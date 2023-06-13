Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2
© AP / Martin Meissner
© AP / Martin Meissner
Германия не сможет предоставить Киеву новые танки взамен выведенных из строя Leopard 2, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt 13 июня
"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни", - заявил Писториус.
Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее заявил, что Германия в состоянии поставить Украине втрое больше танков Leopard 2.
По его мнению, Германия может увеличить поставки танков Leopard 2 Киеву без угрозы для своей обороноспособности.
Восемнадцать предоставленных Украине немецких танков Leopard 2 может быть "утроено без угрозы для обороноспособности Германии", поскольку в стране имеется свыше 300 данных танков, добавил он.
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