"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия - 13.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230613/1047166973.html
"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия
"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия - 13.06.2023 Украина.ру
"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия
Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это было требование Минска. Такое заявление 13 июня сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА
2023-06-13T12:53
2023-06-13T12:53
новости
лукашенко
ядерное оружие
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096378_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_2c14188ce3980f02ca43d9702d57bc36.jpg
Однако, добавил он, ситуаций, когда пришлось бы применить такое вооружение, разумеется, хотелось бы избежать."Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет", — подчеркнул Лукашенко.В марте президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди, пообещавшей дать Украине новую партию вооружения, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.В ответ российский лидер объявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.Российский лидер отметил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии будет завершено к 1 июля.Кроме того, Москва предоставила Вооруженным силам Белоруссии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.Кроме того, в конце марта во время обращения к народу и парламенту Лукашенко заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с кем воевать, но "порох надо держать сухим", и Белоруссия готова защищать независимость и суверенитет всеми доступными средствами, в том числе с помощью размещения на своей территории не только тактического, но и стратегического ядерного оружия РФ.В конце мая Лукашенко сообщил СМИ о начале перемещения российского ядерного оружия в свою страну.
https://ukraina.ru/20230410/1045176155.html
https://ukraina.ru/20230525/1046587132.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096378_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11cde30def921993c93fed64e1d770b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лукашенко, ядерное оружие, россия, белоруссия
Новости, Лукашенко, Ядерное оружие, Россия, Белоруссия

"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия

12:53 13.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это было требование Минска. Такое заявление 13 июня сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА
"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - сказал Лукашенко.
Однако, добавил он, ситуаций, когда пришлось бы применить такое вооружение, разумеется, хотелось бы избежать.
"Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет", — подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко, Большой разговор
10 апреля, 13:20
"Вот такие гарантии нам нужны": Лукашенко сказал Шойгу, чего ждет от РоссииМинск ожидает со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии. Это заявление президента Белоруссии 10 апреля опубликовало агентство Белта
В марте президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди, пообещавшей дать Украине новую партию вооружения, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
В ответ российский лидер объявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.
Российский лидер отметил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии будет завершено к 1 июля.
Кроме того, Москва предоставила Вооруженным силам Белоруссии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.

Кроме того, в конце марта во время обращения к народу и парламенту Лукашенко заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с кем воевать, но "порох надо держать сухим", и Белоруссия готова защищать независимость и суверенитет всеми доступными средствами, в том числе с помощью размещения на своей территории не только тактического, но и стратегического ядерного оружия РФ.
В конце мая Лукашенко сообщил СМИ о начале перемещения российского ядерного оружия в свою страну.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
25 мая, 20:11
Президент Белоруссии сообщил о начале перемещения российского ядерного оружия Началось перемещение ядерных боеприпасов из России в соседнюю республику, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь 25 мая
 
НовостиЛукашенкоЯдерное оружиеРоссияБелоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов
14:07"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада
13:59Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО
13:56Активисты требуют проверить московский бар "Сионист" на предмет финансирования ВСУ
13:50Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым
13:32Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT
13:24Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области
13:06Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины
13:00Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня
12:53Украинское оружие, оказавшееся не украинским. Чем ВСУ пытаются заменить автомат Калашникова
12:53"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия
12:51Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2
12:48Позиционный тупик в российско-украинском конфликте и помощь НАТО
12:37Сергей Марков: США сделают все, чтобы Украина начала тактическую ядерную войну с Россией
12:23Язык до Киева доведёт. Пушкин — абсолютное оружие России
12:20Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО
12:03Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол
12:03Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе
11:53В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России
11:43"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ
Лента новостейМолния