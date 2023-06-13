Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2 - 13.06.2023 Украина.ру
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Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2
Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2 - 13.06.2023 Украина.ру
Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2
Германия не сможет предоставить Киеву новые танки взамен выведенных из строя Leopard 2, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt 13 июня
2023-06-13T12:51
2023-06-13T12:51
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Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее заявил, что Германия в состоянии поставить Украине втрое больше танков Leopard 2.По его мнению, Германия может увеличить поставки танков Leopard 2 Киеву без угрозы для своей обороноспособности.Восемнадцать предоставленных Украине немецких танков Leopard 2 может быть "утроено без угрозы для обороноспособности Германии", поскольку в стране имеется свыше 300 данных танков, добавил он.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием приводит только к эскалации конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, фрг, леопард, танк, берлин
Новости, ФРГ, леопард, танк, Берлин

Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2

12:51 13.06.2023
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Германия не сможет предоставить Киеву новые танки взамен выведенных из строя Leopard 2, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt 13 июня
"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни", - заявил Писториус.
Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее заявил, что Германия в состоянии поставить Украине втрое больше танков Leopard 2.
По его мнению, Германия может увеличить поставки танков Leopard 2 Киеву без угрозы для своей обороноспособности.
Восемнадцать предоставленных Украине немецких танков Leopard 2 может быть "утроено без угрозы для обороноспособности Германии", поскольку в стране имеется свыше 300 данных танков, добавил он.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием приводит только к эскалации конфликта.
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Депутат парламента ФРГ раскритиковала одержимость Зеленского увеличением поставок оружияНемецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство одержимостью украинского президента в вопросе увеличения поставок вооружения, а также создания коалиции по истребителям, об этом она заявила в эфире местной радиостанции Deutschlandfunk 16 мая
 
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