"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это было требование Минска. Такое заявление 13 июня сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА
"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - сказал Лукашенко.
Однако, добавил он, ситуаций, когда пришлось бы применить такое вооружение, разумеется, хотелось бы избежать.
"Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет", — подчеркнул Лукашенко.
В марте президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди, пообещавшей дать Украине новую партию вооружения, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
В ответ российский лидер объявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.
Российский лидер отметил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии будет завершено к 1 июля.
Кроме того, Москва предоставила Вооруженным силам Белоруссии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Кроме того, в конце марта во время обращения к народу и парламенту Лукашенко заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с кем воевать, но "порох надо держать сухим", и Белоруссия готова защищать независимость и суверенитет всеми доступными средствами, в том числе с помощью размещения на своей территории не только тактического, но и стратегического ядерного оружия РФ.
Кроме того, в конце марта во время обращения к народу и парламенту Лукашенко заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с кем воевать, но "порох надо держать сухим", и Белоруссия готова защищать независимость и суверенитет всеми доступными средствами, в том числе с помощью размещения на своей территории не только тактического, но и стратегического ядерного оружия РФ.
В конце мая Лукашенко сообщил СМИ о начале перемещения российского ядерного оружия в свою страну.