https://ukraina.ru/20230613/1047166973.html

"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия

"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия - 13.06.2023 Украина.ру

"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия

Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это было требование Минска. Такое заявление 13 июня сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА

2023-06-13T12:53

2023-06-13T12:53

2023-06-13T12:53

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белоруссия

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Однако, добавил он, ситуаций, когда пришлось бы применить такое вооружение, разумеется, хотелось бы избежать."Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет", — подчеркнул Лукашенко.В марте президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди, пообещавшей дать Украине новую партию вооружения, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.В ответ российский лидер объявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.Российский лидер отметил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии будет завершено к 1 июля.Кроме того, Москва предоставила Вооруженным силам Белоруссии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.Кроме того, в конце марта во время обращения к народу и парламенту Лукашенко заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с кем воевать, но "порох надо держать сухим", и Белоруссия готова защищать независимость и суверенитет всеми доступными средствами, в том числе с помощью размещения на своей территории не только тактического, но и стратегического ядерного оружия РФ.В конце мая Лукашенко сообщил СМИ о начале перемещения российского ядерного оружия в свою страну.

https://ukraina.ru/20230410/1045176155.html

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новости, лукашенко, ядерное оружие, россия, белоруссия