под конец жизни подобные заявления.
2 февраля 2023 года он заявил, что президент Украины несет ответственность за разжигание военного конфликта, потому что мог предотвратить его, подписав Минские соглашения и прекратив обстрелы Донбасса. Но так и не сделал этого, предпочитая миру войну.
Эти слова Берлускони вызывали в Киеве понятное возмущение. Однако к тому времени все понимали: тяжелобольной политик больше не вернется во власть и может говорить то, что думает, не опасаясь больше суда земного.
А действующее итальянское правительство во главе с премьером Джорджей Мелони — которая начинала свою карьеру под крылом Берлускони, предоставившего ей в своем правительстве пост министра — активно поддерживает Зеленского, снабжая его оружием. Как и остальные члены итальянского кабинета, которые практически все вышли из шинели Сильвио.
Потому что именно он впервые после Второй мировой войны привел в большую итальянскую политику ультраправых.
Разговоры о необыкновенном миролюбии бывшего итальянского премьера тоже рассчитаны на людей с короткой исторической памятью.
Двадцать лет назад, в 2003 году, премьер-министр Берлускони присоединился к американской агрессии против Ирака и направил в эту страну солдат — несмотря на активные протесты в Италии.
Итальянская военная операция в Ираке проходила под кодовым названием «Древний Вавилон», и ее сравнивали с карательными походами Муссолини, который воевал в Африке с арабами, эфиопами и берберами.
За это время на Ближнем Востоке погибли 33 итальянских военнослужащих, не менее 49 итальянцев получили ранения, была потеряна армейская техника, включая боевой вертолет. А потери среди мирных иракцев, которым пришлось столкнуться с военными из Италии, разумеется, никто не считал.
В сентябре 2005 года Берлускони поддался общественному давлению и объявил о выводе итальянского контингента. Но уже спустя сутки он неожиданно передумал, после жесткой проработки из Вашингтона. И гордые потомки легионеров оставались в оккупированном Вавилоне до тех пор, пока им не разрешили уйти США.
А затем Италия приняла участие в интервенции против Ливии, которая свергла ее правительство и фактически уничтожила эту страну, развалив ее на куски.
Эта история еще раз напоминает о лицемерии и цинизме западного политикума. В течение многих лет Берлускони называл себя личным другом ливийского лидера Муаммара Каддафи и получал преференции в бизнесе с ливийскими контрагентами, приносившем итальянским компаниям многомиллиардную прибыль.
Они часто приезжали друг к другу с частными семейными поездками и официальными правительственными визитами, обмениваясь дорогими подарками.
В 2008 году Италия торжественно подписала с Ливией договор о дружбе и сотрудничестве, который гарантировал, что две соседние средиземноморские страны будут проводить дружественную политику, и фактически превращались в союзные государства.
Но уже в 2011 году Берлускони в одностороннем порядке разорвал этот договор, чтобы натовская авиация бомбила ливийские города с итальянских военных баз, убивая мирных жителей и помогая физическому уничтожению Каддафи. Потому что из Вашингтона поступило очередное предложение, от которого он не мог отказаться.
Не стоит представлять покойного премьера в идеалистическом образе добродушного жизнелюба, который он создавал себе с помощью лучших пиар-менеджеров Италии. Это был опытный, харизматичный и сильный политик, выдающийся мастер популизма, который эффективно использовал в политической борьбе свои информационные ресурсы и капиталы.
13 февраля, 10:25"Я бы с ним разговаривать не стал": Берлускони назвал способ завершить конфликт на УкраинеЛидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал действия Владимира Зеленского в Донбассе и заявил, что будь он сейчас в прежнем статусе, не стал бы встречаться с этим человеком. Слова Берлускони 13 февраля цитирует итальянское агентство АНСА
Еще в девяностые годы Берлускони понял, что политические процессы с каждым годом все больше зависят от медийной картинки, и превратил свой частный развлекательный телеканал в мощное орудие предвыборной пропаганды.
Футбольный клуб «Милан», приобретенный миллиардером в 1986 году, тоже помогал ему своими успехами. И после этого другие миллиардеры тоже стали приобретать себе именитые спортивные бренды.
Сильвио умел понравиться избирателям, расточая им щедрые обещания. Итальянцы раз за разом прощали ему обвинения в связях с мафией, обвинения в организации оргий с несовершеннолетними проститутками и множество других скандальных историй. Но за внешним обаянием Берлускони скрывался трезвый расчет, который помогал ему держаться наверху власти.
Именно этот прагматизм подталкивал бывшего премьера поддерживать связи с Россией, потому что они приносили Италии огромную выгоду в области экономики. Никакой особой любви — просто бизнес, в котором всегда преуспевал Сильвио.
Берлускони считал, что с Москвой лучше торговать, а не воевать. И он сильно отличался этим от новой генерации европейских политиков, которые нацелены на беспощадную борьбу против России.
Но в силу своего прагматичного подхода итальянский политик всегда держался генеральной линии коллективного Запада. О чем не следует забывать в его некрологах.