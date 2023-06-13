https://ukraina.ru/20230613/1047167248.html

Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2

Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2 - 13.06.2023 Украина.ру

Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2

Германия не сможет предоставить Киеву новые танки взамен выведенных из строя Leopard 2, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt 13 июня

2023-06-13T12:51

2023-06-13T12:51

2023-06-13T12:51

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Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее заявил, что Германия в состоянии поставить Украине втрое больше танков Leopard 2.По его мнению, Германия может увеличить поставки танков Leopard 2 Киеву без угрозы для своей обороноспособности.Восемнадцать предоставленных Украине немецких танков Leopard 2 может быть "утроено без угрозы для обороноспособности Германии", поскольку в стране имеется свыше 300 данных танков, добавил он.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием приводит только к эскалации конфликта.

https://ukraina.ru/20230516/1046269803.html

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новости, фрг, леопард, танк, берлин