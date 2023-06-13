Правда о Сильвио. Каким был на самом деле популярный итальянский политик Берлускони - 13.06.2023 Украина.ру
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Правда о Сильвио. Каким был на самом деле популярный итальянский политик Берлускони
Правда о Сильвио. Каким был на самом деле популярный итальянский политик Берлускони - 13.06.2023 Украина.ру
Правда о Сильвио. Каким был на самом деле популярный итальянский политик Берлускони
Российская пресса опубликовала множество некрологов по случаю смерти бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, скончавшегося на 87-м году жизни в родном Милане
2023-06-13T15:16
2023-06-13T15:57
эксклюзив
украина
италия
сильвио берлускони
сша
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Большинство из этих отзывов звучали благожелательно, и даже тепло. Берлускони предстает в этих статьях в образе большого друга России, который будто бы заступался за нее перед другими странами коллективного Запада, отличался миролюбием и критиковал американцев, которые ни за что не хотели идти на компромиссы с Москвой.Надо отметить, что это мнение во многом разделяют на Украине.Смерть Берлускони вызвала радость в украинских соцсетях, где его называли тайным агентом Кремля. По версии украинских конспирологов, будущего премьера Италии якобы завербовал когда-то советский чекист Геворк Вартанян, и с тех пор Сильвио поддерживал секретные контакты с Комитетом государственной безопасности.А нацистский сайт «Миротворец», который давно внес итальянского политика в свою базу, поставил под его именем табличку с надписью «ликвидирован».Однако на эти мнения не стоит равняться. Украинские националисты давно находятся на своей безумной волне, и способны радоваться любой смерти — например, гибели российского туриста, которого убила на курорте акула.Украинский политический бомонд записывает в кремлевские агенты каждого, кто критиковал Зеленского и его окружение. А Сильвио Берлускони иногда позволял себе под конец жизни подобные заявления.2 февраля 2023 года он заявил, что президент Украины несет ответственность за разжигание военного конфликта, потому что мог предотвратить его, подписав Минские соглашения и прекратив обстрелы Донбасса. Но так и не сделал этого, предпочитая миру войну.Эти слова Берлускони вызывали в Киеве понятное возмущение. Однако к тому времени все понимали: тяжелобольной политик больше не вернется во власть и может говорить то, что думает, не опасаясь больше суда земного.А действующее итальянское правительство во главе с премьером Джорджей Мелони — которая начинала свою карьеру под крылом Берлускони, предоставившего ей в своем правительстве пост министра — активно поддерживает Зеленского, снабжая его оружием. Как и остальные члены итальянского кабинета, которые практически все вышли из шинели Сильвио.Потому что именно он впервые после Второй мировой войны привел в большую итальянскую политику ультраправых.Разговоры о необыкновенном миролюбии бывшего итальянского премьера тоже рассчитаны на людей с короткой исторической памятью.Двадцать лет назад, в 2003 году, премьер-министр Берлускони присоединился к американской агрессии против Ирака и направил в эту страну солдат — несмотря на активные протесты в Италии.Итальянская военная операция в Ираке проходила под кодовым названием «Древний Вавилон», и ее сравнивали с карательными походами Муссолини, который воевал в Африке с арабами, эфиопами и берберами.За это время на Ближнем Востоке погибли 33 итальянских военнослужащих, не менее 49 итальянцев получили ранения, была потеряна армейская техника, включая боевой вертолет. А потери среди мирных иракцев, которым пришлось столкнуться с военными из Италии, разумеется, никто не считал.В сентябре 2005 года Берлускони поддался общественному давлению и объявил о выводе итальянского контингента. Но уже спустя сутки он неожиданно передумал, после жесткой проработки из Вашингтона. И гордые потомки легионеров оставались в оккупированном Вавилоне до тех пор, пока им не разрешили уйти США.А затем Италия приняла участие в интервенции против Ливии, которая свергла ее правительство и фактически уничтожила эту страну, развалив ее на куски.Эта история еще раз напоминает о лицемерии и цинизме западного политикума. В течение многих лет Берлускони называл себя личным другом ливийского лидера Муаммара Каддафи и получал преференции в бизнесе с ливийскими контрагентами, приносившем итальянским компаниям многомиллиардную прибыль.Они часто приезжали друг к другу с частными семейными поездками и официальными правительственными визитами, обмениваясь дорогими подарками.В 2008 году Италия торжественно подписала с Ливией договор о дружбе и сотрудничестве, который гарантировал, что две соседние средиземноморские страны будут проводить дружественную политику, и фактически превращались в союзные государства.Но уже в 2011 году Берлускони в одностороннем порядке разорвал этот договор, чтобы натовская авиация бомбила ливийские города с итальянских военных баз, убивая мирных жителей и помогая физическому уничтожению Каддафи. Потому что из Вашингтона поступило очередное предложение, от которого он не мог отказаться.Не стоит представлять покойного премьера в идеалистическом образе добродушного жизнелюба, который он создавал себе с помощью лучших пиар-менеджеров Италии. Это был опытный, харизматичный и сильный политик, выдающийся мастер популизма, который эффективно использовал в политической борьбе свои информационные ресурсы и капиталы.Еще в девяностые годы Берлускони понял, что политические процессы с каждым годом все больше зависят от медийной картинки, и превратил свой частный развлекательный телеканал в мощное орудие предвыборной пропаганды.Футбольный клуб «Милан», приобретенный миллиардером в 1986 году, тоже помогал ему своими успехами. И после этого другие миллиардеры тоже стали приобретать себе именитые спортивные бренды.Сильвио умел понравиться избирателям, расточая им щедрые обещания. Итальянцы раз за разом прощали ему обвинения в связях с мафией, обвинения в организации оргий с несовершеннолетними проститутками и множество других скандальных историй. Но за внешним обаянием Берлускони скрывался трезвый расчет, который помогал ему держаться наверху власти.Именно этот прагматизм подталкивал бывшего премьера поддерживать связи с Россией, потому что они приносили Италии огромную выгоду в области экономики. Никакой особой любви — просто бизнес, в котором всегда преуспевал Сильвио.Берлускони считал, что с Москвой лучше торговать, а не воевать. И он сильно отличался этим от новой генерации европейских политиков, которые нацелены на беспощадную борьбу против России.Но в силу своего прагматичного подхода итальянский политик всегда держался генеральной линии коллективного Запада. О чем не следует забывать в его некрологах.
https://ukraina.ru/20230612/1047133006.html
https://ukraina.ru/20230213/1043505469.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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эксклюзив, украина, италия, сильвио берлускони, сша
Эксклюзив, Украина, Италия, Сильвио Берлускони, США

Правда о Сильвио. Каким был на самом деле популярный итальянский политик Берлускони

15:16 13.06.2023 (обновлено: 15:57 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии С.Берлускони на пресс-конференции в Сочи
Премьер-министр Италии С.Берлускони на пресс-конференции в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская пресса опубликовала множество некрологов по случаю смерти бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, скончавшегося на 87-м году жизни в родном Милане
Большинство из этих отзывов звучали благожелательно, и даже тепло. Берлускони предстает в этих статьях в образе большого друга России, который будто бы заступался за нее перед другими странами коллективного Запада, отличался миролюбием и критиковал американцев, которые ни за что не хотели идти на компромиссы с Москвой.
Надо отметить, что это мнение во многом разделяют на Украине.
Смерть Берлускони вызвала радость в украинских соцсетях, где его называли тайным агентом Кремля. По версии украинских конспирологов, будущего премьера Италии якобы завербовал когда-то советский чекист Геворк Вартанян, и с тех пор Сильвио поддерживал секретные контакты с Комитетом государственной безопасности.
А нацистский сайт «Миротворец», который давно внес итальянского политика в свою базу, поставил под его именем табличку с надписью «ликвидирован».
Однако на эти мнения не стоит равняться. Украинские националисты давно находятся на своей безумной волне, и способны радоваться любой смерти — например, гибели российского туриста, которого убила на курорте акула.
Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Вчера, 12:23
Избравшийся в сенат Сильвио Берлускони умер в МиланеБывший премьер-министр Италии и основатель партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони скончался в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане на 87-м году жизни. Об этом 12 июня сообщило местное издание Corriere della Sera
Украинский политический бомонд записывает в кремлевские агенты каждого, кто критиковал Зеленского и его окружение. А Сильвио Берлускони иногда позволял себе под конец жизни подобные заявления.
2 февраля 2023 года он заявил, что президент Украины несет ответственность за разжигание военного конфликта, потому что мог предотвратить его, подписав Минские соглашения и прекратив обстрелы Донбасса. Но так и не сделал этого, предпочитая миру войну.
Эти слова Берлускони вызывали в Киеве понятное возмущение. Однако к тому времени все понимали: тяжелобольной политик больше не вернется во власть и может говорить то, что думает, не опасаясь больше суда земного.
А действующее итальянское правительство во главе с премьером Джорджей Мелони — которая начинала свою карьеру под крылом Берлускони, предоставившего ей в своем правительстве пост министра — активно поддерживает Зеленского, снабжая его оружием. Как и остальные члены итальянского кабинета, которые практически все вышли из шинели Сильвио.
Потому что именно он впервые после Второй мировой войны привел в большую итальянскую политику ультраправых.
Разговоры о необыкновенном миролюбии бывшего итальянского премьера тоже рассчитаны на людей с короткой исторической памятью.
Двадцать лет назад, в 2003 году, премьер-министр Берлускони присоединился к американской агрессии против Ирака и направил в эту страну солдат — несмотря на активные протесты в Италии.
Итальянская военная операция в Ираке проходила под кодовым названием «Древний Вавилон», и ее сравнивали с карательными походами Муссолини, который воевал в Африке с арабами, эфиопами и берберами.
За это время на Ближнем Востоке погибли 33 итальянских военнослужащих, не менее 49 итальянцев получили ранения, была потеряна армейская техника, включая боевой вертолет. А потери среди мирных иракцев, которым пришлось столкнуться с военными из Италии, разумеется, никто не считал.
В сентябре 2005 года Берлускони поддался общественному давлению и объявил о выводе итальянского контингента. Но уже спустя сутки он неожиданно передумал, после жесткой проработки из Вашингтона. И гордые потомки легионеров оставались в оккупированном Вавилоне до тех пор, пока им не разрешили уйти США.
А затем Италия приняла участие в интервенции против Ливии, которая свергла ее правительство и фактически уничтожила эту страну, развалив ее на куски.
Эта история еще раз напоминает о лицемерии и цинизме западного политикума. В течение многих лет Берлускони называл себя личным другом ливийского лидера Муаммара Каддафи и получал преференции в бизнесе с ливийскими контрагентами, приносившем итальянским компаниям многомиллиардную прибыль.
Они часто приезжали друг к другу с частными семейными поездками и официальными правительственными визитами, обмениваясь дорогими подарками.
В 2008 году Италия торжественно подписала с Ливией договор о дружбе и сотрудничестве, который гарантировал, что две соседние средиземноморские страны будут проводить дружественную политику, и фактически превращались в союзные государства.
Но уже в 2011 году Берлускони в одностороннем порядке разорвал этот договор, чтобы натовская авиация бомбила ливийские города с итальянских военных баз, убивая мирных жителей и помогая физическому уничтожению Каддафи. Потому что из Вашингтона поступило очередное предложение, от которого он не мог отказаться.
Не стоит представлять покойного премьера в идеалистическом образе добродушного жизнелюба, который он создавал себе с помощью лучших пиар-менеджеров Италии. Это был опытный, харизматичный и сильный политик, выдающийся мастер популизма, который эффективно использовал в политической борьбе свои информационные ресурсы и капиталы.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 10:25
"Я бы с ним разговаривать не стал": Берлускони назвал способ завершить конфликт на УкраинеЛидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал действия Владимира Зеленского в Донбассе и заявил, что будь он сейчас в прежнем статусе, не стал бы встречаться с этим человеком. Слова Берлускони 13 февраля цитирует итальянское агентство АНСА
Еще в девяностые годы Берлускони понял, что политические процессы с каждым годом все больше зависят от медийной картинки, и превратил свой частный развлекательный телеканал в мощное орудие предвыборной пропаганды.
Футбольный клуб «Милан», приобретенный миллиардером в 1986 году, тоже помогал ему своими успехами. И после этого другие миллиардеры тоже стали приобретать себе именитые спортивные бренды.
Сильвио умел понравиться избирателям, расточая им щедрые обещания. Итальянцы раз за разом прощали ему обвинения в связях с мафией, обвинения в организации оргий с несовершеннолетними проститутками и множество других скандальных историй. Но за внешним обаянием Берлускони скрывался трезвый расчет, который помогал ему держаться наверху власти.
Именно этот прагматизм подталкивал бывшего премьера поддерживать связи с Россией, потому что они приносили Италии огромную выгоду в области экономики. Никакой особой любви — просто бизнес, в котором всегда преуспевал Сильвио.
Берлускони считал, что с Москвой лучше торговать, а не воевать. И он сильно отличался этим от новой генерации европейских политиков, которые нацелены на беспощадную борьбу против России.
Но в силу своего прагматичного подхода итальянский политик всегда держался генеральной линии коллективного Запада. О чем не следует забывать в его некрологах.
 
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